search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

De ce liderii agresivi prosperă în companiile în care presiunea se confundă cu performanța: „Adevărata putere nu stă în frică, ci în capacitatea de a crea siguranță”

0
0
Publicat:

Un studiu publicat în Journal of Personality and Social Psychology arată că felul în care oamenii își evaluează șefii depinde mai puțin de comportamentul celor din funcțiile de conducere și mult mai mult de felul în care angajații înțeleg lumea.

seg si angajati
Sursă foto: Shutterstock

Mai precis, cercetătorii de la Columbia Business School au descoperit că persoanele competitive în viața profesională tind să-i admire pe liderii agresivi, autoritari sau conflictuali și să considere comportamentul acestora drept eficient. În schimb, oamenii care privesc munca prin filtrul colaborării reacționează exact invers: văd astfel de lideri slabi din punct de vedere profesional, contraproductivi și dificili de urmat.

„Ne-a surprins cât de diferit reacționează oamenii la același comportament de leadership, mai ales când e dur sau lipsit de tact”, explică autorii studiului intitulat „Savvy or Savage? How Worldviews Shape Appraisals of Antagonistic Leaders”, Christine Nguyen și Daniel Ames. Ei observă că, în ultimii ani, a apărut o anumită simpatie pentru stilul de conducere bazat pe duritate. „Există comentarii care glorifică ideea de a fi dur sau chiar de a fi nesuferit ca strategie pentru a obține rezultate”, spun cercetătorii. De aici a pornit întrebarea lor principală: de ce unii văd acest stil de a conduce o afacere ca pe un semn de competență, iar alții ca pe un eșec de leadership?

Cum ajunge agresivitatea să fie confundată cu competența

„Ne așteptam ca perspectiva asupra lumii să conteze, dar ne-a surprins cât de puternic și consecvent se repetă efectul”, mai spun Nguyen și Ames. „Oamenii cu o viziune competitivă nu doar că îi evaluează diferit pe liderii duri, ci tind să lucreze pentru ei și să îi considere eficienți.”

Acest lucru nu înseamnă că duritatea este o strategie eficientă în leadership, au subliniat autorii. „Arată doar de ce unii oameni o consideră eficientă și cum aceste convingeri îi pot ajuta pe liderii antagonici să rămână în poziții de putere mai mult decât ar sugera evaluările generale.”

 Gabriela Răileanu, psiholog și psihoterapeut adlerian declară pentru „Adevărul”: „Persoanele care cred că lumea funcționează ca o junglă socială, unde doar cei puternici supraviețuiesc, tind să vadă agresivitatea ca pe o formă de competență: un fel de strategie de supraviețuire aplicată în leadership.” Pentru aceste persoane, ridicarea tonului sau presiunea constantă nu sunt semne de abuz, ci indicii de „fermitate”.

Pe de altă parte, „cei care au o viziune cooperativă asupra vieții interpretează exact aceleași comportamente ca pe lipsă de profesionalism sau chiar abuz psihologic”. În viziunea lor, un lider dur nu este un lider eficient, ci o sursă de stres care îi poate împinge pe oameni spre demisie.

Citește și: Când viața pare să ne trimită semne: coincidențe sau destin? Ce spun specialiștii

Liderii duri prosperă în organizațiile care confundă presiunea cu performanța

Psihoterapeutul atrage atenția și asupra profilului unor lideri care ajung frecvent în poziții de putere. „Pozițiile de lider oferă adesea un context perfect în care persoane cu nevoi puternice de control și dominanță își pot manifesta agresivitatea fără restricții imediate; aceștia pot folosi autoritatea pentru a-și valida puterea, pentru a manipula sau controla echipa și pentru a obține satisfacție psihologică din supunerea altora, ceea ce explică de ce astfel de comportamente se perpetuează uneori în organizații.”

Paradoxul apare atunci când astfel de lideri sunt, de fapt, promovați. „În mod paradoxal, companiile pot considera astfel de lideri performanți pentru că reușesc să împingă oamenii către targeturi foarte ridicate, uneori imposibil de atins. Eficiența devine măsurată prin rezultate rapide, prin cifre, nu prin felul în care s-a ajuns acolo. Pentru că, pentru o companie, contează profitul și mai puțin faptul că presiunea, frica și suprasolicitarea funcționează pe moment, dar erodează treptat sănătatea psihică, creativitatea și loialitatea oamenilor”, susține Gabriela Răileanu.

În opinia sa, admirația față de autoritate dură poate fi explicată prin nevoia inconștientă de siguranță într-un mediu instabil, normalizarea agresivității din experiențe trecute, proiecțiile psihice care transformă liderul într-un „adult puternic” absent în copilărie și confundarea rigidității cu profesionalismul, încă foarte prezentă cultural.

În cabinet, ea spune că observă un tipar clar: „Din experiența mea, văd frecvent persoane care, din cauza istoriei lor familiale sau a unui mediu de copilărie imprevizibil, ajung să-și încalce propriile limite pentru a evita să devină ținta agresivității sau criticii din partea superiorilor. În spatele unui angajat exemplar se ascunde uneori un copil care a învățat devreme că pentru a supraviețui trebuie să fie cuminte, de ajutor, invizibil, să nu deranjeze și să nu provoace conflicte.”

Astfel de persoane lucrează peste program, preiau sarcini care nu le aparțin, acceptă comportamente dure pentru că le sunt familiare, se străduiesc să fie de neînlocuit, chiar cu prețul epuizării, adaugă ea. „Pentru un lider autoritar, aceștia devin angajații ideali: performează mult, cer puțin și tolerează foarte mult.”

Consecințele sunt severe, semnalează specialista. „Leadershipul dur crește semnificativ riscurile de anxietate generalizată și hiperactivare a sistemului de stres, scădere a creativității și a încrederii în sine, evitarea inițiativei de teama criticii, burnout, demotivare profundă și dezangajare emoțională.”

Oricum, mitul „șefului dur” supraviețuiește pentru că se bazează pe percepții distorsionate, pe istorii personale dureroase și pe o cultură a eficienței înțelese greșit, lămurește ea. „Rolul nostru, ca specialiști, este să arătăm că adevărata putere în leadership nu stă în frică, ci în capacitatea de a crea siguranță, sens și colaborare.”

Leadership

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ilie Bolojan: „Nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente balcanice în gestionarea banilor”
digi24.ro
image
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează
stirileprotv.ro
image
Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta
gandul.ro
image
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
mediafax.ro
image
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”, dar adevărul a ieșit la suprafață
fanatik.ro
image
Vasilica a fost ucisă în Italia de bărbatul care-i împrumutase 70.000 de euro. Noi detalii despre moartea româncei de 35 de ani
libertatea.ro
image
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”
digi24.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
digisport.ro
image
S-a votat! Înmatricularea mașinilor se va face în totalitate online, românii scapă de drumul la ghișeu
stiripesurse.ro
image
Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România
antena3.ro
image
Cât costă apa, berea sau sucul în supermarketurile din Bulgaria. Diferenţe uriaşe faţă de România
observatornews.ro
image
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un asemenea gest
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci după ora 18:00 pentru a menține căldura în casă toată seara. Așa reduci factura la încălzire
playtech.ro
image
O fostă jucătoare de la Arsenal și Manchester City, scandal după o ședință foto cu o sportivă olimpică. A confirmat că sunt un cuplu
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Ciclonul Adel aduce vreme severă în București până duminică. Meteorologii anunță ploi abundente și rafale de vânt
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii care așteaptă salariile pe final de an. Ministerul Finanțelor confimă ce se întâmplă cu plățile
mediaflux.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
De ce crește libidoul iarna: știința din spatele fenomenului