Sâmbătă, 30 Mai 2026
Proiect de 26 de miliarde de dolari prin care Putin vrea să obțină nemurirea cu ajutorul organelor de porc

Obsesia liderului de la Moscova pentru propria sănătate și prelungirea vieții a trecut de la nivelul fobiilor din pandemie la cel de politică de stat. The Wall Street Journal scoate la iveală un program științific secret dotat cu un buget astronomic de 26 de miliarde de dolari. Obiectivul: manipularea genetică, bioimprimarea de țesuturi și creșterea de organe umane în interiorul porcilor.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin/FOTO:Profimedia
Ceea ce părea la prima vedere doar o „discuție excentrică între doi autocrați îmbătrâniți” – purtată în septembrie anul trecut la o paradă militară din Beijing între Vladimir Putin și omologul său chinez, Xi Jinping – s-a dovedit a fi schița unui proiect de stat real. Putin îi explica atunci liderului chinez că omenirea poate atinge nemurirea dacă își înlocuiește sistematic organele uzate.

Astăzi, inițiativa intitulată pompos „Noi tehnologii pentru conservarea sănătății” a devenit unul dintre proiectele științifice de referință ale Rusiei. Sub umbrela acestui program, cercetătorii ruși lucrează la terapii genetice inovatoare menite să încetinească îmbătrânirea celulară, guvernul de la Moscova promovând tehnologia ca fiind viitorul luptei împotriva degradării biologice.

Un alt domeniu de cercetare științifică în cadrul acestui proiect este crearea de organe umane pentru transplant. Oamenii de știință ruși explorează posibilitățile de bioimprimare a țesuturilor și de creștere a organelor umane folosind porci.

Se susține că până în 2030 ar putea fi create tehnologii pentru înlocuirea organelor umane.

Fiica lui Putin și fizicianul din cercul intim se ocupă de proiect

Investigația WSJ arată că frâiele acestui megaproiect se află în mâinile a două personaje extrem de apropiate de președintele rus: Maria Voronțova, fiica cea mare a lui Vladimir Putin, medic endocrinolog, care supervizează direct programele genetice finanțate de stat. Și Mihail Kovalciuk, fizician de renume, șeful Institutului Kurceatov și unul dintre cei mai influenți membri ai cercului intim al lui Putin.

Kovalciuk a susținut public, în repetate rânduri, că știința modernă este foarte aproape de a permite oamenilor să își „repare și să își înlocuiască la nesfârșit părți ale propriului corp”.

Totuși, comunitatea științifică independentă privește aceste promisiuni cu un scepticism profund. Aleksandr Ostrovski, un cercetător rus specializat în bioimprimare care a părăsit țara după invadarea Ucrainei, atrage atenția că proiectele Kremlinului nu sunt susținute de cercetări publicate în revistele internaționale de prestigiu. „Dacă nu există publicații, nu există rezultate reale. Declarațiile lor trebuie privite mai degrabă ca niște dorințe sau chiar vise”, a explicat acesta.

Fobiile unui autocrat, într-o țară cu o speranță de viață în declin

Interesul lui Vladimir Putin pentru criogenie, terapii anti-îmbătrânire și izolare biologică nu este nou. În timpul pandemiei de COVID-19, regulile stricte de carantină impuse oricărui vizitator de la Kremlin și faimoasele mese lungi de câțiva metri au devenit simboluri globale ale ipohondriei sale. WSJ amintește și de episodul din 2018, când Putin îi recomanda fostului cancelar austriac Sebastian Kurz să testeze crioterapia în camere speciale unde temperaturile coboară până la minus 112 grade Celsius.

Ironia cinică a acestui proiect de 26 de miliarde de dolari rezidă în contrastul izbitor cu realitatea demografică a Rusiei. În timp ce elitele de la Kremlin caută rețeta nemuririi, Federația Rusă rămâne blocată în topul țărilor cu o rată ridicată a mortalității și o speranță de viață scăzută.

Conform datelor oficiale, speranța medie de viață pentru bărbații din Rusia este de aproximativ 68 de ani, cu mult sub cei 76 de ani din SUA sau pragul de 80 de ani depășit constant în Europa Occidentală.

Această risipă de resurse vine într-un moment în care societatea rusă începe să resimtă tot mai acut povara economică a războiului din Ucraina: majorări de taxe, cenzură digitală și declin economic. Chiar și sondajele oficiale reflectă această stare de oboseală; Centrul de Cercetare a Opiniei Publice (VCIOM) a înregistrat o nouă scădere a cotei de încredere în Vladimir Putin, numărul rușilor care îi aprobă activitatea scăzând la 67,5%, în timp ce nemulțumirea publică se află la cel mai înalt nivel din ultimele decenii.

