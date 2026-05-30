Sâmbătă, 30 Mai 2026
Un bărbat și-a asmuțit câinele asupra polițiștilor care au venit pentru un ordin de protecție și a fugit

Un bărbat din comuna Gorgota, judeţul Prahova, este anchetat pentru ultraj după ce, potrivit poliţiei, şi-ar fi îndemnat câinele să atace agenţii veniţi să pună în executare un ordin de protecţie emis de instanţă.

Câinii asmuțiți au atacat un polițist. FOTO ilustrativ Shutterstock.

Incidentul a avut loc vineri, când poliţiştii Secţiei Rurale Puchenii Mari s-au deplasat la locuinţa părților implicate pentru a comunica măsurile dispuse de judecători.

În timp ce persoana protejată a luat act de hotărâre, bărbatul vizat de ordin ar fi refuzat să părăsească imobilul şi ar fi devenit agresiv, potrivit Agerpres.

„Persoanei protejate i-a fost comunicată hotărârea instanţei, aceasta luând la cunoştinţă despre măsurile dispuse. Totodată, a fost identificat şi bărbatul împotriva căruia a fost emis ordinul de protecţie. Acestuia i-au fost aduse la cunoştinţă obligaţiile stabilite de instanţă, însă a refuzat să se conformeze măsurilor dispuse şi să părăsească locuinţa. În timpul intervenţiei desfăşurate de poliţişti pentru punerea în executare a hotărârii judecătoreşti, bărbatul ar fi instigat câinele pe care îl deţinea să atace forţele de ordine. În urma agresiunii, un poliţist a fost muşcat la nivelul membrului superior şi al membrului inferior stâng, necesitând îngrijiri medicale de specialitate", precizează IPJ Prahova.

A fost necesară intervenţia unui echipaj SMURD. Polițistul a fost transportat  la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti pentru îngrijiri medicale.

Profitând de haosul creat, bărbatul ar fi fugit prin spatele locuinţei, dispărând într-o zonă împădurită.

„Au fost mobilizate efective din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti, Secţiei de Poliţie Rurală Puchenii Mari şi Serviciului pentru Acţiuni Speciale, fiind desfăşurate activităţi complexe de căutare şi verificare în vederea depistării persoanei. Poliţiştii au valorificat cu operativitate informaţiile obţinute în teren, reuşind identificarea şi depistarea bărbatului”, mai arată sursa citată.

În cele din urmă, bărbatul a fost prins si reținut de polițiști.

Pe numele lui au fost deschise dosare pentru ultraj şi încălcarea ordinului de protecţie, fiind informat şi procurorul de serviciu.

