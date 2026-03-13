search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Un soldat francez a murit și alți șase sunt răniți, după un atac violent cu drone în Kurdistanul irakian. Macron: „Este inacceptabil”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Un soldat francez a murit, iar alți șase militari au fost răniți în urma unui atac cu dronă produs în regiunea Erbil, în Kurdistanul irakian, a anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron.

Atac iranian în Irak FOTO: AFP
Atac iranian în Irak FOTO: AFP

Potrivit Statului Major francez, cei șase militari participau la activități de instruire antiteroristă alături de parteneri irakieni atunci când două drone au lovit baza de la Mala Qara, situată la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de orașul Erbil, capitala regiunii autonome Kurdistan din Irak.

Militarii răniți au fost transportați la cel mai apropiat centru medical pentru îngrijiri, potrivit Le Figaro.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Emmanuel Macron a anunțat moartea subofițerului Arnaud Frion, din cadrul 7e Bataillon de Chasseurs Alpins, unitate staționată la Varces.

„Subofițerul Arnaud Frion a murit pentru Franța în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak”, a transmis liderul de la Paris, subliniind că „războiul cu Iranul nu poate justifica astfel de atacuri”.

„Acest atac împotriva forțelor noastre angajate în lupta împotriva Daesh din 2015 este inacceptabil ”, a scris președintele francez, referindu-se la Statul Islamic (ISIS), precizând că „prezența lor în Irak se încadrează strict în cadrul luptei împotriva terorismului ” .

Potrivit autorităților franceze, acesta este primul militar francez ucis de la începutul conflictului regional declanșat la sfârșitul lunii februarie, după atacurile lansate de Israel și Statele Unite împotriva Iranului.

Atacuri repetate în zona Erbil

Guvernatorul provinciei Erbil a declarat că atacul a fost efectuat cu două drone și a vizat baza militară de la Mala Qara. Incidentul s-a produs la scurt timp după un alt atac cu dronă care a lovit o bază italiană din aceeași zonă militară, fără a provoca victime.

După acel incident, Italia anunțat retragerea temporară a personalului militar italian din bază.

În Kurdistanul irakian sunt desfășurați militari din mai multe state occidentale, inclusiv Franța și Italia, în cadrul coaliției internaționale conduse de Statele Unite ale Americii pentru combaterea grupării teroriste Statul Islamic.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, regiunea autonomă Kurdistan și orașul Erbil au fost ținta mai multor atacuri cu rachete și drone, majoritatea atribuite unor facțiuni pro-iraniene. Cele mai multe dintre acestea au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană.

Președintele Emmanuel Macron a subliniat în ultimele zile că Franța are un „rol defensiv” în conflictul regional. Parisul a desfășurat în estul Mediteranei o importantă forță navală și aeriană, centrată pe portavionul Charles de Gaulle, pentru a proteja cetățenii francezi din regiune și a sprijini aliații din Orientul Mijlociu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
digi24.ro
image
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
stirileprotv.ro
image
Care sunt simptomele care prevestesc un infarct și nu trebuie ignorate. Până și un cardiolog de renume a făcut această greșeală
gandul.ro
image
Bolojan explică de ce statul nu poate opri scumpirea carburanților: „Trebuie să fim realiști și să nu acționăm ca niște piromani economici”
mediafax.ro
image
Suma pe care Bolojan o taie din bugetele serviciilor secrete. Adevărul din spatele miliardului de euro pentru SRI
fanatik.ro
image
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
libertatea.ro
image
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
digisport.ro
image
Scenariul care îngrijorează experții: rachetele Iranului ar putea fi ghidate de sistemul chinezesc BeiDou
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Interlopii din clanul Cârpaci au forţat un român să-şi doneze rinichiul. Beneficiar, liderul grupării
observatornews.ro
image
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
cancan.ro
image
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
O categorie de români va putea cumpăra motorină cu 4 lei, direct de la pompă. Cum va funcționa măsura
playtech.ro
image
Care este vârsta unde se vede talentul unui copil și potențialul de a ajunge un mare fotbalist. Dezvăluirea lui Adrian Mutu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS O persoană și-a pierdut viața după ce s-ar fi aruncat în fața metroului în stația Unirii
kanald.ro
image
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Mama lui Ilie Bolojan dezvăluie fața neștiută a premierului. Cui îi cânta și ce făcea când mergea cu vacile: ”E un băiat care nu mai are păreche”
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
Cine era „cel mai pervers în dormitor” - Andrew sau Epstein? Unul dintre ei avea o practică sexuală ce putea fi fatală!
okmagazine.ro
Valerie Bertinelli și Eddie Van Halen foto Profimedia jpg
Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului muribund, celebrului chitarist Eddie Van Halen
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri