Video Clipe de groază pentru 8 elevi blocați la peste 30 de metri înălțime, într-un montagne russe din Texas

Opt elevi aflați într-o excursie școlară au rămas suspendați joi seara, la aproape 30 de metri înălțime, după ce montagne russe‑ul Iron Shark (Rechinul de fier) din parcul Galveston Island Historic Pleasure Pier - Texas s‑a oprit brusc în timpul ascensiunii verticale.

Incidentul a transformat o plimbare obișnuită într-o operațiune de salvare care a durat mai bine de patru ore, potrivit ABC News și Chanel 4 News.

Elevii, așezați în două rânduri de câte patru, au rămas blocați pe șina înclinată, cu privirea spre cer, chiar înainte de punctul cel mai înalt al traseului. Potrivit districtului școlar din Houston, grupul participa la o excursie organizată de două școli.

Echipajele de pompieri, ajunse la fața locului la ora 17:30, au urcat până la nivelul vagonului, au asigurat fiecare elev cu un ham de siguranță și i‑au transferat, pe rând, în nacela unei autospeciale, coborându‑i apoi la sol.

Expunerea prelungită la soare a fost una dintre principalele îngrijorări ale echipelor de intervenție.

„Au fost speriați, dar s‑au liniștit când au văzut că echipamentul îi ține în siguranță”, a declarat șeful pompierilor, Mike Varela Jr.

Ultimul elev a fost adus la sol puțin după ora 21:00.

Reprezentanții parcului de distracții au precizat că instalația s‑a oprit „așa cum a fost proiectată”, imediat ce sistemul a detectat o defecțiune la începutul urcării.

Montagne russe‑ul Iron Shark atinge viteze de până la 84 km/h și include o cădere verticală de 30 de metri. O inspecție tehnică completă este în desfășurare.

Proprietarii instalației au declarat că va avea loc o inspecție amănunțită înainte dea fi pusă din nou în funcțiune.

Amintim că, în 2023, două vagoane ale unui montagne-russe s-au ciocnit în prima zi a festivalului Oktoberfest, la Munchen. Opt persoane au fost accidentate ușor în coliziune.

În 2016, 11 persoane, dintre care nouă copii, au fost rănite într-un accident la un montagne russe în parcul de distracţii M&D's din Motherwell, lângă Glasgow, Scoţia.