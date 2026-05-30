Scene sfâșietoare pe DN1: un copil a murit aruncat din mașină, iar alte opt persoane au fost rănite într-un accident în Brașov

Un grav accident rutier produs sâmbătă după‑amiază între localitățile Șercaia și Mândra, în apropiere de Făgăraș, s‑a soldat cu moartea unui copil și rănirea altor opt persoane.

În coliziune au fost implicate trei autoturisme, iar impactul a fost atât de puternic, încât echipajele medicale au găsit la fața locului nouă victime: patru copii și cinci adulți, unul dintre minori fiind proiectat în afara autoturismului.

La sosirea salvatorilor, un copil și o femeie se aflau în stop cardio‑respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare, minorul nu a mai putut fi salvat, medicii fiind nevoiți să declare decesul, potrivit Biz Brasov.

Femeia a răspuns intervenției echipajelor SMURD și a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Brașov.

Un bărbat rănit în accident a fost dus la aceeași unitate medicală, iar trei copii cu traumatisme au fost transportați la Spitalul de Pediatrie Brașov pentru investigații suplimentare.

Celelalte persoane implicate în accident au fost evaluate la fața locului și au refuzat transportul la spital.

Accidentul a blocat traficul în zonă și a mobilizat importante forțe de intervenție, în timp ce polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.

