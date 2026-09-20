Manda susține că Ilie Bolojan, demis de PSD și AUR, a rămas la guvernare în urma unei „înțelegeri secrete” cu George Simion

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, susține, într-un interviu la Antena 3, că premierul demis, Ilie Bolojan, a rămas la guvernare în urma unei înțelegeri secrete, care ar fi avut loc înainte de votul pentru învestirea Guvernului Veștea.

Claudiu Manda, secretar general PSD Foto: Facebook/Claudiu Manda

Afirmațiile lui Manda au fost făcute ca o reacție la declarațiile premierului desemnat, Siegfried Mureșan, care a acuzat, la rândul său, că PSD și AUR au instrumentalizat politic protestul ciobanilor din Piața Victoriei, desfășurat la 15 septembrie.

„Ce vreau să-i amintesc lui Siegfried este că domnul Bolojan stă la guvernare timp de patru luni, în urma unei înțelegeri secrete cu domnul Simion. Lucru pe care la momentul respectiv nu l-a spus și vorbesc despre momentul în care existau șanse ca Guvernul Veștea să fie învestit. Putem deduce că aveau o înțelegere pentru alegerile anticipate, sau aveau atunci”, a declarat Manda.

Bolojan zice că s-a văzut de două ori cu Simion

Ilie Bolojan a afirmat acum ceva timp că s-a întâlnit de două ori cu Simion, însă „a fost o discuţie pur şi simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice”.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată.

Asta am făcut şi cât am fost preşedintele Senatului, asta am făcut şi în această perioadă şi cu toţi cei, de exemplu, care sunt în Senat, cu liderii de grup, cu cei care erau vicepreşedinţi, am căutat să am o relaţie civilizată, pentru că asta ţine de respectul între oameni şi de respectul pentru românii care votează. (...)

Cu George Simion a fost o discuţie pur şi simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice. Pur şi simplu un schimb de opinii pe tema asta”, a declarat Ilie Bolojan.

Siegfried Mureșan, noul premier desemnat din partea PNL-USR

Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. La momentul desemnării nu exista o majoritate parlamentară conturată. Șeful statului a precizat că l-a ales pentru că, după 6 ore de consultări cu partidele, iar Mureșan a avut cele mai multe voturi.







