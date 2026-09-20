Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al Poliției Brașov, a publicat pe pagina sa de Facebook imagini cu un accident tragic între două motociclete, în urma căruia un copil de 3 ani și-a pierdut viața.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, 19 septembrie, pe DJ 101.

„Dumnezeu să te aibă în pază, dragă copilă, căci noi, cei care pretindeam că te protejăm, se pare că nu am reușit!

Am văzut și am prezentat multe accidente ca exemple de-a lungul timpului. Ultimele imagini prezentate au fost chiar la o conferință privind siguranța auto pentru copii, când o persoană din sală, medic de profesie, a părăsit sala, nemairezistând durității imaginilor”, a mărturisit acesta în postare.

Foto: Facebook

Zontea spune că moartea copilului de 3 ani este, în opinia sa, rezultatul greșelilor adulților și transmite un mesaj părinților care ignoră regulile de siguranță

„Cam asta am simțit și eu în seara aceasta când am văzut imaginile în care un copil de 3 ani a murit pur și simplu din vina noastră, a adulților.

Știu că acum e mult prea grea durerea pentru mamă, așa că nu o să-i reamintesc textul de lege despre ce și unde a greșit. Însă voi, ceilalți părinți, atunci când v-o spun că nu e bine ce faceți, nu o zic din răutate ori din cauză că nu mai am pe cine amenda. O fac pentru că pur și simplu nu vorbesc prostii când vă zic cât e de periculos.

Iar pentru celălalt conducător auto, fără să fac vreo acuzație, am și lui să îi transmit un mesaj.

L-am preluat de la cineva care poate a văzut accidente și morți întinși pe carosabil cât în două vieți de-ale mele la un loc și care mi-a explicat de ce trebuie să circuli cu acea viteză prudentă în localitate, îndeosebi în intersecții și în apropierea trecerilor pentru pietoni.

«Nu zice nimeni că celălalt nu a greșit, dar de ce trebuie ca tu, prin viteza cu care circuli, să îl omori? Poate mai merita o șansă.»”