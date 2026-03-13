search
Vineri, 13 Martie 2026
Criza medicinei de familie. Doctor: "Suntem din ce în ce mai puțini și nu mai acoperim zonele mai izolate"

Publicat:

Sistemul de medicină de familie din România se confruntă cu o serie de probleme structurale care riscă să afecteze accesul populației la servicii medicale de prevenție. Potrivit medicului de familie Sandra Alexiu, președinta Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov, numărul tot mai mic de medici, îmbătrânirea corpului profesional și condițiile dificile de lucru amenință funcționarea asistenței medicale primare, în special în mediul rural.

FOTO Arhivă
Rolul medicilor de familie, dezbătut la Healthcare Forum by Adevărul

Rolul medicilor de familie în prevenție va fi unul dintre subiectele dezbătute la Healthcare Forum by Adevărul, eveniment ce va avea loc pe 24 martie. Tema va fi dezbătută de dr. Sandra Alexiu (medic primar de familie, instructor formator și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov) și dr. Cosmina Berbecel (medic primar de familie, membru în grupul de Vaccinologie al Societății Naționale de Medicină a Familiei), în dialog cu jurnalista Irina Petraru. 

Adevărul este un mediator imparțial care aduce la un loc toate vocile relevante din domeniu. Sănătatea nu este doar un serviciu, ci o infrastructură critică care sustine funcționarea societății. Adevărul facilitează un dialog echilibrat și constructiv între cei care pot aduce schimbari în direcția sistemului sanitar: guvernanți, medici, directori de spitale, investitori, managerii companiilor din domeniu, pacienți și experți în digitalizare.    

Tot mai puțini medici de familie

Am stat de vorbă cu dr. Sandra Alexiu despre problemele cu care medicina de familie se confruntă. Potrivit acesteia, cele mai acute sunt scăderea numărului de medici de familie și distribuția lor inegală pe teritoriul țării. Zonele rurale sau izolate sunt cele mai afectate. 

,,Probabil că cea mai importantă problemă e faptul că suntem din ce în ce mai puțini și nu mai acoperim - așa cum ar fi normal într-o țară cu asistență medicală primară - zonele care sunt ceva mai izolate și dispuse în mediul rural.

Vârsta este o problemă. Vârsta medie în medicina de familie este undeva la 57-58 de ani. Un sfert din medicii de familie sunt deja pensionați, lucrează fiind pensionari, iar jumătate dintre noi suntem din perioada ,,decrețeilor", iar asta înseamnă că în maximum 10 ani vom asista la pensionări masive în sistemul de sănătate, în asistența medicală primară. Compensatoriu nu se întâmplă nimic", atrage atenția medicul.

În același timp, fenomenul migrației medicale continuă să erodeze sistemul. Din 1998 până în prezent, peste 4.500 de medici de familie au plecat din România, spune dr. Sandra Alexiu, iar  cele mai frecvente destinații sunt Franța, Germania și Regatul Unit.

,,Ei sunt atrași acolo de faptul că sistemul facilitează mult profesia și are grijă de pacienții din zonele respective, comunitatea locală este foarte implicată. Sigur că cei care am rămas ne confruntăm cu venituri scăzute, cu valori ale punctului care nu reflectă valoarea reală a serviciilor de sănătate. Și ne confruntăm cu lipsă de dotări, cu spații necorespunzătoare, din cauza neimplicării comunității locale. Și un grad înalt de oboseală, de frustrare, din cauză că suntem cumva desconsiderați ca specialitate."

Dr. Sandra Alexiu
De ce nu aleg mai mulți tineri medicina de familie

Potrivit medicului de familie, specialitatea pe care o reprezintă este aleasă frecvent la rezidențiat, dar mulți tineri medici renunță ulterior sau pleacă să profeseze în străinătate.  Problemele  apar, spune dr. Sandra Alexiu, atunci când aceștia se confruntă cu realitatea sistemului.

,,Când se lovesc de partea de birocrație și de lipsa de comunicare cu comunitățile locale și de felul în care se pun efectiv bețe în roate medicilor să-și deschidă cabinete în zonele unde nu sunt bine acoperite, renunță. Pentru că este mai facil să obții o specialitate recunoscută în Uniunea Europeană și să-ți găsești de lucru în alte țări. Sau să faci rezidențiatul de medicină de familie doar ca pasaj către rezidențiate în alte specialități, unde poate găsești mai ușor locuri în zone unde fie ești mai aproape de casă, fie există transportul asigurat; sau sunt orașe unde dotările sunt mai importante și e mai ușor pentru medici să-și monitorizeze pacienții în legătură cu servicii din alte specialități".

Adevărul organizează Healthcare Forum 2026. Ministrul Sănătății va participa la discuțiile despre problemele și soluțiile sistemului sanitar

În mediul rural situația este și mai  complicată și de aceea mulți medici renunță, spune dr. Sandra Alexiu. 

,,Dacă ești în rural izolat, trebuie să fii foarte bine pregătit; nu poți să ajungi acolo fără o pregătire și fără o experiență, pentru că ești practic singur. Dacă nu ai sprijinul local, dacă nu ai aparatură bună de diagnosticare și tot instrumentarul necesar ca să poți să duci la bun sfârșit multidiagnostice e greu să faci față singur la tot ce înseamnă presiunea comunității locale pentru asistență primară, nu doar ca tratament, dar și ca prevenție. Să nu uităm că în ultima vreme vorbim de prevenție. Ori câtă vreme, la ora actuală, mare parte a plății în medicina de familie se face pe bază numărului de asigurați, în mediul rural sunt foarte mulți pacienți care sunt neasigurați. Aceștia sunt consultați, dar tarifele care sunt decontate sunt mici. Educația medicală este mult deficitară. Și pur și simplu nu poți să începi să lucrezi într-un cabinet cu mâinile goale, fără aparatură, fără un spațiu adecvat și fără tot ce ai nevoie ca să desfășori o activitate modernă".

Mediul rural ar putea rămâne fără medici de familie

Dacă situația va continua în ritmul actual, în mediul rural s-ar putea să nu mai existe medici de familie, atrage atenția dr. Alexiu. 

,,Deja sunt sute de localități în România, din mediul rural, în care nu mai avem medici de familie. Nu este deloc ceva foarte îndepărtat și foarte la distanță". 

În aceste condiții, medicii care încă profesează în zonele apropiate sunt suprasolicitați. Pacienții din localitățile fără medic se deplasează către alte cabinete, ceea ce duce la aglomerație și la un volum de muncă ridicat. 

,,Există medici care nu au putut să mai plece în concedii sau în vacanțe de ani de zile. Noi avem colegi care nu pot să plece nicăieri pentru că nu au cu cine să lase cabinetul. Nu există înlocuitor și noi nu avem voie să lăsăm activitatea fără a avea înlocuitor sau pe cineva desemnat să ne țină locul", spune dr. Sandra Alexiu. 

Consecințe directe pentru pacienți

Cum se traduce pentru pacienți lipsa medicului de familie? Dr. Alexiu explică:

,,Având în vedere că medicul de familie asigură asistența medicală primară, adică acel prim contact, omul la care te duci ori de câte ori ai o problemă indiferent cât de mică, omul la care te duci să faci controalele preventive, situații în care ai nevoie de făcut screening, examene de bilanț, vaccinări, consultația copilului mic,  dacă nu ai unde să faci toate acestea, este evident că principala lovitură este dată sănătății poporului. (...) Practic  se pierde complet accesibilitatea unui procent mare de pacienți. În comune, în sate, dar și în orășele mici. Există și orașe mici unde nu există medici de familie". 

Rezident în România. Care sunt principalele probleme cu care se confruntă medicii la început de carieră

Medicina de familie, esențială pentru prevenție

În ultimii ani, autoritățile publice au vorbit tot mai des despre importanța prevenției în sănătate. Totuși, potrivit specialiștilor, această strategie nu poate funcționa fără o rețea solidă de medicină de familie.

„Putem să vorbim de prevenție făcută ici și colo, în zonele unde există medici. Însă, statistic vorbind, nu putem să vorbim de aplicarea sistematică a măsurilor de prevenție dacă nu ai medici de familie. Principalul specialist din sistem care face controlul preventiv este medicul de familie. 

Există și soluții discutate în acest moment, precum caravanele sau centrele mobile, dar, din păcate, în situația ipotetică în care vom avea foarte multe, care ar putea să acopere zonele rurale, unde nu sunt medici, ele nu vor acorda servicii medicale în mod sistematic; trec pe acolo și fac asta din când în când, nu sunt acolo în permanență să te poți adresa ca unui medic care face parte zilnic din comunitate", e de părere medicul de familie. 

Probeleme tehnice persistente când vine vorba de cardul de sănătate

O discuție despre problemele din medicina de familie nu se putea încheia fără situația sistemului informatic, care periodic are probleme tehnice. Activitatea medicilor este astfel înrgreunată. Nici în momentul de față lucrurile nu stau bine. 

,,Suntem într-un blocaj din octombrie încoace. Cardul nu funcționează nici acum. (...) Nu putem activa carduri noi, nu putem debloca carduri care au fost blocate, nu putem să înscriem pacienți noi fără card. Consultațiile obișnuite, biletele de trimitere și rețetele pot fi eliberate chiar dacă nu funcționează cardul, dar înscrierea unui pacient nou sau verificare calității de asigurat are mari probleme încă", atrage atenția dr. Alexiu.

