Șefii serviciilor de informații americane, încrezători că SUA se pot descura și cu războiul din Iran și cu cel din Ucraina

Oficialii serviciilor de informații americane au fost audiați în Congres în legătură cu sprijinul pentru Ucraina și posibila implicare a Rusiei în susținerea Iranului, în cadrul audierii anuale privind amenințările globale organizate de Comisia pentru Informații a Senatului.

Discuțiile s-au concentrat în principal pe conflictul din Orientul Mijlociu și pe operațiunea militară împotriva Iranului, însă întrebările privind Ucraina au revenit constant — în special în contextul îngrijorărilor că Washingtonul ar putea avea dificultăți în a susține simultan două fronturi.

Oficialii au recunoscut că un conflict prelungit cu Iranul ar putea pune presiune pe lanțurile de aprovizionare și pe stocurile de muniție necesare pentru sprijinirea Kievului.

Un moment notabil al audierii a fost schimbul de replici privind posibila furnizare de informații de către Rusia către Iran. Directorul CIA, John Ratcliffe, a respins ferm ideea de a avea încredere în declarațiile Moscovei.

„Nu îl cred pe Vladimir Putin pe cuvânt”, a spus acesta, întrebat dacă Rusia oferă sprijin informativ Teheranului.

El a confirmat că Iranul solicită asistență din partea Rusiei, Chinei și a altor state considerate adversare ale Statelor Unite, dar a evitat să ofere un răspuns public clar privind dacă această asistență este furnizată, precizând că detaliile pot fi discutate doar în sesiuni clasificate.

Întrebat despre relatările din presă privind o posibilă cooperare între Rusia, China și Iran, Ratcliffe a spus că astfel de informații nu pot fi confirmate public, dar a adăugat că un asemenea comportament „nu ar fi surprinzător”.

Iranul, capabil încă să atace interesele americane în regiune

În cadrul aceleiași audieri, directoarea serviciilor naționale de informații, Tulsi Gabbard, a declarat că regimul de la Teheran a fost slăbit de operațiunile militare recente, însă rămâne capabil să atace interesele americane și ale aliaților din regiune.

Ea a avertizat că, în cazul în care regimul va supraviețui, Iranul ar putea încerca, pe termen lung, să își refacă capacitățile militare, inclusiv programele de rachete și drone.

Oficialii americani au subliniat, totodată, riscurile extinderii conflictului. Potrivit evaluării anuale a amenințărilor pentru 2026, Rusia consideră că deține avantajul în războiul din Ucraina și nu are motive să oprească ofensiva.

Moscova este încrezătoare că poate câștiga războiul

Raportul arată că Moscova este încrezătoare că poate câștiga războiul și că ar putea impune un acord în condițiile sale.

Serviciile de informații avertizează însă că prelungirea conflictului crește riscul unei escaladări, inclusiv al unei confruntări directe între Rusia și NATO.

Documentul menționează că Rusia a recurs deja la acțiuni de sabotaj împotriva aliaților occidentali, iar semnalele repetate privind utilizarea armelor nucleare sporesc îngrijorările legate de extinderea conflictului.

În același timp, sprijinul economic și tehnologic al Chinei este considerat esențial pentru menținerea efortului de război al Rusiei, reducând presiunea asupra Moscovei de a accepta un armistițiu.

În pofida pierderilor suferite pe front, armata rusă rămâne funcțională, iar unele capacități militare au fost chiar consolidate în timpul conflictului.

În Congres, întrebarea centrală a fost dacă Statele Unite pot susține simultan Ucraina și operațiunile din Orientul Mijlociu. Oficialii au admis că există presiuni reale, în special în ceea ce privește consumul rapid de muniții avansate.

Cu toate acestea, ei au susținut că Washingtonul este capabil să gestioneze ambele crize.

„Putem face ambele lucruri în același timp”, a declarat Ratcliffe, referindu-se la sprijinul pentru Ucraina și la obiectivele din Orientul Mijlociu.

Evaluările prezentate în Congres indică faptul că războiul din Ucraina rămâne unul de uzură, în care Rusia deține în prezent avantajul pe teren și este puțin probabil să renunțe la presiune în lipsa unui acord formal.

În același timp, conflictul continuă să aibă efecte globale — de la implicarea indirectă a altor state până la schimbări în modul în care sunt purtate războaiele moderne.

În același timp, serviciile de informații americane avertizează că prelungirea războiului crește riscul unei escaladări, inclusiv al unui conflict direct între Rusia și NATO.

Războiul are efecte la nivel global

Raportul menționează că Rusia a demonstrat deja disponibilitatea de a desfășura acțiuni de sabotaj împotriva aliaților occidentali, cu scopul de a perturba sprijinul acordat Ucrainei. Este citat, în acest sens, un incident produs în noiembrie 2025, când o explozie a afectat o linie feroviară din Polonia.

Documentul atrage atenția și asupra semnalelor repetate privind utilizarea armelor nucleare, precum și asupra folosirii unor sisteme de rachete cu dublă capacitate în Ucraina, ceea ce amplifică riscul extinderii conflictului.

De la începutul invaziei pe scară largă, Rusia a emis amenințări nucleare, a desfășurat arme nucleare în Belarus și a suspendat participarea la acorduri importante de control al armamentelor.

Războiul are, de asemenea, efecte la nivel global. Potrivit raportului, trupe nord-coreene au participat la operațiuni de luptă, acumulând experiență militară și acces la tehnologie rusă.

Sprijinul economic și tehnologic al Chinei contribuie la susținerea efortului de război al Rusiei. Importurile chineze de petrol și gaze rusești oferă Moscovei surse importante de venit, în timp ce exporturile de bunuri și tehnologii cu dublă utilizare sprijină producția militară și reduc presiunea pentru un armistițiu.

În pofida pierderilor suferite pe front, armata rusă rămâne funcțională

Forțele terestre s-au extins în timpul conflictului, iar cele aeriene și navale sunt, în unele cazuri, mai capabile decât înainte de invazie.

Raportul avertizează că cea mai mare amenințare pentru Statele Unite o reprezintă o posibilă escaladare a conflictului — fie în Ucraina, fie într-un alt teatru — care ar putea duce la confruntări directe, inclusiv la utilizarea armelor nucleare.

Rusia continuă să dezvolte sisteme avansate de armament, inclusiv rachete hipersonice, capabilități anti-satelit și noi platforme nucleare.

Conflictul din Ucraina schimbă și modul în care sunt purtate războaiele moderne. Utilizarea pe scară largă a dronelor și a sistemelor autonome a accelerat adaptarea tacticilor pe câmpul de luptă.

Rusia a demonstrat o anumită reziliență în fața sancțiunilor occidentale

Raportul evidențiază, de asemenea, rolul tot mai important al serviciilor spațiale. Ucraina a demonstrat că o țară fără infrastructură spațială proprie poate integra servicii comerciale și ale partenerilor pentru a se apăra în fața unui adversar cu capacități spațiale consolidate.

Serviciile de informații americane mai susțin că Rusia a utilizat arme chimice în Ucraina și că acțiunile sale contribuie la slăbirea mecanismelor internaționale de control al armamentelor. Cu toate acestea, este considerat puțin probabil ca Moscova să recurgă la utilizarea pe scară largă a armelor de distrugere în masă în lipsa unei schimbări majore în conflict.

Din punct de vedere economic, Rusia a demonstrat o anumită reziliență în fața sancțiunilor occidentale, dezvoltând sisteme financiare alternative și consolidând relațiile cu alte state.

Această adaptare vine însă cu costuri, inclusiv deficite bugetare în creștere, investiții reduse în sectoarele civile și o dependență tot mai mare de China.