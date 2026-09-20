 Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei a murit | adevarul.ro
search
Duminică, 20 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei a murit

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un bărbat în vârstă de 82 de ani a murit după o încăierare cu un bărbat în vârstă de 76 de ani, declanșată de o dispută pentru un șezlong pe o plajă din Grecia, duminică dimineață.

Plaja Vouliagmeni
Plaja Vouliagmeni din Grecia Foto: X

Incidentul a avut loc cu puțin timp înainte de ora 10:00 pe plaja Vouliagmeni, la sud de Atena. Conform informațiilor preliminare investigate de poliție, o ceartă privind un șezlong s-a transformat rapid în violențe.

Se pare că o femeie în vârstă de 21 de ani care se afla cu bărbatul de 76 de ani a fost implicată și ea în încăierare.

Poliția investighează circumstanțele morții bărbatului în vârstă de 82 de ani și rolul exact al celor implicați, scrie Greek Reporter.

O ambulanță l-a transportat pe bărbatul în vârstă de 82 de ani la spital în urma altercației. Acesta a murit aproximativ o oră mai târziu, conform informațiilor relatate de presa greacă.

Două persoane în custodia poliției

Poliția l-a reținut pe bărbatul de 76 de ani și pe femeia de 21 de ani pentru interogare, în timp ce ancheta continuă. Autoritățile l-au adus și pe proprietarul afacerii de pe plajă pentru interogare, potrivit raportului.

Anchetatorii lucrează pentru a stabili exact cum a început disputa, ce s-a întâmplat în timpul confruntării și circumstanțele morții bărbatului în vârstă de 82 de ani. 

„Războaiele șezlongurilor”

Disputele privind șezlongurile nu sunt o noutate pe plajele aglomerate, hotelurile și stațiunile din Europa, unde concurența pentru cele mai bune locuri a fost adesea numită „războiul șezlongurilor”. Turiștii au devenit cunoscuți pentru faptul că se trezesc devreme pentru a rezerva șezlonguri lăsând prosoape pe ele, fie pe plajă , fie în jurul piscinelor stațiunilor.

Unii chiar își pun prosoapele jos cu o seară înainte pentru a-și asigura un loc preferat pentru ziua următoare. Ritualul este deosebit de familiar în destinațiile mediteraneene aglomerate , inclusiv Grecia, în timpul lunilor aglomerate de vară.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin vrea să-i determine pe aliați să abandoneze Ucraina. Ce mutare face Kremlinul chiar înainte de reuniunea ONU din SUA (ISW)
digi24.ro
image
Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale
stirileprotv.ro
image
AfD câștigă alegerile în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, potrivit exit poll-ului. În Berlin, partidul lui Merz pierde în favoarea Die Linke
gandul.ro
image
Rusia PLĂNUIEȘTE SĂ ATACE România în 2027! Amenințarea fără precedent!
mediafax.ro
image
„Reghe” se întoarce la FCSB: cum va arăta echipa sub comanda sa. Primul „11”. Care este sistemul preferat al antrenorului
fanatik.ro
image
Autostrada București - Alexandria costă 11,1 miliarde de lei: Cum va arăta traseul de 74 de kilometri și ce localități va străbate
libertatea.ro
image
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a șters toate pozele + ”Am fost ținta unui psihopat”
digisport.ro
image
Ce se întâmplă în organism dacă renunți la cofeină. Schimbările apar chiar din primele zile
click.ro
image
Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
Salariile din Capitală, cu aproape 50% mai mari față de restul țării. Care sunt cele mai bine plătie domenii
observatornews.ro
image
Mărturii din iad: A venit SMURD-ul după ce a leșinat. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-ar fi terorizat actuala soție!
cancan.ro
image
Cum pot recupera pensionarii CASS reținut la pensie? De ce au sanse mici în instanță? Salvarea poate fi la CCR
newsweek.ro
image
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
prosport.ro
image
La ce distanță trebuie ținut câinele față de gardul vecinului. Ce spune legea în România
playtech.ro
image
Ianis Hagi a ratat transferul la Wolfsburg: Adrian Ilie dezvăluie acum ce s-a întâmplat cu oferta
fanatik.ro
image
Poliția nu îți poate lua carnetul dacă nu dai prioritate unui pieton aflat pe trecere pe sensul opus de circulație. Legislația ciudată a României în comparație cu cea din Germania, Franța sau Italia
ziare.com
image
Surpriză uriașă: Anamaria Prodan a intervenit, după ce Gigi Becali a bătut palma cu Reghecampf! ”Al doilea Dumnezeu”
digisport.ro
image
Motivul pentru care apare floarea albă la murături. Ce trebuie să faci pentru a evita problema
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
George Simion, aniversare de șapte stele acasă la Gruia Stoica într-o locație ascunsă | Foto și Video Paparazzi  
mediaflux.ro
image
Becali s-a dezlănțuit în direct, după miezul nopții: „Mă compari pe mine cu Rotaru? Sau «Lavațio» ăia de la Dinamo?”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Anca Serea, copleșită de durere după plecarea fiicei la facultate: „Un gol mare”
click.ro
image
Horoscop 21 septembrie. Peștii își pot schimba viața, iar Scorpionii primesc bani în plus
click.ro
image
Ce facultate merită aleasă în era inteligenței artificiale. Programatorii nu mai au locul de muncă garantat
click.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Prințul Harry GettyImages jpg
Cu burtă, chel și cu trăsături înăsprite. Adevărata față a lui Harry, după 6 ani de exil, la prima lui apariție publică în UK
okmagazine.ro
Vasul Euphronios, partea din față
„Vasul fierbinte”: Istoria artefactului de milioane de dolari care a scos la lumină traficul de antichități
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cine îl tunde pe Marius Manole: „Țin foarte mult la imaginea mea”
image
Anca Serea, copleșită de durere după plecarea fiicei la facultate: „Un gol mare”

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca