Partidul lui Putin, învingător în alegerile parlamentare, potrivit sondajului publicat după închiderea urnelor

Partidul Rusia Unită a preşedintelui Vladimir Putin este, aşa cum era de aşteptat, proiectat să câştige alegerile parlamentare din Rusia, conform unui sondaj la ieşirea de la urne publicat duminică seară, la închiderea votului.

Alegeri legislative în Rusia Foto: Profimedia

Conform sondajului realizat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia (VCIOM), Rusia Unită a obţinut 49,4% din voturi (aproximativ acelaşi scor ca în 2021), după un scrutin de trei zile desfăşurat în contextul războiului în desfăşurare din Ucraina.

Conform Comisiei Electorale Centrale, citată de Reuters, prezenţa la urne la alegerile parlamentare a fost de peste 56%, scrie Agerpres.

Rusia a organizat în acest weekend alegerile pentru Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului.

Partidul Rusia Unită, aliniat Kremlinului, este așteptat să își mențină dominația covârșitoare în Duma. În prezent, formațiunea deține 310 din cele 450 de mandate, ceea ce îi asigură o supermajoritate și puterea de a lua decizii legislative majore fără sprijinul altor partide. Pentru a păstra această supermajoritate, are nevoie de cel puțin 300 de mandate.

Organizațiile de monitorizare a democrației și guvernele străine au denunțat alegerile din Rusia ca nefiind nici libere, nici corecte. Oficialii ruși au respins în trecut astfel de afirmații, susținând că țara își desfășoară procesul electoral în conformitate cu legea.