Video Un soldat francez a murit și alți șase sunt răniți, după un atac violent cu drone în Kurdistanul irakian. Macron: „Este inacceptabil”

Un soldat francez a murit, iar alți șase militari au fost răniți în urma unui atac cu dronă produs în regiunea Erbil, în Kurdistanul irakian, a anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron.

Potrivit Statului Major francez, cei șase militari participau la activități de instruire antiteroristă alături de parteneri irakieni atunci când două drone au lovit baza de la Mala Qara, situată la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de orașul Erbil, capitala regiunii autonome Kurdistan din Irak.

Militarii răniți au fost transportați la cel mai apropiat centru medical pentru îngrijiri, potrivit Le Figaro.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Emmanuel Macron a anunțat moartea subofițerului Arnaud Frion, din cadrul 7e Bataillon de Chasseurs Alpins, unitate staționată la Varces.

„Subofițerul Arnaud Frion a murit pentru Franța în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak”, a transmis liderul de la Paris, subliniind că „războiul cu Iranul nu poate justifica astfel de atacuri”.

„Acest atac împotriva forțelor noastre angajate în lupta împotriva Daesh din 2015 este inacceptabil ”, a scris președintele francez, referindu-se la Statul Islamic (ISIS), precizând că „prezența lor în Irak se încadrează strict în cadrul luptei împotriva terorismului ” .

Potrivit autorităților franceze, acesta este primul militar francez ucis de la începutul conflictului regional declanșat la sfârșitul lunii februarie, după atacurile lansate de Israel și Statele Unite împotriva Iranului.

Atacuri repetate în zona Erbil

Guvernatorul provinciei Erbil a declarat că atacul a fost efectuat cu două drone și a vizat baza militară de la Mala Qara. Incidentul s-a produs la scurt timp după un alt atac cu dronă care a lovit o bază italiană din aceeași zonă militară, fără a provoca victime.

După acel incident, Italia anunțat retragerea temporară a personalului militar italian din bază.

În Kurdistanul irakian sunt desfășurați militari din mai multe state occidentale, inclusiv Franța și Italia, în cadrul coaliției internaționale conduse de Statele Unite ale Americii pentru combaterea grupării teroriste Statul Islamic.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, regiunea autonomă Kurdistan și orașul Erbil au fost ținta mai multor atacuri cu rachete și drone, majoritatea atribuite unor facțiuni pro-iraniene. Cele mai multe dintre acestea au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană.

Președintele Emmanuel Macron a subliniat în ultimele zile că Franța are un „rol defensiv” în conflictul regional. Parisul a desfășurat în estul Mediteranei o importantă forță navală și aeriană, centrată pe portavionul Charles de Gaulle, pentru a proteja cetățenii francezi din regiune și a sprijini aliații din Orientul Mijlociu.