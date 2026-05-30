Sâmbătă, 30 Mai 2026
Adevărul
Nicu Fălcoi, înlăturat de la șefia Avioane Craiova în plin scandal al avioanelor IAR-99 blocate

Nicu Fălcoi, fost pilot al Forțelor Aeriene Române și fost parlamentar USR, nu va mai ocupa funcția de director general al Avioane Craiova. Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație în urma procesului de selecție pentru conducerea companiei.

Anunțul a fost făcut chiar de Fălcoi, pe pagina sa de Facebook, unde a precizat că a acceptat hotărârea.

În urma procesului de selecție, Consiliul de Administrație a decis că nu sunt persoana cea mai potrivită pentru a conduce Avioane Craiova în următorii patru ani. Începând de luni, nu voi mai ocupa funcția de director general al companiei. Respect decizia luată, chiar dacă membrii Consiliului de Administrație au alte opțiuni politice decât cele pe care le am eu”, a transmis acesta.

Fălcoi susține că a preluat conducerea companiei cu convingerea că principala problemă era reprezentată de lipsa unui software necesar pentru livrarea aeronavelor IAR-99 modernizate, însă ulterior a descoperit că situația era mult mai complicată.

„Problemele erau mult mai numeroase, unele foarte vechi, unele care ar fi trebuit rezolvate de ani de zile și despre care am aflat foarte târziu”, a afirmat acesta.

Programul IAR-99, întârziat cu peste doi ani

Problemele de la Avioane Craiova sunt legate în principal de contractul semnat în august 2020 cu Ministerul Apărării Naționale pentru revitalizarea și modernizarea a zece aeronave IAR-99 Șoim.

Contractul, în valoare de 275 milioane de lei, prevedea livrarea tuturor aeronavelor până în august 2024. Programul era considerat esențial pentru pregătirea piloților care urmau să treacă pe aeronavele F-16 și pentru menținerea unor capabilități operaționale ale Forțelor Aeriene Române.

Termenele au fost însă amânate succesiv, iar în 2026 niciun avion nu fusese recepționat oficial de Ministerul Apărării.

Potrivit lui Nicu Fălcoi, la preluarea mandatului i s-a spus că problema principală era legată de integrarea unui software furnizat de compania israeliană Elbit Systems.

„Mi-au spus: «Totul e rezolvat, dacă rezolvăm problema cu software-ul de la Elbit putem să livrăm cinci avioane cel puțin». Am rezolvat problema cu Elbit-ul”, a declarat acesta presei.

Ulterior, conducerea companiei a descoperit existența unei alte cerințe contractuale neîndeplinite.

„Am descoperit că mai trebuia o capabilitate, tot așa, de secretizare militară. E de fapt un soft antibruiaj, integrat în softul Elbit, dar care nu putea fi realizat de ei, nefiind membri NATO”, spune acesta.

El consideră că perioada următoare va fi decisivă pentru viitorul companiei și că noua conducere va avea la dispoziție foarte puțin timp pentru a rezolva problemele acumulate în ultimii ani.

Softul Honeywell și blocajul recepției

Potrivit informațiilor prezentate de Defence România, problema software-ului Elbit a fost rezolvată, iar cinci dintre cele zece aeronave au parcurs deja toate testele necesare.

Cu toate acestea, Ministerul Apărării refuză recepția lor deoarece nu este încă integrat în sistemul de avionică un echipament produs de compania americană Honeywell.

Avioane Craiova a solicitat Direcției Generale pentru Armamente acceptarea aeronavelor printr-un act adițional prin care compania să se angajeze că va integra ulterior sistemul respectiv. Potrivit sursei citate, DGArm a refuzat această variantă până la semnarea contractului dintre Avioane Craiova și Honeywell.

Fostul director al companiei, Victor Munteanu, a declarat că sistemul nu a fost comandat la timp deoarece proiectul intrase deja într-o criză de calendar.

„Trebuia și această facilitate pusă la punct, dar pentru că noi am intrat în criză de timp, am zis că avioanele puteau fi livrate așa pentru că sunt avioane de școală și antrenament. Această facilitate se putea implementa ulterior”, a declarat acesta.

Ministerul Apărării a executat garanția de 8 milioane de euro

Întârzierile au avut consecințe financiare severe pentru companie. În februarie 2026, Ministerul Apărării Naționale a executat o scrisoare de garanție în valoare de 8 milioane de euro, reprezentând avansul acordat pentru contractul de modernizare.

Pentru a restitui suma, Avioane Craiova a contractat un credit bancar.

„Riscurile de intrare în incapacitate de plată sunt foarte mari pentru Avioane Craiova. Dacă se aplică toate penalitățile, sunt foarte mari”, avertiza Nicu Fălcoi.

Potrivit acestuia, doar costurile cu dobânzile aferente creditului se ridică la aproximativ 400.000 de euro pe lună.

În paralel, la Avioane Craiova se află Corpul de Control al prim-ministrului, care verifică modul în care a fost gestionat contractul cu Ministerul Apărării.

Proces cu Ministerul Apărării la Tribunalul Dolj

După executarea garanției, Avioane Craiova a deschis o acțiune în instanță împotriva Ministerului Apărării Naționale (MApN).

În documentele depuse la dosar, compania susține că programul de modernizare a fost afectat și de imposibilitatea efectuării unor teste cu muniție activă, necesare înainte de recepția finală a aeronavelor.

Potrivit plângerii depuse la Tribunalul Dolj, muniția necesară nu ar fi fost pusă la dispoziția fabricii de către beneficiar.

Dosarul se află pe rolul Tribunalului Dolj, iar termenul de judecată a fost stabilit pentru 5 iunie, după ce instanța a dispus o amânare la termenul anterior din 15 mai.

