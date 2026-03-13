Mihai Stoica a scăzut în ochii lui Gigi Becali. Acuzații directe la adresa managerului FCSB

După ce FCSB a ratat în premieră calificarea în play-off, Gigi Becali a făcut primul pas, aducându-l antrenor pe finul său, Mirel Rădoi, în locul demisionarilor Elias Charalambus și Mihai Pintilii.

Având în vedere fermitatea noului tehnician, de acum înainte nu vom mai vedea intervenții din loja patronului în ceea ce privește echipa și schimbările. În plus, și Mihai Stoica va avea atribuții mai reduse, cel puțin în consultările asupra formulei de joc, știut fiind că în perioada precedentă fiecare venea și își expunea ideile, iar Gigi Becali lua hotărârea finală.

De altfel, managerul campioanei en-titre a fost luat în colimator de patronul roș-albaștrilor, aseară, în timpul unei intervenții telefonice la Digisport, pentru modul în care a făcut propunerile de transferuri. Deși a ezitat în primă fază să își critice colaboratorul, Gigi Becali a răbufnit până la urmă, spunând că MM Stoica a greșit când a decis să nu se ajute mai mult de știința datelor în ceea ce privește potențialele transferuri la FCSB.

Mihai Stoica: ”Noi suntem mai inteligenți”

"Tehnologia asta în care apeși pe un buton și vezi o mie de jucători... Și din ăia o mie îți scoate 20, apoi îți scoate trei și te uiți doar la ăia. Nu știu eu așa ceva. Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun. MM trebuia să facă asta până acum, sincer. MM mi-a zis: 'Au implementat Craiova și alte echipe, dar noi suntem mult mai inteligenți decât ei și vom face mai bine'".

Becali a dezvăluit că, dacă Mihai Stoica și-ar fi făcut treaba, nu ar mai fi cheltuit o mulțime de bani pe Dennis Politic (970.000 de euro _ Alexandru Musi). Patronul FCSB a uitat că făcuse o obsesie din a-l înregimenta pe fostul dinamovist, susținând acum că dacă fi cunoscut cifrele slabe ale jucătorului în ceea ce privește câștigarea duelurilor fizice, nu l-ar mai fi cumpărat.

Mirel Rădoi va avea ultimul cuvânt

Față de anii precedenți, strategia de transferuri va diferită. Patronul nu va mai interveni în procesul de selecție, responsabilitatea fiind preluată de noul departament de scouting împreună cu antrenorul Mirel Rădoi, care vor decide ce jucători sunt potriviți pentru echipă. În prezent, analiza potențialelor transferuri este realizată de directorul sportiv Florin Cernat, alături de Lucian Filip, Alin Stoica și Ionuț Zottu, în colaborare cu managerul general.

FCSB va începe aventura în play-out duminică, împotriva ultimei clasate, Metaloglobus (20.30, Digi Sport 1 și Prima Sport 1). Obiectivul campioanei este ocuparea unuia dintre primele două locuri, pentru a putea juca în barajul pentru calificarea în Conference League.