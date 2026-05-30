Stelian Tănase, despre capcana independenței lui Nicușor Dan: planul din spatele unui premier tehnocrat

Analistul politic Stelian Tănase explică de ce Nicușor Dan nu l-a sprijinit pe Ilie Bolojan și mizează pe un premier tehnocrat. În opinia sa, președintele este izolat la Cotroceni, fără sprijin parlamentar propriu, în timp ce guvernul este controlat de „alţii”.

Nicuşor Dan îl priveşte pe Bolojan ca pe un potenţial contracandidat la Preşedinţie. FOTO: AFP
Invitat sâmbătă într-o emisiune la Digi24, scriitorul și analistul politic Stelian Tănase a detaliat cum vede el începutul mandatului lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și de ce, în opinia sa, acesta nu l-a sprijinit pe Premierul Ilie Bolojan în perioada dintre depunerea şi votul pentru moţiunea de cenzură împotriva premierului..

Potrivit analistului, succesul electoral al lui Nicușor Dan a fost construit pe imaginea unui candidat din afara sistemului politic, perceput ca „antisitem”, deşi ca primar general al Capitalei el se afla în acest angrenaj. Mesajul lui i-a câştigat pe votanţi, într-un moment în care electoratul era împărţit între nemulţumirea profundă faţă de partidele aflate la putere (PSD şi PNL) şi teama că guvernarea ar putea ajunge în mâna AUR. Însă, odată ajuns președinte, Nicuşor Dan s-a trezit izolat, fără sprijin în Parlament din partea unui partid şi „nu are un guvern al lui”

„Nicuşor Dan, ca preşedinte, are o problemă. Are mai multe, dar... El a intrat la Cotroceni, a câştigat preşedinţia cu un calcul foarte corect. A spus: «Eu sunt candidatul anti-sistem, nu sunt într-un partid, nu sunt reprezentat de un partid» şi aşa a câştigat electoratul care era sătul de cârdăşia PSD-PNL, deci partidele erau foarte depreciate în acel moment. Calculul a fost corect, dar în momentul în care a intrat la Cotroceni şi-a dat seama de o realitate, nu are niciun vot în Parlament. Nu are un grup politic care să-l susţină, măcar un grup, nu mai zic de un partid care trebuie să fie şi majoritar, ca să dea o coerenţă actului de guvernare”, a declarat Stelian Tănase.

Această izolare l-ar fi pus pe Nicușor Dan într-o poziție fragilă şi extrem de incomodă, pentru că, spune Stelian Tănase, pentru un președinte, sprijinul unei majorităţi parlamentare şi al unui guvern apropiat politic este decisiv pentru funcționarea puterii.

„E bine să ai o majoritate în Parlament cu care faci şi guvernul şi tu, preşedinte, reprezinţi acea tendinţă în societate. Asta face ca bucătăria puterii să funcţioneze. Şi s-a trezit că n-are un partid parlamentar care să-l susţină, că guvernul nu e al lui, e un guvern făcut de alţii şi el nu poate acum să-şi inventeze un partid. Poate în mandatul doi, pentru că deja cere timp, trebuie să prindă teren şi cred că ar fi şi o tentativă care va eşua. Ideea asta, de a crea un partid prezidenţial, este una dintre cele mai sinistre, are un aer sud-american”, a explicat analistul.

În acest context, el crede că Nicușor Dan încearcă acum să găsească o formulă prin care să își creeze o zonă proprie de influență în Executiv, prin imopunerea unui premier tehnocrat.

„Dar poate să facă un lucru şi cred că asta face el acum. Poate să aibă un guvern al lui. Şi alţii au încercat să aibă «guvernul meu», ştiţi? Şi asta cred că face. Ne serveşte, sub faţada unui guvern de tehnocraţi, un consilier prezidenţial pe post de prim-ministru, care nici măcar nu-i tehnocrat, este un politician versat, a condus un partid. Nu este un tehnocrat. Dar cred că Nicuşor Dan vrea să-şi tragă partidul lui, pentru că a constatat limitele scenariului cu care el a intrat la Cotroceni, adică ideea asta că e independent, e în afara sistemului de partide, nu se poate fără partide”, a spus Stelian Tănase.

Ilie Bolojan, potenţial adversar la Preşedinţie

Analistul a vorbit și despre relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, oferind propria interpretare asupra faptului că președintele nu l-a sprijinit public pe acesta din urmă în perioada tensionată dintre depunerea și votul moțiunii de cenzură împotriva premierului.

Astfel, potrivit lui Stelian Tănase, Nicuşor Dan se gândeşte deja la un al doilea mandat de preşedinte şi îl vede pe Ilie Bolojan ca un posibil adversar politic important.

„Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat chiar de la început. Cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. Nu știu cine i-a băgat în cap sau poate el însuși a avut această impresia că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl aleargă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev. Așa încât el a primit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu în ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiștii ăștia care sunt în jurul lor cu cine a colaborat. Adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți că în toată timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă, bună sau rea, nicio vorbă despre Bolojan, ori el era președinte”, a mai afirmat Stelian Tănase.

