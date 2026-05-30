search
Sâmbătă, 30 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Anunțul Digi privind trecerea tarifelor în euro, începând cu 1 iulie 2026, a stârnit sute de reacții pe Reddit, unde utilizatorii au discutat atât despre impactul asupra facturilor, cât și despre riscul ca tot mai multe servicii să fie raportate la moneda europeană.

bancnote de 50 de euro puse de o femeie în vârstă într-un portofel roșu
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro | Sursă foto: Shutterstock

De pildă, unii utilizatori sunt de părere că schimbarea era previzibilă în contextul inflației și al instabilității economice. „Digi are plăți de făcut în euro, mai ales că s-au împrumutat pentru extinderile în alte țări și au investiții în curs. Când venitul lor e în ron au expunere la risc de curs valutar, așa că transferă riscul către clienți. În mod real îți puteau crește costul repetat și frecvent ca să țină pasul cu deprecierea ron, dar scopul nu este venituri mai mari de la clienți, ci au nevoie să elimine riscul ăsta pentru că se uită creditorii la ei”, a comentat cineva pe r/Romania.

Altcineva a remarcat că problema nu ține neapărat de factura Digi în sine, ci de efectele mai ample asupra puterii de cumpărare. „Dacă până și companiile «etice» sunt nevoite să treacă la euro, atunci va fi nasol. Nu neapărat de la 10 lei în plus la factura Digi, ci de la reducerea masivă a puterii de cumpărare în general”, a scris un utilizator.

Mulți au criticat, însă, lipsa de predictibilitate pentru clienți și faptul că veniturile românilor rămân în lei. „Dacă le-au crescut prețurile, să pună prețurile crescute în lei. Consumatorul nu mai are acum aceeași predictibilitate și nu e anunțat cu 30 de zile înainte «vezi că se scumpește». Pe lângă asta noi primim salariul în lei, multe costuri și ei tot în lei le au, de ce ai pune prețuri în euro?”, a comentat cineva.

Un alt utilizator a spus că una dintre cele mai mari probleme apare atunci când firmele facturează în euro, dar plata este făcută în lei, la cursuri considerate dezavantajoase pentru clienți. „Ce mi se pare aiurea e că dacă facturezi în euro atunci ar trebui să mă lași să plătesc în euro. Am pățit așa și când am cumpărat mașina. Prețul e în euro, dar tu vrei să îți plătesc în lei, eu având deja banii în euro. Am pierdut o dată la schimbarea banilor din euro în lei, după care am pierdut a doua oară când ei au calculat euro la cursul băncii lor care era umflat”, a explicat acesta.

În discuție a apărut și ideea că România traversează deja un proces informal de „euroizare”, în care tot mai multe produse și servicii sunt raportate la moneda europeană. „Deja tot românul economisește și negociază în euro”, a remarcat cineva.

Alți useri au spus că schimbarea Digi nu reprezintă neapărat o surpriză, amintind că multe companii din telecomunicații folosesc de ani buni prețuri exprimate în euro. „La Vodafone și Orange au fost abonamentele în euro de acum 20 de ani de când au ajuns în România. Nu cred că au avut vreodată în lei”, a comentat un utilizator.

Unii au încercat să tempereze reacțiile și au atras atenția că impactul imediat asupra facturilor nu ar fi foarte mare. „Nu prea ai alternative, dar mi se pare că se face mare caz pentru 2 lei în plus pe lună”.

Au existat însă și comentarii care au legat direct decizia companiei de neîncrederea în stabilitatea economică și valutară a României. „Le e frică băieților de la Digi să nu ajungă euro 6-7 lei și să piardă bani”, a comentat un utilizator.

Altcineva a rezumat situația astfel: „Nu cred că este despre a face profit în instabilitatea politică, ci despre a reduce riscul unei monede instabile din cauza politicului.”

Adrian Negrescu: „Euroizarea economiei este deja o realitate”

„Euroizarea economiei este deja o realitate. Nu este un fapt negativ, având în vedere faptul că mai devreme sau mai târziu vom trece la euro, însă există, într-adevăr o problemă, cea legată de cursul de schimb. Inițiativa parlamentară privind calcularea tarifelor la telefonia mobilă la un curs BNR nu la cel al unei bănci anume, curs umflat peste măsură de interesele comerciale ale entității bancare, este absolut necesar să intre în practică. Altfel spus, nu e rău că trecem la prețuri estimate în euro însă trebuie să fie un curs oficial, nu unul stabilit, din pix, de către bancheri”, explică pentru „Adevărul” analistul financiar Adrian Negrescu.

Sărăcia emoțională și banii: cum influențează traumele veniturile. „Românii preferă să plece decât să negocieze; trebuie să crezi că meriți mai mult”

Conform spuselor sale, riscul valutar este o altă provocare, mai ales în vremuri de incertitudine, cum sunt cele pe care le parcurgem în prezent, cu crize politice, administrative, cu o recesiune economică care generează inclusiv o scădere a puterii de cumpărare. „Riscul valutar ține de mecanismele economiei de piață și este plătit, în egală măsură, de toată lumea, de la oamenii simpli la stat și sistemul bancar. Atâta timp cât vom avea o monedă slabă - o caracteristică a unei economii aflate în criză, cu siguranță riscul valutar va fi unul semnificativ. Nu ne rămâne decât să încercăm să anticipăm fluctuațiile cursului și să ne protejăm. Mecanismele de tip hedging sunt special gândite pentru a restrânge riscul valutar”, punctează acesta.

Trecerea la euro nu înseamnă neapărat prețuri mai mari, completează Adrian Negrescu, iar poate cel mai bun exemplu îl reprezintă situația din Bulgaria unde inflația, dimpotrivă, a scăzut după trecerea la euro de la 1 ianuarie.

„Cântecul de lebădă al lui Mugur Isărescu ar trebui să fie aderarea la euro, nu gestiunea unei inflații incontrolabile. În loc să tot transmită avertismente privind politicile publice, marea lor majoritate ignorate de o clasă politică prea puțin ancorată în realitatea economică, guvernatorul BNR ar trebui să își seteze drept prioritate aderarea la euro, negocierea unor condiții flexibile de aderare, practic să ne scoată din zona influenței politicilor cu iz fanariot de la București”, avertizează analistul.

Acesta consideră că România are nevoie de un proiect de țară construit în jurul aderării la euro și spune că BNR ar trebui să negocieze condiții mai flexibile de intrare în zona euro, inclusiv prin modificarea unor criterii prevăzute de Tratatul de la Maastricht. Negrescu afirmă că probleme precum deficitul bugetar, nivelul dobânzilor sau datoria publică pot fi depășite mai rapid decât se estimează în prezent, dacă există voință politică și o strategie coerentă.

„Să nu ne lase pradă politicienilor convinși că doar prin creșterea taxelor, prin impozitul progresiv și alte artificii fiscale, se pot rezolva problemele de finanțare ale României. Isărescu are această obligație măcar morală. Să facă lobby pentru o aderare la euro în condiții mai flexibile. Problema deficitului bugetar se va rezolva mai repede decât ne-am fi așteptat. Stabilitatea cursului de schimb poate fi atinsă, iar inflația va fi depășită din 2027”, continuă Adrian Negrescu.

Analistul susține și că România ar trebui să trateze aderarea la euro ca pe o prioritate strategică și geopolitică, nu doar economică. El consideră că țara noastră nu își mai permite să aștepte corectarea lentă a indicatorilor economici și propune inclusiv o ofensivă diplomatică la nivel european, realizată împreună cu alte state din regiune.

„Cred că ar trebui să facem front comun cu Ungaria, o altă economie regională majoră care se lovește de bariere similare, pentru a construi un grup puternic de lobby la Bruxelles și la sediul Băncii Centrale Europene. Dacă nu suntem capabili, să angajăm și în acest caz o firmă de lobby, la fel ca în cazul relației cu SUA”, afirmă acesta.

Când e momentul potrivit să te muți de la părinți. "E important cum gestionează primele probleme care apar"

În opinia sa, aderarea rapidă la euro ar putea funcționa ca o „ancoră de salvare” pentru economia României, oferind protecție împotriva șocurilor valutare și mai multă stabilitate financiară.

„Trebuie să avem curajul de a «arde etapele» și de a ne propune un obiectiv extrem de ambițios, dar vital: trecerea efectivă la moneda unică în următorii 2-3 ani. Această forțare controlată a calendarului ar acționa ca o ancoră de salvare pentru întreaga economie”, spune Adrian Negrescu.

Analistul afirmă că adoptarea monedei euro ar aduce beneficii directe atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri, în special prin reducerea costurilor de finanțare și eliminarea riscului de depreciere a leului.

„Adoptarea euro aduce în primul rând o inflație redusă structural și eliminarea riscului de devalorizare a leului. Pentru oamenii simpli, pentru mediul de afaceri, cel mai palpabil avantaj va fi accesul la credite cu dobânzi mult mai mici, similare celor din Germania sau Franța, eliminând povara actuală a costurilor mari de finanțare în lei”, explică acesta.

Mai mult, adaugă el, prezența sub umbrela BCE va impune României o rigoare de fier în politicile fiscale, interzicând practic risipa bugetară și populismul economic.

„Zona euro nu este doar un club al țărilor bogate, ci reprezintă singurul mecanism capabil să ofere României protecție totală în fața crizelor financiare și să garanteze un flux constant de investiții străine directe, esențiale pentru dezvoltarea pe termen lung”, este de părere Adrian Negrescu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
digi24.ro
image
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicuşor Dan, vorbe fără sens la ceremonia de decorare a Nadiei Comăneci: “Vreau să vă mulţumesc că nu aţi fost doborată de glorie, că aţi rămas o persoana vie…”
gandul.ro
image
Buldozerele au intrat în centrul Timișoarei! Zona se schimbă
mediafax.ro
image
„Boateng nu merge la FCSB!”. Veste proastă pentru Gigi Becali după ce l-a ofertat în direct: „A semnat deja!”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Avocatul care cerea 21.000 de euro pentru intervenții la vârful DIICOT, trimis definitiv la pușcărie. Mihai Costea nu-și mai recunoștea vocea din înregistrări, nici propriul scris
libertatea.ro
image
„Am fost destul de surprinși”. Ce a scos la iveală analiza resturilor unei rachete Oreșnik lansate asupra Ucrainei în ianuarie
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Accidentare groaznică la Roland Garros! S-a lovit de un panou publicitar și a abandonat
digisport.ro
image
Lupta dintre două vipere pentru supremație, filmată în Retezat. Ce trebuie să facă turiștii dacă sunt mușcați
click.ro
image
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Traseul dronei care a explodat pe scara blocului din Galaţi. Ce s-ar fi întâmplat înainte de impact
observatornews.ro
image
Bancomatele vor fi ELIMINATE‼️ Când se va produce schimbarea și cum se vor retrage banii
cancan.ro
image
Calendarul plăților în iunie: pensie, indemnizație de handicap, alocație, burse. Când ajung banii în conturi?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
prosport.ro
image
Unde poți duce mobila veche în București și cum poți primi vouchere pentru cumpărături la IKEA
playtech.ro
image
În timp ce Dinamo era bătută de FCSB în baraj, Alex Pop dansa pe mese, deşi era trecut pe foaia de joc: „Asta-i nuntă împărătească!”. Video
fanatik.ro
image
Seamănă steagul, banii, limba și acum premierul. Observația hazlie a unui expert polonez după vizita lui Bolojan la Chișinău. „Unul poartă ochelari, altfel s-ar crea confuzie”
ziare.com
image
Uimitor! Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea din tenis în 2026
digisport.ro
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lună Plină în Săgetător pe 30 mai 2026! Cele patru zodii direct afectate
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Adăposturile groazei: cum ajung să trăiască și să moară mii de câini fără stăpân în România
actualitate.net
image
Cozi de până la 6 ore la controlul pașapoartelor în Grecia, înainte de sezon. Aeroportul din Atena, cel mai afectat
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Dinu Maxer și Magdalena Chihaia, criticați după ce au pus-o la zid pe Deea Maxer: „S-a creat ceva aiurea”
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow foto Profimedia jpg
Ca să evite lactatele, Gwyneth Paltrow folosește în bucătărie un ingredient care-i dezgustă pe toți!
clickpentrufemei.ro
Bijuterii din aur descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Arabia Saudită)
Bijuterii din aur, vechi de peste 1.100 de ani, descoperite în situl medieval timpuriu de la Dariyah
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultima apariție a Sandei Țăranu. Cum arăta crainica TVR în urmă cu câteva luni
image
Cozi de până la 6 ore la controlul pașapoartelor în Grecia, înainte de sezon. Aeroportul din Atena, cel mai afectat

OK! Magazine

image
Au devenit mame la 50 de ani! Miracol al naturii, sarcini-surogat și alte moduri prin care și-au văzut visul cu ochii

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
Aşa arată cancerul la nivelul unghiei!