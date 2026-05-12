Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Obiect misterios filmat de armata ucraineană. Kievul investighează o posibilă legătură cu arme secrete rusești

Expertul militar și specialistul în război electronic Serhii „Flash” Beskrestno a publicat o filmare realizată de forțele armate ucrainene în care apare un obiect zburător neidentificat, surprins în timpul unei operațiuni de luptă, relatează Kyiv Post.

Obiect misterios in forma de stea filmat de armata ucraineană FOTO X
În înregistrarea video de un minut, filmată în infraroșu și publicată luni, se vede un obiect de formă sferică, cu șase vârfuri ascuțite și o sursă de căldură vizibilă în centru. În spatele acestuia apare o urmă termică asemănătoare unui nor.

Potrivit lui Beskrestnov, imaginile au fost surprinse în mai 2025 de un pilot din cadrul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, la o altitudine de aproximativ 800 de metri, în timpul unor operațiuni de luptă. Obiectul pare să plutească sau să se deplaseze lent și nu reacționează vizibil la prezența dronei militare.

Ucraina tratează fenomenul ca pe o posibilă amenințare militară

Expertul ucrainean a scris pe Telegram că autoritățile tratează astfel de incidente ca pe o problemă de securitate națională, nu ca pe un simplu fenomen civil sau paranormal.

„Ceea ce pare un OZN ar putea fi, de fapt, o nouă armă secretă a Federației Ruse”, a punctat Beskrestnov, care pe această cale a îndemnat civilii și soldații să raporteze imediat orice apariție neobișnuită observată pe cer.

Potrivit acestuia, armata ucraineană are deja un protocol special privind raportarea și analiza obiectelor zburătoare neidentificate, aprobat la nivel înalt de conducerea militară.

Presa ucraineană: imaginile sunt autentice, dar nu indică origine extraterestră

Mai multe publicații importante din Ucraina, inclusiv agenția UNIAN, au confirmat autenticitatea imaginilor și faptul că acestea provin din operațiuni reale de pe front. Niciuna dintre surse nu susține existența unor dovezi privind viață extraterestră.

În schimb, autoritățile și experții militari analizează posibilitatea ca obiectele observate să fie tehnologii experimentale rusești.

În contextul războiului, Ucraina se confruntă constant cu atacuri masive cu drone Shahed, rachete balistice și alte arme moderne lansate de Rusia. De la începutul invaziei, sistemele de apărare aeriană ucrainene au devenit extrem de sofisticate, constând în drone interceptoare, senzori acustici și avioane de luptă pentru a contracara atacurile.

Comparații cu imagini recent desecretizate de Pentagon

Publicarea acestor imagini din Ucraina vine după ce Pentagonul a făcut publice pe 8 mai noi documente desecretizate privind fenomene aeriene neidentificate observate de armata și agențiile guvernamentale americane de-a lungul timpului, în timpul unor variate misiuni, inclusiv misiunea Apollo.

Printre acestea se află și un videoclip din 2013, realizat în Orientul Mijlociu de Comandamentul Central al SUA, în care apare un obiect în formă de stea cu opt colțuri, captat cu ajutorul camerelor cu infraroșu.

Pot fi remarcate anumite asemănări între obiectul filmat de americani și cel observat de ucraineni, deși există și deosebiri clare de structură și semnătură termică.

În ultimii ani, spațiul aerian ucrainean a devenit unul dintre cele mai monitorizate și contestate din lume. Raportările privind obiecte neidentificate sunt frecvente, însă majoritatea sunt ulterior identificate drept drone sau rachete rusești.

Speculațiile privind o posibilă origine extraterestră sunt rare în Ucraina, unde prioritatea este identificarea rapidă a oricărei noi amenințări militare.

