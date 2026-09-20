Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au depus flori duminică, 20 septembrie, la memorialul dedicat victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001.

1/3 Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru Foto: Administrația Prezidențială

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru se află la New York, unde vor participa la mai multe evenimente. Șeful statului va participa, în perioada 21-25 septembrie, la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

Săptămâna trecută, acesta a transmis un mesaj de solidaritate față de familiile victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001.

„Astăzi se împlinesc 25 de ani de la tragedia de neimaginat din 11 septembrie 2001 și, în numele tuturor românilor, doresc să îmi exprim solidaritatea noastră neîntreruptă și cele mai profunde gânduri de compasiune față de președintele Donald Trump și față de întregul popor american, în special față de familiile care și-au pierdut persoane dragi”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele României a subliniat că momentul reprezintă unul de comemorare.

Anul acesta s-au împlinit 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie, lansate de organizația al-Qaida a lui Osama bin Laden asupra New Yorkului și Washingtonului.

La acea vreme, 19 teroriști au deturnat patru avioane de pasageri care făceau curse interne pe teritoriul Americii de Nord.

Ulterior, două dintre acestea au fost pur și simplu izbite în turnurile gemene ale World Trade Center, un important centru al comerțului internațional și al finanțelor, care găzduia sute de companii. La acea oră, mii de oameni erau la locul de muncă. Câteva sute au fost efectiv ucise pe loc, în momentul impactului.

Peste 2.000 de oameni au murit ulterior, mai ales după prăbușirea celor două turnuri gemene, a căror structură a cedat după impact.

Al treilea zbor deturnat a lovit Pentagonul, iar al patrulea s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania, după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. În urma prăbușirii nu au existat supraviețuitori.

În total, în urma atacurilor au murit în jur de 3.000 de oameni, printre care pasageri ai avioanelor, angajați ai Pentagonului, angajați ai firmelor din World Trade Center, dar și salvatori care au încercat să intervină cât mai rapid.