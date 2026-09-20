 21 septembrie: ziua în care a fost arestat Gheorghe Ursu, inginerul ucis în celulele Securității | adevarul.ro
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21 septembrie: ziua în care a fost arestat Gheorghe Ursu, inginerul ucis în celulele Securității

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Pe 21 septembrie 1985 disidentul Gheorghe Ursu a fost arestat în urma denunțului unei colege de serviciu. Tot pe 21 septembrie s-a născut actorul Laryy Hagman și a fost asasinat Armand Călinescu.

Gheorghe Ursu
Gheorghe Ursu, dizident Foto: Arhivă Andrei Ursu

1864: Se naște Elena Văcărescu, scriitoare română

Elena Văcărescu s-a născut la 21 septembrie/3 octombrie 1864, la Bucureşti, fiind fiica diplomatului Ioan Văcărescu, şi a Eufrosinei Fălcoianu, potrivit Radio România Cultural.

În perioada tinereții, Elena Văcărescu a studiat la Paris, unde a aprofundat filosofia, arta poetică şi istoria.

Ulterior, scriitoarea a urmat cursurile Universităţii de la Sorbona, primind îndrumări de la dascăli şi poeţi francezi de prestigiu, cum ar fi Sully Prudhomme, Leconte de Lisle, Jose-Maria de Heredia şi alţii.

În anul 1886 a publicat, la Paris, „Chants d’Aurore”, primul ei volum de versuri, care a fost mult lăudat de criticii acelei vremi, și chiar i-a fost oferit cu un premiu special al Academiei Franceze.

Elena Văcărescu
Elena Văcărescu Foto: Arhivele Naționale

Văcărescu rămâne în istorie și pentru participarea sa, în 1919, în calitate de membră a delegaţiei României la Conferinţa de Pace de la Paris, după care a fost aleasă secretar general al Asociaţiei Române de pe lângă Societatea Naţiunilor, poziţie din care a susţinut cauza păcii.

În 1922, a fost aleasă membru permanent cu drepturi depline în prezidiul Comisiei de colaborare intelectuală, patronat de Societatea Naţiunilor, perioadă care i-a facilitat o strânsă colaborare cu Nicolae Titulescu.

În 11 iunie 1925 a devenit prima femeie desemnată membru de onoare a Academiei Române.

Elena Văcărescu se stinge din viață la 17 februarie 1947, la Paris, însă rămășițele îi sunt aduse în 1959 la Cimitirul Bellu din București, alături de cele ale familiei Văcăreștilor.

1931: S-a născut actorul american Larry Hagman

Născut în Texas, Larry Hagman este cunoscut, în special, pentru interpretarea personajului J.R. Ewing din „Dallas”. Hagman a consumat în numeroase rânduri drogul de mare risc LSD.

El a recunoscut că acest drog i-a adus o nouă percepție asupra vieții și a morții. „Mi-a alungat frica de moarte. Ar trebui să fie obligatoriu pentru politicieni, ar trebuie să ia măcar o dată în viață“, a declarat actorul într-un interviu, cu câțiva ani înainte să moară. 

Larry Hagman
Larry Hagman Foto: Getty Images

De asemenea, s-a luptat și cu o lungă dependență de alcool, fiind diagnosticat ulterior cu ciroză. Actorul a reușit să învingă boala după ce a trecut printr-o intervenție de transplant de ficat, în anul 1995. 

Totuși, în anul 2011, a anunțat că luptă cu cancerul la gât și a murit pe 23 noiembrie 2012, în urma complicaţiilor intervenite. 

1934: S-a născut Leonard Cohen, cantautor canadian

Leonard Cohen (n. 21 septembrie 1934, Montréal – d. 7 noiembrie 2016, Los Angeles) a fost un poet, cântăreț și romancier evreu canadian.

Cohen a trăit intermitent în Anglia, pe insula grecească Hydra, în California și la New York.

Cele mai faimoase poezii ale sale și cântece se numesc Bird on a wire, Famous Blue Raincoat, Marianne.

Este autorul unui număr impresionant de volume de versuri bine primite de critică dar și al unei discografii care a făcut din el idolul mai multor generații.

Primul sau disc a fost remasterizat și vocea lui groasă, guturală a fost modificată pentru a semăna cu cea a lui Bob Dylan, pe atunci în mare vogă.

Leonard Cohen
Leonard Cohen Foto: Arhive

A început să imprime la studiourile din Nashville, cele care l-au lansat pe Elvis Presley și vocea sa a revenit la tonalitatea sa normală.

După o ședere de câțiva ani într-o mănăstire budistă, în 2001 a avut o revenire spectaculoasă în lumea muzicii cu Zece cântece noi, disc ce l-a adus din nou în clasamentele de specialitate și pe primele pagini ale revistelor.

Ultimul sau album, apărut în 2004, se numește Dear Heather.

1939: Prim-ministrul Armand Călinescu este asasinat

Născut la 4 iunie 1893, la Pitești, Armand Călinescu a urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din București, studiind în paralel și la Facultatea de Filosofie. În anul 1919 a intrat în politică, înscriindu-se în rândul Partidului Țărănesc, iar în anul 1926 a fost ales deputat.

După ce a îndeplinit scurte mandate ca ministru al Sănătății, al Educației și al Apărării, la 7 martie 1939, Carol al II-lea l-a numit președinte al Consiliului de Miniștri, adică premier. 

Ulterior, în luna septembrie a aceluiași an, în jurul orei 14.00, premierul se afla la Ministerul Apărării pentru o întrevedere. După ce a terminat discuțiile, a plecat cu mașina, la volanul căreia se afla șoferul personal, către casă. 

Nu după mult timp, vehiculul în care se afla Călinescu a fost blocat de o căruță. În câteva clipe, din spate, mașina a fost lovită de un alt autoturism. Când a coborât să vadă ce se întâmplă, Călinescu a fost împușcat de opt legionari. 

1955: S-a născut folkistul Ducu Bertzi

Născut la Sighetu Marmației, Ducu Bertzi a urmat cursurile Facultății de Mecanică Fină a Institutului Politehnic din Capitală. În anul 1976 a debutat pe o scenă importantă, la un spectacol al Cenaclului Flacăra. 

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Din anul 1995 a hotărât să se ocupe de realizarea unor emisiuni radiofonice de muzică folk, printre care: „Pe cine și câte cărări” și „Spiritul Libertății”. Ulterior, doi ani mai târziu, a realizat alături de Mihai Cosmin Popescu emisiunea „Omul cu chitara”, conform site-ului artistului. 

Ducu Bertzi
Ducu Bertzi Foto: Facebook

Amintim câteva dintre piesele sale: „M-am îndrăgostit numai de ea”, „Când s-o-mpărțit norocu'”, „Și de-ar fi”, „Suflet fără chei” și „M-am îndrăgostit”. 

1985: A fost arestat Inginerul Gheorghe Ursu, victimă a regimului comunist

Gheorghe Ursu (n. 1 iulie 1926, Soroca, Basarabia – d. 17 noiembrie 1985, torturat la penitenciarul din Calea Rahovei, București) a fost un inginer constructor, poet, scriitor și disident.

A fost arestat în urma denunțului unei colege de serviciu, care a intrat în posesia jurnalului său intim, jurnal confiscat ulterior de Securitate. A murit din cauza bătăilor primite în timpul detenției.

Gheorghe Ursu a fost arestat pe 21 septembrie 1985 pe motiv că deținea valută.

A fost plasat în aceeași celulă cu „recidiviștii violenți” Marian Cliță și Gheorghe Radu, iar milițienii au primit ordin să nu intervină, chiar dacă din spatele gratiilor se auzeau zgomote.

Gheorghe Ursu
Gheorghe Ursu Foto: Arhivă Andrei Ursu

În paralel, Gheorghe Ursu era scos din celulă și „interogat” zilnic, prin „metode specifice”, de către Securitate.

Disidentul a rezistat până pe 17 noiembrie 1985, iar organele statului au notat drept cauză oficială a morții o „peritonită”. Detinuții au fot puși de Securitate să îl omoare.

Procurorul Vasile Manea Drăgulin a stabilit în 1985 că moartea nu ar fi fost violentă și a dispus neînceperea urmăririi penale.

În anul 2000, după mai multe răsturnări de situație, un infractor de drept comun, aflat în detenție împreună cu Ursu, a fost condamnat pentru uciderea acestuia.

În octombrie 2003 foștii colonei de miliție Tudor Stănică și Mihail Creangă au fost condamnați la 20 de ani de închisoare pentru omorul lui Gheorghe Ursu.

În decembrie 2005 fostul general SRI, Eugen Grigorescu, a fost condamnat la 3 ani de închisoare privind dispariția jurnalului lui Gheorghe Ursu.

Fiul inginerului Ursu, Andrei Ursu, încearcă să găsească aceste pagini de jurnal, care au ajuns pe la începutul anilor 90 la Gabriela Adameșteanu, cea care a publicat o selecție din Jurnal în revista 22, în arhiva CNSAS.

Până în acest moment, manuscrisul nu a fost încă descoperit.

1990: Nicu Ceaușescu este condamnat la 20 de ani de închisoare

Nicu Ceaușescu a fost al treilea copil al lui Nicolae Ceaușescu și al soției sale, Elena. În a doua jumătate a anilor 1980 a fost căsătorit cu Poliana Cristescu, o activistă de încredere, șefa organizației pionierilor.

Absolvent al Facultății de Fizică, părinții îi hărăziseră o carieră politică. A fost prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist (1983-1987), iar din 1987 prim-secretar al organizației PCR Sibiu.

Nicu Ceaușescu a fost considerat un potențial succesor în funcție al tatălui său. A fost arestat în zilele Revoluției din 1989 și condamnat ulterior la o pedeapsă cu închisoarea, fiind eliberat pe motive medicale.

În 28 decembrie 1989 procurorul militar Mihai Popa, de la Procuratura Generală, emite mandatul de arestare pe numele lui Nicu Ceaușescu, pentru infracțiunea de genocid. Procesul începe la Sibiu pe 26 mai 1990.

Nicu Ceaușescu
Nicu Ceaușescu Foto: Arhive
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Este considerat responsabil de moartea a 102 persoane la Sibiu, în zilele Revoluției. În închisoare fiind, dă un interviu jurnaliștilor Lucian Jiman și Rudolf Kamla, de la ziarul „Tribuna” din Sibiu.

În 21 septembrie 1990 este condamnat de Tribunalul Militar Teritorial București la 20 de ani închisoare pentru instigare la omor deosebit de grav și la 5 ani pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Bolnav de ciroză, Nicu Ceaușescu a decedat în clinica Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, pe 26 septembrie 1996. Este înmormântat trei zile mai târziu la Cimitirul Ghencea-Civil.

2012: A murit Sven Hassel, autor al unor romane bazate pe experienţa sa de-a lungul celui de-al Doilea Război Mondial

Sven Hassel, (n. 19 aprilie 1917 – d. 21 septembrie 2012), soldat danez, autor al unor romane (pseudo-autobiografice) bazate pe experiența sa de-a lungul celui de-al Doilea Război Mondial.

Numele său adevărat era Sven Pedersen. A luptat in armata germana pe toate fronturile, cu excepţia Africii de Nord şi a fost rănit de mai multe ori.

A ajuns la gradul de locotenent şi a primit medalia Crucea de Fier clasa 1 şi clasa a 2-a.

El s-a predat trupelor sovietice de la Berlin in 1945 şi şi-a petrecut anii următori în diverse lagăre de prizonieri.

Sven Hassel
Sven Hassel Foto: Arhive

A început să scrie prima sa carte, Legiunea Blestemaţilor, în timp ce era prizonier.

Prima lui carte „Legiunea blestemaţilor” a fost publicată în 1953.

Ziua mondială Alzheimer

Ziua mondială Alzheimer, care are loc în fiecare an pe 21 septembrie, reprezintă un efort global de creștere a gradului de conștientizare și de combatere a stigmatizării din jurul bolii Alzheimer și a altor tipuri de demență, arată www.alz.org.

Potrivit sursei citate, Ziua mondială Alzheimer marchează o eră istorică în lupta împotriva bolii Alzheimer.

Această dată a fost stabilită în anul 1994 sub umbrela federației internaționale Alzheimer’s Disease International (ADI) și sub patronajul Organizației Mondiale a Sănătății, cu scopul de a concentra eforturile în vederea sensibilizării populației generale cu privire la problematica demenței de tip Alzheimer. 

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