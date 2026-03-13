Zelenski, la Baza 86 Aeriană de la Borcea: „Întărirea Forțelor Aeriene ale Ucrainei oferă mai multă securitate Europei”

Președintele Volodimir Zelenski și ministrul Radu Miruță au discutat joi, la Borcea despre întărirea capacităților de apărare pe Flancul Estic al NATO și continuarea programelor de instruire a piloților ucraineni. Miruță a subliniat că România și Ucraina rămân parteneri strategici în domeniul securității și apărării.

Oficialii români și ucraineni au discutat despre continuarea programelor de pregătire a piloților ucraineni, ca parte a eforturilor aliate de întărire a forțelor aeriene ucrainene.

„Vizita președintelui Zelenski subliniază cooperarea strânsă dintre România și Ucraina în domeniul securității și apărării și transmite un mesaj clar de solidaritate și coordonare între parteneri, în contextul provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre”, a declarat ministrul Radu Miruță.

După vizită, Volodimir Zelenski a publicat pe rețelele sociale imagini de la Borcea și a transmis un mesaj de mulțumire partenerilor internaționali care sprijină apărarea Ucrainei.

„Le sunt recunoscător tuturor celor care lucrează pentru a proteja Ucraina și tuturor celor care ne sprijină apărarea. Lucrăm pentru a consolida protecția spațiului nostru aerian. Întărirea Forțelor Aeriene ale Ucrainei înseamnă o capacitate mai mare de a descuraja agresiunea rusă și de a oferi mai multă securitate pentru Ucraina și pentru întreaga Europă. Mulțumesc Statelor Unite și fiecărei țări care ajută la protejarea vieților!”, a transmis președintele ucrainean.

Ministrul Radu Miruță a subliniat că forța unei țări nu stă doar în arme, bani sau tehnologie, ci înainte de toate în oameni.

„Există momente în care înțelegi că forța unei țări nu stă doar în arme, sau în bani. Stă, înainte de toate, în oamenii ei. (…)Președintele Zelenski a mulțumit în repetate rânduri pentru sprijinul oferit de România. La rândul meu, i-am mulțumit pentru rezistența poporului ucrainean, care ține agresiunea Rusiei lui Putin departe de granițele noastre. Noi dormim liniștiți in paturile noastre pentru cǎ de patru ani ucrainienii țin piept agresorului Putin”, a afirmat Radu Miruță.

El a adăugat că discuțiile cu piloții ucraineni aflați în pregătire au evidențiat emoția și responsabilitatea cu care aceștia privesc misiunea lor, confirmând importanța consolidării capacităților aliate în domeniul aerian.

La eveniment au participat și generalul Gheorghiță Vlad și general-locotenent Leonard Baraboi, întărind mesajul de parteneriat și solidaritate între România și Ucraina în fața provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre.