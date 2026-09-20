Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei a murit

Un bărbat în vârstă de 82 de ani a murit după o încăierare cu un bărbat în vârstă de 76 de ani, declanșată de o dispută pentru un șezlong pe o plajă din Grecia, duminică dimineață.

Plaja Vouliagmeni din Grecia Foto: X

Incidentul a avut loc cu puțin timp înainte de ora 10:00 pe plaja Vouliagmeni, la sud de Atena. Conform informațiilor preliminare investigate de poliție, o ceartă privind un șezlong s-a transformat rapid în violențe.

Se pare că o femeie în vârstă de 21 de ani care se afla cu bărbatul de 76 de ani a fost implicată și ea în încăierare.

Poliția investighează circumstanțele morții bărbatului în vârstă de 82 de ani și rolul exact al celor implicați, scrie Greek Reporter.

O ambulanță l-a transportat pe bărbatul în vârstă de 82 de ani la spital în urma altercației. Acesta a murit aproximativ o oră mai târziu, conform informațiilor relatate de presa greacă.

Două persoane în custodia poliției

Poliția l-a reținut pe bărbatul de 76 de ani și pe femeia de 21 de ani pentru interogare, în timp ce ancheta continuă. Autoritățile l-au adus și pe proprietarul afacerii de pe plajă pentru interogare, potrivit raportului.

Anchetatorii lucrează pentru a stabili exact cum a început disputa, ce s-a întâmplat în timpul confruntării și circumstanțele morții bărbatului în vârstă de 82 de ani.

„Războaiele șezlongurilor”

Disputele privind șezlongurile nu sunt o noutate pe plajele aglomerate, hotelurile și stațiunile din Europa, unde concurența pentru cele mai bune locuri a fost adesea numită „războiul șezlongurilor”. Turiștii au devenit cunoscuți pentru faptul că se trezesc devreme pentru a rezerva șezlonguri lăsând prosoape pe ele, fie pe plajă , fie în jurul piscinelor stațiunilor.

Unii chiar își pun prosoapele jos cu o seară înainte pentru a-și asigura un loc preferat pentru ziua următoare. Ritualul este deosebit de familiar în destinațiile mediteraneene aglomerate , inclusiv Grecia, în timpul lunilor aglomerate de vară.