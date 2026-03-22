Cât durează, de fapt, să treci peste o despărțire. Psiholog: După 4 ani, majoritatea oamenilor sunt abia la jumătatea drumului

La patru ani de la o despărțire, majoritatea oamenilor sunt abia la jumătatea drumului până când legătura cu fostul partener dispare complet, arată un studiu publicat în 2026 de cercetătorii Chong și Fraley, intitulat „How Long Does It Take to Get Over an Ex-Partner?”.

Se întâmplă ca, din când în când, gândul la o persoană din trecut să revină fără un motiv clar, fără să fie însoțit de dor sau regret, dar suficient cât să pară nelalocul lui și să ridice aceeași întrebare: de ce acum?

Explicația nu ține de trecut, ci de felul în care funcționează memoria și de ceea ce psihologii numesc atașament. Într-o relație, atașamentul este legătura prin care o persoană devine, în timp, un punct de sprijin - cineva la care te raportezi automat în momente de stres, nesiguranță sau nevoie.

Această legătură nu dispare odată cu despărțirea. Rămâne în fundal, în modul în care reacționezi, în felul în care recunoști situații și în asocierile pe care le faci fără să-ți dai seama.

De aceea, astfel de gânduri apar aparent din senin: o melodie, un loc sau o stare familiară pot readuce o imagine din trecut, fără să aibă o semnificație mai profundă. Nu este un semn că nu ai mers mai departe, ci că relația respectivă a contat suficient cât să lase urme.

Totuși, pentru unii oameni, astfel de momente nu rămân doar la nivel de gând. Pot duce rapid la o reacție - un mesaj, un apel, o tentativă de a relua contactul. Nu este ceva rar și nu ține de o singură explicație: impulsivitatea apare mai ușor în contexte emoționale, mai ales atunci când ceva familiar este reactivat.

Aici apare o confuzie frecventă. Faptul că îți apare în minte un fost partener nu înseamnă că sentimentele s-au întors sau că relația ar trebui reluată. De cele mai multe ori, este o reacție automată, nu o decizie. De aceea, recomandarea specialiștilor este simplă: de a face o pauză între impuls și acțiune. Gândul poate apărea, dar nu trebuie urmat imediat de contact.

Într-o relație, atașamentul nu înseamnă doar apropiere emoțională, ci faptul că o persoană devine, în timp, un punct de sprijin pentru cealaltă. Theresa E. DiDonato, doctor în psihologie, îl descrie într-un material publicat în Psychology Today drept „mai mult decât un sentiment”, un „sistem interpersonal de reglare” prin care oamenii se calmează și se echilibrează unul pe celălalt.

Atașamentul nu funcționează la fel pentru toată lumea. În linii mari, psihologii vorbesc despre trei tipuri principale: sigur - atunci când te poți baza pe celălalt fără teamă, anxios - când ai nevoie constantă de confirmare, și evitant - când eviți apropierea. Aceste diferențe explică de ce unii oameni trec mai repede peste o despărțire, în timp ce alții rămân mai mult timp ancorați în trecut.

Acest tip de legătură se formează în timp. În situații dificile, oamenii apelează la partener, primesc un răspuns și se liniștesc. „Stresat? Gândește-te la el/ea. Trist? Gândește-te la el/ea. Copleșit? Gândește-te la el/ea”, notează DiDonato.

Problema apare în momentul în care relația se încheie, dar acestă legătură nu dispare imediat.

Patru ani și ești abia la jumătate

Datele arată că legătura cu un fost partener dispare mult mai lent decât ne-am fi așteptat. Chong și Fraley (2026) au studiat 328 de persoane care se despărțiseră în medie de cinci ani, după relații de aproximativ 4,5 ani, și au constatat că o relație importantă lasă urme mult mai adânci decât suntem dispuși să recunoaștem.

„După aproximativ patru ani, majoritatea oamenilor sunt abia la jumătatea drumului. Doar la jumătate!”, scrie Theresa E. DiDonato.

Cercetătorii au urmărit două scenarii, respectiv că legătura cu un fost partener se diminuează treptat sau că dispare complet la un moment dat. Studiul confirmă al doilea scenariu, că există un moment în care se încheie complet - numai că, în unele cazuri, acel moment întârzie să apară chiar și la o distanță de mai bine de zece ani de la despărțire.

Un alt rezultat important privește noile relații. Începerea unei alte relații nu scurtează durata legăturii față de fostul partener, contrar așteptărilor. Mai precis, Theresa E. DiDonato observă că un nou atașament nu îl înlocuiește pe cel vechi, ci există, pentru o perioadă, în paralel cu el.

Faptul că gândul la un fost partener revine nu are, în sine, o semnificație ascunsă. Nu înseamnă că vrei să te împaci cu acesta și nici că nu ai mers mai departe. Este, mai degrabă, rezultatul modului în care funcționează creierul.

Creierul uman este construit pentru atașamente și are nevoie de timp pentru a le lăsa să dispară. Nu pentru că fostul partener ar merita acest spațiu, ci pentru că așa funcționează.

Explicația este, în parte, evolutivă. În trecut, oamenii erau separați perioade lungi de cei apropiați, iar legăturile trebuiau să reziste acestor absențe. Un creier care uita repede era un creier care pierdea oameni importanți.

Dacă gândul la un fost partener revine și la ani de la despărțire, nu înseamnă că este ceva în neregulă cu tine sau cu relația ta actuală. „Este normal să fie așa; nu înseamnă că vrei să te împaci cu fostul și nici nu spune nimic despre relațiile tale actuale sau viitoare”, spune Theresa E. DiDonato.

În acest sens, concluzia cercetării este una contraintuitiv optimistă: faptul că detașarea nu este instantanee nu este un defect, ci o dovadă a intensității legăturilor umane.

În contextul în care ideea de „a trece peste” este adesea prezentată ca un proces rapid și controlabil, datele sugerează opusul. Mintea are propriul ritm, iar acest ritm nu poate fi grăbit fără costuri.

În final, ceea ce rămâne nu este doar amintirea relației, ci și dovada unei capacități fundamentale: aceea de a forma legături semnificative. Iar faptul că aceste legături nu dispar imediat spune mai multe despre natura umană decât despre orice fost partener.