Video Avion american de realimentare prăbușit în Irak după o ciocnire în zbor cu un alt KC-135. Unul dintre aparate a reușit să aterizeze

Un avion militar american de realimentare în aer, de tip KC-135 Stratotanker, s-a prăbușit în vestul Irakului, în timp ce susținea operațiunile aeriene din războiul împotriva Iranului, a anunțat Comandamentul militar al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

Potrivit oficialilor americani, aeronava a fost implicată într-un incident aparent accidental cu un alt avion de același tip. Unul dintre aparate s-a prăbușit, în timp ce celălalt a reușit să aterizeze în siguranță. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare, au precizat autoritățile militare, potrivit CNBC.

Deocamdată nu au fost oferite informații privind numărul militarilor aflați la bord sau starea acestora.

„Informații suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce situația evoluează”, au precizat oficialii americani, care au cerut răbdare în timp ce sunt colectate detalii și sunt informate familiile militarilor implicați.

Incidentul reprezintă al patrulea avion american pierdut de la începutul conflictului cu Iranul. Anterior, trei avioane de vânătoare F-15 au fost doborâte accidental de tiruri amice în Kuweit.

KC-135 Stratotanker, produs de Boeing, este una dintre principalele aeronave de realimentare în aer ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite.

Avionul are o lungime de aproximativ 41,5 metri și o anvergură a aripilor de aproape 40 de metri. Propulsat de patru motoare cu reacție, acesta poate transporta peste 38 de tone de combustibil sau încărcătură, în funcție de configurație.