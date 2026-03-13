search
Vineri, 13 Martie 2026
Criză în Orientul Mijlociu: Trump confirmă că noul lider suprem al Iranului, rănit în război, este încă în viață

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Donald Trump a anunțat Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Republicii Islamice Iran, este cel mai probabil încă în viață, dar „afectat” ca urmare a atacurilor lansate de trupele americane și israeliene care au ucis în primele zile de război pe tatăl său, fostul lider suprem.

Donald Trump FOTO: Profimedia
Donald Trump FOTO: Profimedia

„Cred că probabil este (în viaţă). Cred că este rănit, dar cred că probabil este în viaţă într-o formă oarecare, ştii”, a declarat Donald Trump. 

Președintele amrican a făcut aceste afirmații într‑un interviu pentru Fox News, în contextul în care nu există imagini publice recente cu Khamenei de la alegerea sa de către Adunarea clericală, potrivit reuters.

Oficialii iranieni afirmă că Mojtaba Khamenei a fost „ușor rănit”, dar continuă să‑și exercite atribuțiile de conducere.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat primele sale declarații prin intermediul unui prezentator TV, ceea ce a alimentat speculațiile privind starea sa de sănătate și capacitatea de a conduce în mod direct.

În declarațiile citate de Trump, liderul american a spus că, deși nu a văzut personal imagini recente cu noul lider suprem, crede că acesta „probabil este în viață într‑o formă oarecare”, adăugând că ar fi rănit.

Mojtaba Khamenei, fiul defunctului ayatollah Ali Khamenei, care a fost ucis în atacurile din 28 februarie care au declanșat războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran, nu a apărut în public de la numirea sa, stârnind multă incertitudine despre locul și starea sa de sănătate.

Conflictul, început la 28 februarie prin lovituri coordonate ale SUA și Israelului asupra unor ținte iraniene, a dus la pierderi masive de vieți omenești și la tensiuni tot mai mari în regiune.

În primele sale declarații oficiale, Khamenei a promis că Iranul va menține Strâmtoarea Ormuz închisă și a avertizat țările vecine care găzduiesc baze americane că vor fi vizate dacă nu își retrag forțele.

