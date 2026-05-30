Televiziunea e pe moarte, trăim era influencerilor. Profesorul american Reece Peck analizează modul în care algoritmii TikTok și inflația din România creează terenul perfect pentru liderii radicali, dezvăluind asemănările și diferențele majore dintre populismul din SUA și cel autohton.

Sunteți la Cluj pentru conferința Modulului Jean Monnet de la UBB, universitate cu care colaborați strâns. Dincolo de clișeele clasice pe care americanii le asociază cu România, ce anume face din România, din punct de vedere istoric și politic, un punct de analiză atât de fascinant pentru un cercetător de la New York?

Călătoria mea în România a început prin întâlnirea cu Mihnea Stoica (n.r- conferențiar universitar și cercetător la UBB Cluj). L-am întâlnit la o conferință despre populism în Jyväskylä, Finlanda, și pur și simplu am devenit prieteni imediat, ne-am înțeles de minune vorbind despre politică, iar el este o persoană atât de primitoare, încât a fost ușor să ne împrietenim. De atunci, am făcut schimburi de experiență, am colaborat, ne-am vizitat reciproc universitățile, el a venit la New York în mai multe rânduri și a susținut prelegeri în fața studenților mei, iar eu, de asemenea, am susținut prelegeri aici.

Acum patru ani, am vizitat UBB și FSPAC, cred că așa se numește departamentul, și au fost niște gazde de-a dreptul primitoare, extrem de generoși, și a fost pur și simplu o relație excelentă. Sentimentele și impresiile mele despre România... adică, am fost fascinat de ideea de a vizita România, în special Transilvania. Sunt mereu interesat de orașe, localități și regiuni care se află într-un fel de punct de legătură, care sunt la intersecția unor culturi diferite și au istorii complexe, iar eu cred că Transilvania este unul dintre acele locuri unde, știți, se întretaie granița dintre Est și Vest, este plină de istorii ale cuceririlor imperiale și apoi ale rezistenței – fie că, știți, este vorba despre Imperiul Maghiar, fie că ai acel element în gastronomie, ai influența romană sau latină, ori limba romanică, există o influență slavă, chiar și istoria Imperiului Otoman și influența turcă. Este pur și simplu un loc fascinant, absolut fascinant. Am fost mereu intrigat, îmi face plăcere să învăț mai multe despre cultură de fiecare dată când vin aici, în special despre istorie.

Dracula și Jocurile Olimpice. Cum văd americanii de rând România

Cum este perecpută în general România în America?

Dacă americanii se gândesc la România, primul reflex este cel legat de sport. Când i-am spus tatălui meu, care nu este cu adevărat pasionat de politică, el a menționat sportivi români celebri din gimnastică și tenis, așa că cred că mulți americani sunt conștienți de sportivii celebri ai României și de performanțele lor la Jocurile Olimpice.

Celălalt lucru, probabil cel mai central, este Dracula, nu? Americanii sunt fascinați de povestea lui Vlad Țepeș și de mitologia din jurul ei. Ideea de a avea castele gotice și imagini ale vieții medievale este intrigantă, acesta fiind principalul lor punct de referință.

Va supraviețui Trumpismul în SUA? Capcana radicalizării politice

Munca dumneavoastră de cercetare se concentrează pe mutațiile populismului global. Există voci care pun astăzi semnul egal între populism și mișcarea MAGA din SUA. Mai scapă SUA de această MAGA sau pare condamnată să oscileze permanent între o extremă dreaptă dură și un progresism radical de stânga?

Răspunsul scurt este nu. Acum, Trumpismul, chiar și după ce Trump va părăsi scena politică sau, știți, va trece în neființă cândva, în cele din urmă, trumpismul ca ideologie, ca cultură politică, va dăinui. În acest moment, este profund înrădăcinat în structura vieții politice și a culturii americane. Acum, dacă va fi sau nu tipul dominant de politică sau dacă se va muta mai degrabă spre periferie, este o întrebare, nu?, la care încă nu s-a răspuns.

În ceea ce privește această problemă a polarizării, știți, în SUA, de mulți ani... adică, te poți întoarce până la Nixon, de unde începi să vezi această asimetrie între o dreaptă de tip populist și o stângă liberală centristă, instituționalistă. Și, știți, acest lucru este prezent și la Reagan. Dar, în general, democrații acționează ca și cum politica ar fi încă normală, ca și cum am fi încă în anii '90, când polarizarea nu era atât de extremă, iar ambele partide acceptau anumite norme și convenții.

Și totuși, Trump și MAGA au schimbat la față societatea americană, iar normele și convențiile s-au schimbat. Cum a ajuns și stânga americană tot mai radicală?

În acest moment, știți, toate acestea încep să se destrame, acea asimetrie, deoarece baza democrată a fost atât de profund radicalizată de acțiunile autoritare ale lui Trump și de modul în care el a încălcat atât de multe norme în viața politică – de la stil, limbaj, ton, corupție și până la violență. Toate acestea au radicalizat baza democrată. Însă acest lucru nu înseamnă că conducerea democrată se schimbă.

Ce caută votantul de rând democrat și care sunt politicienii populiști de stânga, dușmani cu Trump, cei mai apreciați?

Știți, cred că există o prăpastie uriașă în acest moment între baza Partidului Democrat, care dorește candidați mai populiști, care să fie luptători, și conducerea democrată care, din nou, este oarecum ruptă de realitate și naivă în modul în care încearcă să combată trumpismul, operând în continuare după vechile reguli ale politicii americane, în interiorul vechilor reguli. Așa că vom vedea. Dar se observă ascensiunea unor politicieni populiști de stânga precum Zohra Mamdani sau Graham Platner în Maine. Chiar și politicieni anterior mainstream, cum ar fi John Ossoff în Georgia, încep să adopte o retorică mult mai confruntabilă, care vizează oligarhii și corupția.

Dacă acest lucru va oscila sau nu în mod repetat în viitorul apropiat, da, va fi extrem de polarizat. Știți, în loc de această asimetrie între un Partid Democrat liberal, moderat, instituționalist și un Partid Republican populist radical de dreapta, ceea ce vom avea probabil va fi un partid populist de stânga versus un partid populist de dreapta. Deci, polarizarea probabil doar se va accelera și se va intensifica.

Dictatura TikTok: Cum a învins online-ul televiziunea prin cablu

În timp ce populismul de dreapta din SUA a fost construit prin rețele de televiziune prin cablu precum Fox News, în Europa de Est și în special în România aproape exclusiv prin TikTok și Facebook. Credeți că algoritmii rețelelor sociale au democratizat populismul, făcând depășit modelul clasic de populism TV pe care îl descrieți?

Acum vreo 10 ani, știrile prin cablu erau principala sursă de informații politice pentru cei mai mulți dintre americani. Iar în ceea ce privește politica, trebuia cu adevărat să câștigi acea platformă dacă doreai să fii un candidat de succes. Și ea dicta narațiunile politice, știți, acum 10 ani. Dar chiar și în 2016, ați început să-l vedeți pe Trump folosind medii online alternative, de la meme-uri pe 4chan la Breitbart News și la YouTube-ul de dreapta cu Alex Jones.

Și se văd deja fisuri în acel sistem de știri prin cablu. Putem spune că influența sa asupra politicii începe să se diminueze. Și nu cred că populismul neapărat... adică, nu trebuie neapărat să ai rețele sociale pentru a avea populism politic. Dar există o afinitate, deoarece populismul funcționează foarte bine cu algoritmii, pentru că face apel la emoție.

Proprietățile sale stilistice creează un conținut dramatic, un conținut bun care devine viral. Dar nu cred că este inerent... adică nu este vorba doar de internet și asta e toată povestea. Și putem da vina pe internet pentru tot, dacă nu ești un fan al populismului.

Dar, știți, dacă dăm timpul înainte până astăzi, rețelele sociale au eclipsat știrile prin cablu. Am văzut asta în alegerile din 2024, unde, dacă acum 10 ani acest fenomen era emergent, dar poate nu dominant, în acest moment întreaga campanie a lui Trump s-a concentrat pe mediul online alternativ. De aceea se numesc alegerile podcasturilor, alegerile influencerilor.

La fel se întâmplă acum și în Europa?

Exact, vedeți acest lucru și în alte țări din Europa, nu? În Europa unde politicienii folosesc media online alternativă pentru a ocoli mass-media tradițională, mai veche, și pentru a domina politica. Și văd că această tendință se accelerează. În acest moment, media online alternativă și-a încordat cu adevărat mușchii politici atât în Statele Unite ale Americii, cât și, tot mai mult, în Europa. În schimb, în tot acest timp vedem cum publicații de prestigiu precum The New York Times sau CNN pur și simplu nu mai au aceeași influență, aceeași amploare a autorității culturale și aceeași acoperire.

Cum stau lucrurile în cazul Fox News, postul TV de care se spune că a fost ani la rând ca un fel de crucișător al MAGA?

Fox News este puțin diferit, deoarece Fox News, aș spune, este încă destul de puternic, dar este puternic doar pentru generația baby boomer, a americanilor mai în vârstă. Singurii oameni care mai urmăresc televiziunea națională în SUA și televiziunea prin cablu sunt baby boomerii și persoanele în vârstă, practic de la 70 de ani în sus.

Inflația și teama de război, combustibil pur pentru populiști

În cartea dumneavoastră, „Fox Populism”, arătați cum anxietatea economică din timpul Marii Recesiuni a fost canalizată politic. România este o țară aflată la granița unui război, confruntându-se cu inflație și o anxietate geopolitică în creștere. Cât de mult contează contextul securității regionale și radicalizarea în discursul mediatic populist, comparativ cu războaiele pur culturale din SUA?

În cartea mea, Fox Populism, arăt cum Fox a reușit să redirecționeze furia care își avea rădăcinile în anxietatea economică către o politică a războaielor culturale.

Practic, reîncadrând problema ca fiind nu despre salariile sau taxele tale, ci mai degrabă despre, știți, acești oameni educați, liberali, care te privesc de sus și încearcă să-ți controleze limbajul și să-ți spună că nu ești inteligent. Și acesta este un mod prin care ei redirecționează nemulțumirile de clasă în nemulțumiri culturale. Acum, dacă acest lucru se poate întâmpla sau nu... adică, cred că același lucru se poate întâmpla în aproape orice țară.

Vreau să spun că există limite pentru ceea ce poți doar să încadrezi sau să inventezi prin discurs și retorică. Uneori, problemele structurale sunt atât de severe încât este greu să le manipulezi prin discurs și comunicare politică sau prin mass-media. Dar, știți, pentru un antreprenor politic abil, este uimitor ce pot face dacă sunt abili din punct de vedere retoric. Dar da, adică războiul... Este adevărat, s-ar putea să nu aveți o recesiune economică, dar războiul poate crea condițiile pentru noi tipuri de politică. Orice criză este, într-adevăr, un teren fertil pentru politicienii populiști, deoarece atunci când sistemele se prăbușesc în societate – fie că partidele politice devin corupte și golite de conținut, fie că guvernul devine disfuncțional și nu mai răspunde nevoilor oamenilor, fie că războiul provoacă o criză – acestea reprezintă condiții propice pentru o politică anti-establishment și anti-sistem.

Și în ce direcție par că se îndreaptă acum lucrurile?

Acum, în ce direcție se îndreaptă o astfel de politică, rămâne de văzut. Politica anti-sistem poate fi o politică anti-sistem de stânga sau o politică anti-sistem de dreapta. Acest lucru urmează să fie determinat pe scena politică și mediatică, precum și prin activism și construirea de mișcări. Dar, cu siguranță, se poate vedea că unele dintre cele mai puternice momente de realiniere din politica americană au avut legătură cu războiul. Războiul din Vietnam a fost critic în transformarea atât a dreptei, cât și a stângii americane la sfârșitul anilor 1960 și în anii '70, netezind cu adevărat calea pentru Richard Nixon.

Deci da, aceste aceleași lucruri sunt în joc și în România, dar, și în întreaga Europă de Est, unde amenințarea războiului, inegalitatea crescândă a veniturilor și suferința economică creează antreprenori politici populiști, anti-establishment, fie ei de dreapta sau de stânga.

Cine e Reece Peck

Reece Peck este profesor asociat în cadrul Departamentului de Studii Media de la College of Staten Island și face parte din corpul profesoral de doctorat de la Graduate Center, City University of New York (CUNY).

Este un reputat cercetător al mutațiilor populismului global, al retoricii politice și al evoluției peisajului mediatic american. Volumul său de succes, „Fox Populism: Corporate Media and the Myth of the Working Class” (Cambridge University Press), este considerat o lucrare de referință în analiza modului în care televiziunile de știri din SUA au reușit să redirecționeze anxietățile economice ale cetățenilor către „războaie culturale”. De asemenea, el predă cursuri de jurnalism, comunicare politică și cultură populară. Profesorul american colaborează strâns cu mediul academic din România, fiind un invitat tradițional al Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca. El a ținut o prelegere joi, 28 mai, la conferința anuală a Modulului Jean Monnet POPULIST-GAMEMODE, dedicată analizei manipulării informaționale și a discursurilor populiste din spațiul Uniunii Europene, eveniment organizat de Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.