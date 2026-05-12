Reacția liderului puterii de la Chișinău după incidentul din armată soldat cu victime: „O pată pentru forțele armate”

Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate și președintele Parlamentului, a declarat că tragicul caz din unitatea militară din Cahul, unde un băiat a murit, iar un soldat a fost rănit după ce un militar ar fi deschis focul, reprezintă „o pată pe forțele armate”, subliniind că este desfășurată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

„Reacția deputaților, dar și a oricui, este una legitimă: să solicite audieri și o anchetă. Am solicitat și noi acest lucru. Evident, este vorba despre tragedii irecuperabile, iar aceasta este o tragedie nu doar pentru familie, ci pentru noi toți. Din ceea ce am văzut, Guvernul a dispus o anchetă privind modul în care au fost respectate regulile de port-armă în acea unitate militară, comportamentul celor implicați și cât de corect au acționat medicii care au venit la fața locului”, a afirmat Igor Grosu, președintele Parlamentului, precum și lider PAS.

Președintele Parlamentului moldovean a mai subliniat că, în acest caz, se desfășoară o anchetă severă și extrem de dură.

„Pentru a vedea unde s-a gafat, dacă s-a gafat, cum s-a gafat și cum a ajuns acel minor în acel spațiu. Din ceea ce înțeleg din spațiul public, acesta era la o întâlnire și venise să viziteze un coleg. Evident, este o durere pentru noi toți, iar orice astfel de caz reprezintă o pată pentru forțele armate. Noi trebuie, evident, să luăm decizii foarte dure, dar bine documentate. Acestea trebuie luate la rece și fără speculații politice”, a adăugat Igor Grosu.

Întrebat cum răspunde opoziției de la Chișinău, care solicită demisia ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, pe fondul acestui caz tragic, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a evitat să ofere un răspuns clar.

„Domnul Nosatîi este un profesionist, iar acum, evident, orice astfel de tragedie aproape că șterge cu buretele tot ceea ce a muncit. Știu că este foarte afectat de cele întâmplate. I-am spus: Haideți mai întâi să analizăm și să vedem toate circumstanțele, iar după aceea vom lua o decizie împreună”, a precizat Igor Grosu.

Între timp, militarul care ar fi deschis focul a fost arestat pentru 30 de zile, decizia fiind dictată de judecătorii din sudul Republicii Moldova.

,,La demersul procurorilor de la Cahul a fost aplicată măsura preventivă arestul preventiv pe un termen de 30 de zile”, a precizat Violina Moraru, purtător de cuvânt al Procuraturii Generale (PG).

O persoană decedată și alta rănită

În data de 10 mai, un băiat a murit, iar un soldat a fost rănit într-o unitate militară din municipiul Cahul din sudul statului vecin după ce un alt militar ar fi deschis focul cu arma.

Între timp, responsabilii Ministerului moldovean al Apărării au subliniat că incidentul „s-a produs în urma încălcării măsurilor de securitate”, iar în urma acestuia a fost inițiată o anchetă de serviciu „pentru elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz”.

Inițial, responsabilii Inspectoratul General al Poliției (IGP) au declarat că băiatul de 16 ani, aflat în vizită la unitatea militară, ar fi murit în urma unui stop cardiac.

,,Potrivit informațiilor preliminare, din circumstanțe care urmeazǎ a fi stabilite, un militar prin contract, de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, în timp ce se afla împreună cu un minor aflat în vizită la un alt militar în termen.În urma unei împușcături, preliminar accidentale, militarul în termen ( cu vârsta de 18 ani) a fost rănit și transportat la spital, fiind în afara oricărui pericol.Totodată, minorul de 16 ani prezent la fața locului a intrat în stare de șoc și și-a pierdut cunoștința imediat după incident. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medici, acesta a decedat la scurt timp după internare, cauza preliminarǎ fiind un stop cardiac”, au subliniat reprezentanții IGP.

A doua zi, reprezentanții Inspectoratul General al Poliției (IGP) au anunțat că, de fapt, adolescentul a decedat în urma unei împușcături, iar militarul care ar fi tras a fost reținut.

,,Poliția a fost informată, la această oră, de către medicul legist care examinează corpul neînsuflețit al minorului, că preliminar acesta a fost pătruns de glontele care a rănit militarul în termen. La moment expertiza medico-legală continuă, pentru a stabili cu exactitate cauza decesului, iar militarul care a efectuat împușcǎtura a fost reținut de polițiști”, au adăugat polițiștii moldoveni.

Cazul este investigat penal de responsabilii Procuraturii Generale (PG) și ai Inspectoratului de Poliție (IP) Cahul. Aceștia au inițiat un dosar penal privind încălcarea regulilor de mânuire a armei, infracțiune care se pedepsește cu până la șapte ani de închisoare.

De asemenea, au fost inițiate verificări privind acțiunile personalului medical care a acordat primul ajutor victimei, sub aspectul procedurilor efectuate, precum și al sesizării organelor de drept și al furnizării informațiilor despre starea acesteia.Totodată, sunt verificate și acțiunile responsabililor din unitatea militară care au repartizat armamentul din dotare.

Cazul a stârnit indignarea opoziției, care a cerut demisia conducerii Ministerului Apărării al Republicii Moldova.