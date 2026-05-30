Video Tânăr urmărit național, prins după o cursă nebună pe A2, după ce s-a răsturnat cu mașina și a fugit sărind parapetul. Ce avea în autoturism

Un șofer care circula pe Autostrada Soarelui și nu a oprit la semnalele agenților de circulație, a pornit într-o cursă nebună cu Poliția pe urme, sfârșită în parapeți. Însă nici măcar impactul violent nu l-a determinat pe bărbat să se predea, el sărind peste glisiera marginală, dar fuga a fost de scurtă durată, polițiștii reușind să-l prindă. În autoturism, oamenii legii au descoperit mai multe tipuri de droguri.

Tânărul de 26 de ani era căutat la nivel național, pe numele lui existând deja un mandat de arestare preventivă.

Incidentul a avut loc sâmbătă, când polițiștii Biroului de Poliție Autostrăzi A2 București-Cernavodă au încercat să oprească regulamentar un autoturism care se deplasa pe autostradă. Pentru că șoferul a ignorat semnalele și a accelerat, echipajele de poliție au pornit imediat în urmărirea acestuia, având pornite semnalele acustice și luminoase.

Răsturnat în zona de restricții și prins în timp ce sărea parapetul

Cursa nebunească s-a oprit violent la intersecția dintre autostrăzile A0 și A2. În timp ce cobora pe o bretea spre A2, fugarul a pierdut controlul volanului, s-a izbit în parapeții montați într-o zonă cu restricții de circulație, iar mașina s-a răsturnat pe carosabil.

Șoferul a reușit să iasă rapid din mașină și să fugă de la locul accidentului, sărind peste glisiera marginală a bretelei de coborâre. Polițiștii au reușit, însă, să-l imobilizeze în scurt timp.

Urmărit general, prins cu droguri în mașină

→ Imaginea 1/3: 63756d97 f4d6 47b8 a832 7da5e20a252d jpeg

În urma verificărilor în baza de date, polițiștii au constatat că tânărul de 26 de ani era căutat de Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița, având emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru furt și conducere fără permis.

Mai mult, la controlul corporal și al vehiculului, oamenii legii au descoperit substanțe vegetale ce par a fi canabis, o substanță de culoare albă ce pare a fi amfetamină și mijloace și ustensile pentru prepararea acestora.

Tânărului i-au fost recoltate probe biologice la spital pentru a se stabili cu exactitate dacă se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor în momentul în care s-a urcat la volan.

Alături de șofer, în mașină se afla și o femeie care a suferit răni și a avut nevoie de îngrijiri medicale, ambii fiind transportați la spital.

Tot după o manevră greșită în trafic a fost prins sâmbătă în București și un bărbat de 44 de ani, dat în urmărire internațională de aproape doi ani.