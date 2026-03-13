search
Vineri, 13 Martie 2026
Video Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la dans”

Război în Ucraina
Publicat:

De la scena baletului la linia frontului, Tetiana Khimion, mamă a doi copii și fostă profesoară de dans, a devenit lunetistă de elită în armata ucraineană. Pentru ea, disciplina și precizia pe care le exersa în dans sunt esențiale acum în misiunile de pe front.

Balerina de 47 de ani dansează de peste 40 de ani și a fost membră a unui juriu internațional de dans, conducând propriul studio în regiunea Donețk, unde îi învăța pe copii tainele dansului.

Totul s-a schimbat în dimineața zilei de 24 februarie 2022, când trupele lui Vladimir Putin au atacat Ucraina. Khimion a decis să se înroleze în armata ucraineană, lăsând în urmă viața artistică.

Balerina lunetistă FOTO: captură video
Balerina lunetistă FOTO: captură video

Mama a doi copii s-a antrenat pentru a deveni lunetist. „Când ne plimbam în parc cu copiii, uneori trăgeam la micul poligon de tragere de acolo. Puteam nimeri ținte și chiar câștiga mici premii”, a declarat Khimion, potrivit Blick.

Experiența în dans i-a oferit o serie de abilități esențiale pentru rolul de lunetist. „Este o profesie foarte creativă. Sunt o persoană creativă, am nevoie să mă exprim. În același timp, este foarte matematic și iubesc matematica”, explică ea, subliniind legătura surprinzătoare între coordonarea, disciplina și calculul necesare în dans și tragere de precizie.

„Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la dans”, spune aceasta. 

În august 2023, Khimion a fost numită oficial lunetistă. Deși pasiunea pentru viața militară este evidentă, războiul în desfășurare și-a lăsat amprenta asupra mamei a doi copii.

Simt că am trăit deja cele mai frumoase emoții, sentimente și momente ale mele”, mărturisește ea.

Lunetista nu poate spune încă dacă va scăpa vreodată din război vrea să se bucure de viață.

„Vreau să continui să trăiesc. Vreau să merg la munte și să înot în mare.”, a spus ea.

