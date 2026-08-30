Studiul care contrazice unul dintre cele mai folosite argumente pentru revenirea la birou

Cei care lucrează de acasă par să se simtă mai bine decât angajații care merg în fiecare zi la birou. Cel puțin aceasta este concluzia unui studiu realizat pe peste 7.700 de persoane, care arată și că lucrul de la distanță nu înseamnă neapărat mai puține legături cu colegii.

Ce se întâmplă cu angajații care lucrează de acasă Foto: Shutterstock

Cercetarea, intitulată „Rethinking return-to-office: the positive impact of remote work on well-being, connection, and employee retention” și publicată în Frontiers in Psychology, a urmărit 7.704 angajați dintr-o organizație medicală din sud-vestul Statelor Unite. Dintre aceștia, 1.869 lucrau exclusiv de acasă, 2.099 aveau un program de lucru hibrid, iar 3.736 lucrau exclusiv de la sediu.

Rezultatele arată că angajații care lucrau de acasă se simțeau mai bine decât cei care mergeau zilnic la birou. Pe o scară de la 1 la 5, aceștia au avut o medie de 4,22, față de 4,12 în cazul celor cu program de lucru hibrid și 3,89 pentru cei care lucrau exclusiv de la sediu. Diferențele au fost semnificative statistic.

Nici ideea că munca de acasă îi îndepărtează pe angajați de colegi nu s-a confirmat în această cercetare. Cei care lucrau de la distanță au vorbit chiar ceva mai des despre relații pozitive la serviciu decât celelalte două grupuri. Diferența a fost însă prea mică pentru ca cercetătorii să poată spune că lucrul de acasă îi ajută, în sine, să aibă relații mai bune cu colegii.

Ce s-a întâmplat cu angajații după un an

Cercetătorii au verificat și câți dintre angajați mai lucrau în organizație după un an. Dintre cei care munceau de acasă, 7,8% plecaseră, comparativ cu 8,3% dintre cei cu program hibrid și 8,8% dintre cei care lucrau de la birou.

Într-o discuție pe Reddit, rezultatele studiului au fost puse în balanță cu experiențele celor care au trecut prin revenirea la birou. Un utilizator povestește că, după șase ani în care a lucrat de acasă, a fost chemat la birou trei zile pe săptămână și spune că schimbarea i-a afectat atât starea de spirit, cât și satisfacția față de muncă. Un altul mărturisește că a ales să rămână la un job de acasă, deși este mai prost plătit, în loc să accepte un salariu mai mare pentru un post la birou. Pentru el, confortul și sănătatea mintală cântăresc mai mult decât diferența de bani.

Nu toată lumea a privit însă rezultatele la fel. Un cititor a atras atenția că studiul nu a găsit diferențe semnificative între cele trei grupuri în ceea ce privește relațiile cu colegii și a criticat felul în care cercetătorii au măsurat acest aspect. El a ridicat și problema situației personale: pentru cineva care are deja familie și un cerc de prieteni, munca de acasă poate fi convenabilă, în timp ce pentru o persoană nou-venită într-un oraș, serviciul poate fi unul dintre puținele locuri în care își poate face relații.