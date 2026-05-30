Aleksandr Lukaşenko, afirmaţii misogine despre Giorgia Meloni, într-o convorbire cu Macron: „E femeie, nu poate negocia cu Moscova”

Aleksandr Lukașenko a provocat un nou scandal diplomatic după ce, într-o convorbire telefonică cu Emmanuel Macron, liderul de la Minsk a susținut că premierul Italiei, Giorgia Meloni, nu ar putea purta negocieri cu Moscova pentru că „este femeie”.

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a făcut o serie de afirmații controversate la adresa premierului italian Giorgia Meloni, cu evidentă tentă misogină, într-o discuție telefonică purtată cu Emmanuel Macron.

Potrivit agenţiei de stat belarusă Belta, liderul de la Minsk i-ar fi spus președintelui francez că premirul Italiei, Giorgia Meloni, nu ar putea purta discuţii cu Moscova, în eventualitatea reluării unui dialog între liderii europeni şi Rusia, din cauza faptului că este femeie.

Convorbirea dintre cei doi lideri ar fi avut loc duminica trecută şi, potrivit aceleiaşi surse, ea a fost iniţiată de Emmanuel Macron, care i-a cerut lui Lukașenko să primească la Minsk un reprezentant al Palatului Élysée pentru discuții politice. Informația a fost făcută publică de Belta și nu a fost confirmată de alte surse independente, notează news.

Liderul belarus ar fi povestit, de asemenea, că „l-a certat” pe Emmanuel Macron pentru lipsa unui dialog direct cu Belarusul și Rusia, în condiţiile în care președintele francez este extrem de activ în discuțiile privind securitatea europeană. Aleksandr Lukașenko spune că l-a întrebat direct pe Macron ce ar mai avea de discutat, reproşându-i că a mers recent în Armenia, dar nu a făcut vizite nici la Moscova, nici la Minsk.

Tot potrivit versiunii prezentate de președintele belarus, Macron ar fi propus trimiterea unui consilier pentru a explica anumite poziții ale Parisului.

„Domnule președinte, îl puteți primi pe consilierul meu și să discutați cu el?”, susține Lukașenko că i-ar fi spus Macron.

„Nu-ți face griji. Dacă îți este frică să vii la Minsk, trimite pe cineva în care ai încredere”, i-ar fi răspuns Aleksandr Lukașenko.

„Meloni este femeie, nu poate negocia cu Moscova”

Partea din convorbirea dintre Emannuel Macron şi Aleksandr Lukașenko care a atras însă cele mai multe reacții este cea legată de Giorgia Meloni și adusă în discuţie în contextul discuțiilor privind un posibil reprezentant al liderilor europeni care să țină legătura cu Moscova în eventualitatea unor negocieri privind războiul din Ucraina.

„În Italia există o femeie prim-ministru. Vrei să pui o asemenea povară pe umerii unei femei?”, i-ar fi spus liderul belarus președintelui francez. „Meloni este femeie, nu poate negocia cu Moscova. Tu, da”, a fost el şi mai explicit.

Declarațiile au fost imediat interpretate ca misogine, mai ales că Giorgia Meloni este unul dintre liderii europeni care s-a implicat destul de activ în discuţiile privind necesitatea unui acord de pace între Ucraina şi Rusia.

În aceeași conversație, Lukașenko l-a lăudat pe Emmanuel Macron, afirmând că acesta are mai multă experiență decât alți lideri europeni ajunși recent în funcții importante, precum cancelarul german Friedrich Merz sau premierul britanic Keir Starmer. Mai mult decât atât, l-a numit „aksakal”, un cuvânt folosit în spațiul ex-sovietic pentru cineva considerat experimentat și respectat. Lukașenko a spus că Macron

Numele Giorgiei Meloni a apărut în dialogul dintre Emannuel Macron şi Aleksandr Lukașenko în contextul în care, în ultimele luni, în Europa s-a discutat tot mai mult despre ideea desemnării unei persoane care să reprezinte Uniunea Europeană în eventualele contacte politice cu Moscova, iar premierul Italiei susţine ideea că statele europene ar avea mai mult de câștigat dacă ar merge pe aceeași linie și dacă mesajele către Kremlin nu ar veni separat din fiecare capitală.

În discuțiile apărute în mediul politic european au fost amintite mai multe nume care ar putea avea suficientă experiență pentru o asemenea poziție. Printre ele se află fostul cancelar german Angela Merkel, care ani la rând a avut contacte directe cu Vladimir Putin și a participat la marile negocieri europene privind Rusia, dar şi fostul premier italian Mario Draghi, însă deocamdată Uniunea Europeană nu a luat nicio decizie și nici nu există o propunere oficială.