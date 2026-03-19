Grindeanu, satisfăcut după ședința Coaliției: „Sunt convins că şi schemele legate de scumpirile la pompă vor fi acceptate”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat imediat după discuțiile cu liderii partidelor din Coaliția de guvernare că rezultatul la care s-a ajuns este un lucru bun pentru pensionari și copiii cu dizabilități.

”Mă declar satisfăcut de ședința Coaliției. PSD a reușit să impună pachetul de solidaritate în totalitate, ceea ce este un lucru bun pentru pensionari și pentru copiii cu dizabilități. Rămâne totuși un semn de întrebare legat de faptul că, la fel ca în alte situații, când am venit cu o propunere, a fost nevoie de multă tensiune pentru a se ajunge la o înțelegere. Noi am depus pachetul de solidaritate încă din februarie și a trebuit să parcurgem toate aceste proceduri dificile. Sunt convins că și schemele propuse de Ministerul Energiei și de cel al Agriculturii, legate de scumpirile la pompă, vor fi acceptate în același mod. Mi-aș dori însă ca viteza de acceptare a propunerilor PSD să fie mai mare, pentru că sunt măsuri bune pentru români”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a comentat și declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a transmis de la Bruxelles că partidele din Coaliție sunt condamnate să conviețuiască împreună.

”Mi-e greu să fac predicții de acest tip; nu se pune problema așa. Eu am anunțat clar că avem anumite propuneri de la care nu abdicăm și că nu facem înțelegeri în afara Coaliției. Ar fi fost simplu să facem ieri o înțelegere cu AUR, dar nu am făcut-o. Se pare că înțelepciunea colegilor din Coaliție a revenit la sentimente mai bune”, a spus președintele PSD.

El a menționat că jos nu s-a discutat deloc despre despre schimbarea lui Ilie Bolojan din funcția de prim ministru.

”Astăzi, nu. Sunt lucruri pe care le-am anunțat încă din decembrie și nu s-a anulat nimic. Vorbim despre o consultare pe care o vom face în partid imediat după aprobarea bugetului”, a mai spus liderul PSD.

Întrebat dacă PSD a luat „țeapă” de la AUR, Grindeanu a răspuns: ”De ce să fi luat țeapă? Nu am avut nicio înțelegere cu ei, deci nu se pune problema”.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi, după discuțiile din Coaliție, deblocarea Bugetului 2026 printr-un compromis: pachetul social cerut de PSD va fi finanțat nu prin creșterea deficitului, ci prin tăierea sumelor destinate magistraților. Pensionarii, copiii cu dizabilități și mamele vor primi bani în plus, luați din cheltuielile alocate pentru magistrați.

„Având în vedere problemele pe care le parcurgem și criza generată de războiul din Golf, s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de Coaliție. Aveam două posibilități: prima era să creștem deficitul cu anvelopa necesară amendamentelor din Parlament, însă nu s-a mers pe această variantă.

Varianta pe care s-a căzut de acord este reducerea altor cheltuieli: mai exact, reducem sumele destinate achitării unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe judecătorești din anii trecuți și amânarea acestora în anii următori.

Dezbaterile în Comisia de buget vor fi reluate la ora 13.00, iar după parcurgerea acestora, ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile în Plen, astfel încât mâine bugetul să fie aprobat. În acest fel, România va avea un buget adoptat în cel mai scurt timp posibil”, a spus Ilie Bolojan.