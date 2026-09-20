Cel mai vechi monument medieval al Bucureştiului intră în reparații. Palatul Voievodal-Curtea Veche va renaște în trei luni

Primăria Capitalei anunţă că a dat ordinul de începere a lucrărilor la Curtea Veche, prima curte domnească a oraşului şi cel mai vechi monument medieval al Bucureştiului. Lucrările costă două milioane de lei şi vor dura trei luni.

Curtea Veche Foto: Facebook/Primăria Municipiului București

„În dar de Ziua Bucureştiului, venim cu o super veste: Am dat ordinul de începere a lucrărilor la Curtea Veche, prima curte domnească a oraşului şi cel mai vechi monument medieval al Bucureştiului", anunţă PMB pe Facebook.

Primăria arată că ani în şir a zăcut în paragină şi a ajuns într-o stare avansată de degradare - are infiltraţii, plouă înăuntru, e plin de buruieni iar intervenţia este esenţială pentru stoparea degradării structurale şi protejarea zidăriilor istorice împotriva intemperiilor.

„Ce vom face mai exact: Acum nu vorbim de o restaurare, ci doar de punere în siguranţă şi conservare: Refacem şi reparăm acoperişurile, Vom asigura protecţia zidurilor, a bolţilor, a suprafeţelor expuse factorilor de mediu, Construim un acoperiş provizoriu, pentru a permite continuarea investigaţiilor arheologice", spune Primăria.

Potrivit PMB, lucrările costă două milioane de lei şi vor dura trei luni.

„După punerea în siguranţă, restaurăm emblema Capitalei. S-a mai încercat o punere în siguranţă a acestui complex sit arheologic, în 2018, însă lucrările au fost oprite doi ani mai târziu şi abandonate. Nu au fost luate atunci nici cele mai mici măsuri de conservare a monumentului istoric. Până în 2015, aici a funcţionat un muzeu. Curtea Veche este extrem de importantă pentru identitatea oraşului! Timp de secole, a fost reşedinţa unor mari voievozi precum: Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu. În jurul acestui loc s-a dezvoltat Bucureştiul!", menţionează Primăria Municipiului Bucureşti.

Curtea Veche a fost dezvoltată în secolul al XVI-lea de domnitorul Mircea Ciobanul, care a construit palatul voievodal și biserica „Buna Vestire”, iar ulterior a fost extinsă de mai mulți domnitori, inclusiv în vremea lui Matei Basarab, la mijlocul secolului al XVII-lea.

Ansamblul a intrat în declin după incendiile din 1712 și 1718, cutremurul din 1738 și războiul austro-ruso-turc din 1768-1774. După construirea „Curții Noi” de către Alexandru Ipsilanti, în 1775, vechea reședință a primit numele de „Curtea Veche”. Degradarea a continuat până la marele incendiu din 1847.

Între 1969 și 1974 pe ruinele sale a fost amenajat Muzeul Curtea Veche, care păstrează inclusiv fragmente din vremea lui Vlad Țepeș.

De la 18 noiembrie 2015, muzeul a fost închis în vederea realizării unor lucrări de consolidare, anunța Muzeul Municipiului București.