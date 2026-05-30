Sâmbătă, 30 Mai 2026
Zece zile de coșmar în subteran: cinci dintre bărbații blocați în peștera inundată din Laos au fost salvați. Alţi doi sunt dispăruţi

Cinci bărbaţi au fost salvaţi după ce au rămas blocaţi timp de zece zile într-o grotă din Laos, în timp ce alţi doi membri ai grupului sunt în continuare daţi dispăruţi, au anunţat autorităţile locale.

Primul dintre supravieţuitori a fost scos la suprafaţă vineri, dintr-o cavernă parţial inundată, potrivit unui grup de salvatori thailandezi, relatează AFP, citată de News.ro.

Grupul a publicat pe Facebook o imagine cu momentul intervenţiei. în care se văd trei salvatori sprijinindu-l pe bărbatul epuizat, acoperit de noroi, în timp ce traversează un teren instabil.

Cinci dintre bărbații blocați în peștera inundată din Laos au fost salvați FOTO Profimedia
Sâmbătă, alţi patru bărbaţi au fost aduşi la suprafaţă, a confirmat pentru AFP, scafandrul malaysian Lee Kian Lie.

Potrivit acestuia, operaţiunea a fost posibilă după ce nivelul apei a scăzut datorită pompării continue.

Grupul Thailand Rescue Diver a anunţat că salvatorii i-au putut scoate pe cei patru în jurul orei locale 15.10 (11.10, ora României).

Amintim că şapte bărbaţi au rămas blocaţi în grota dintr-o zonă muntoasă izolată din provincia Xaysomboun încă din 20 mai, când o viitură i-a surprins în timp ce căutau aur, potrivit presei de stat. Cei cinci au fost reperați în viaţă miercuri, într-un puţ aflat la aproximativ 300 de metri de intrarea în cavernă.

Alţi doi membri ai grupului sunt în continuare căutaţi în continuare de echipele de intervenţie.

Amintim că, în 2018, 12 copii şi antrenorul lor de fotbal rămaşi blocaţi în peştera Tham Luang, din nordul Thailandei, au fost evacuaţi după 18 zile de calvar.

