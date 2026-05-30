Cosmin Olăroiu nu mai este selecționerul Emiratelor Arabe Unite! Demitere de ultim moment. Are deja o ofertă pe masă

Mandatul lui Cosmin Olăroiu pe banca naționalei Emiratelor Arabe Unite a ajuns la final. Federația de Fotbal din Orientul Mijlociu a anunțat oficial despărțirea de tehnicianul român, punând capăt colaborării după o perioadă marcată de obiectivul ratat al calificării la Campionatul Mondial din 2026.

Decizia vine la câteva luni după încheierea campaniei de calificare, în urma căreia reprezentativa Emiratelor nu a reușit să obțină un loc la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic. Conducerea federației a considerat că este momentul pentru o schimbare la nivelul băncii tehnice și a ales să încheie colaborarea cu fostul antrenor al FCSB.

„Consiliul de Administrație al Federației de Fotbal a Emiratelor Arabe Unite a decis încetarea colaborării cu selecționerul primei reprezentative, Cosmin Olăroiu, și cu staff-ul său tehnic. Federația le mulțumește pentru eforturile depuse în perioada în care au activat la echipa națională. Noul selecționer va fi anunțat în perioada următoare!”, a transmis Federația, pe platforma X.

Numit la conducerea naționalei Emiratelor Arabe Unite în aprilie 2025, Cosmin Olăroiu a petrecut puțin peste un an pe banca tehnică a reprezentativei. În această perioadă, selecționata a disputat 13 partide sub comanda sa, bilanțul fiind de patru victorii, cinci remize și patru înfrângeri.

Deși rezultatele au fost fluctuante pe parcursul mandatului, factorul decisiv în evaluarea activității antrenorului român a fost eșecul calificării la Campionatul Mondial. Neîndeplinirea acestui obiectiv major a cântărit decisiv în hotărârea federației de a pune capăt colaborării. Tehnicianul român mai avea un an de contract.

Ofertă de 4,3 milioane de euro anual

Conform informațiilor apărute în presa din lumea arabă, Al-Jazira este interesată să îl numească pe Cosmin Olăroiu în funcția de antrenor principal. Clubul i-ar fi pregătit tehnicianului român o ofertă financiară impresionantă, în valoare de aproximativ 4,3 milioane de euro pe an.

Palmaresul antrenorului Cosmin Olăroiu