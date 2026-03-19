Joi, 19 Martie 2026
Theodor Stolojan, la ora 13.00, la „Interviurile Adevărul” - Cum poate Guvernul să stăvilească șocul scumpirii carburanților

Iancu Guda, taxat de Răzvan Pascu pentru postările despre Orientul Mijlociu: „Varză în capul lui! Păcăliciul experților, dat afară și de la Antena!”

Consultantul în marketing turistic Răzvan Pascu lansează un atac la adresa economistului Iancu Guda, pe care îl acuză de răspândirea unor știri false despre țările din Orientul Mijlociu. Mai mult, Pascu susține că Guda ar fi fost pus pe liber și de Antena 1, după experiența de la Digi 24, din cauza declarațiilor sale controversate

Iancu Guda, atacat de Răzvan Pascu FOTO: Facebook
Iancu Guda, atacat de Răzvan Pascu FOTO: Facebook

Răzvan Pascu, unul dintre cei mai cunoscuți consultanți români în marketing turistic, îl acuză pe omul de televiziune și economistul Iancu Guda că răspândește în spațiul public informații false. Într-o postare pe Facebook, Pascu îl atacă dur pe Guda, numindu-l ”păcăliciul experților economiști” și susține că economistul ar fi rămas fără emisiunea de la Antena 1 din cauza informațiilor eronate propagate pe post.

În ura lui viscerala pentru imobiliare (şi acum mai nou şi pentru Orientul Mijlociu, ca orice xenofob care se respectă), păcăliciul "experţilor" economişti din România, Iancu Guda, ajunge să dea share chiar şi la un fake news. Acelaşi fake news despre Emiratele Arabe Unite care era postat şi acum vreo 15 ani, şi acum vreo 10 ani.  Apropo, m-am luat cu treaba zilele astea şi am uitat să vă dau un Breaking News pe care l-am aflat de vreo săptămână: după Digi 24, şi Antena 1 îl dă afară pe Guda.  Da, Iancu Guda a fost scos de pe postul TV cu emisiunea lui pentru că a spus prea multe tâmpenii. Şi iată că acum nu mai are emisiune ca să mai spună tâmpenii pe post, în schimb spune tâmpenii pe online. Fake news-uri”, scrie Răzvan Pascu.

Mărul discordiei îl reprezintă o postare recentă a lui Iancu Guda, în care acesta avertiza investitorii români că Dubaiul și Qatarul ar fi introdus legi stricte care blochează repatrierea capitalului, transformând investițiile imobiliare într-un „castel de nisip”.

Dacă te uiţi prin comentarii, şi nu doar la această postare, oamenii îi spun în proporţie de 75% că promovează fake news, că a luat-o razna, că tot ce anticipează se întâmplă fix invers, e show prin comentarii la el.  Mie mi-a dat Block şi nu îi pot comenta, că altfel m-aş distra şi eu puţin. Trecem peste faptul că el nu ştie că Dubai nu este o ţară, încurcă Qatar cu Emirate şi arată varza din capul lui. Aceeaşi varză care anunţa în 2018 şi 2019 în articole alarmiste ca neapărat trebuie să ne vindem casele şi să ne mutăm cu chirie pentru că preţurile vor scădea cu 50%. Acum şi-a găsit un alt "duşman", Dubaiul, că aşa faci ca să ajungi la hateri şi frustraţi, bună strategie, într-adevăr! Şi cum sunt mulţi de-ăștia, îi place ideea că o să adune mai mulţi followers, nici nu mai contează pentru el calitatea acestora.  Iancu Brânză, ia spune prietene, faci afaceri în continuare tot pe ONG? ANAF-ule, ne sesizam şi noi cu o verificare? Nu vă fie teamă, că nici măcar nu e prieten cu Bolojan, doar se gudură pe lângă el pentru poze. Iancule, eu ştiu că e greu de când nu mai e director la Bursa de Valori Bucureşti Adrian Tanase că nu mai ai contract de promovare cu bursă şi e greu să trăieşti din muncă. Iar Remus Vulpescu e smart, îşi dă seama că tu mai rău faci BVB decât bine, de-aia nu ţi-a prelungit contractul. Acum trebuie să denigrezi imobiliarele pe gratis, nu te mai plăteşte nimeni pentru asta. Ghinion!  Eu am mai zis-o, Iancu Guda se comportă ca un copil ofticat de 10 ani în corp de adult. Omul gândeşte extrem, dar extrem de mic. Se pricepe la cifre şi e ca un şoarece de bibliotecă, dar fiind anti-social nu are cum să înţeleagă că viaţa nu este doar matematica”, scrie Răzvan Pascu.

Reacția acestuia vine după ce Iancu Guda a scris miercuri pe Facebook că mai multe țări din Orientul Mijlociu introduc legi stricte pentru blocarea repatrierii capitalului.

”Mno … UAE (Dubai, Qatar, Abu Dhabi şi “cele mai sigure țări din lume) introduc legi stricte pentru blocarea repatrierii capitalului: vezi că vinzi apartamentul (“cea mai sigură investiţie pe termen lung”) să retragi banii … NU MAI POŢI ‼ Ai un deces în familie, ajung copiii la majorat şi ai nevoie de bani pentru educaţie …. Nu contează! Banii tăi şi ai familiei tale, CAPTIVI. Se prăbuşeşte castelul de nisip … mare greşeală au făcut! Mereu explic (aproape zilnic) ce spun de peste 10 ani, cele 4 principii esenţiale pentru un plan financiar solid pe termen lung, dar flexibil pe termen scurt: (1) DIVERSIFICARE + (2) GRANULARITATE + (3) LICHIDITATE + (4) RETURN / RISK (ALPHA). Imobiliarele din Dubai nu respecta niciunul din aceste principii. Lăsaţi agenţii imobiliari (sau de turism reprofilaţi oportunist): vor doar să încaseze nişte comisioane. După efectuarea tranzacţiei, ei şi-au luat comisionul, voi sunteţi pe cont propriu. THINK. Se limitează deja retragerile cash şi trebuie să justifici sursa banilor la retragere Logic, NU? Când vii cu banii în Dubai nu te întreabă “De unde?” … dar când vrei să retragi aplica AML (proceduri împotriva spălării banilor)”, a scris Iancu Guda pe Facebook.

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert în contraterorism: Asasinarea liderului suprem al Iranului a fost „ultimul lucru” pe care SUA ar fi trebuit să-l facă
digi24.ro
image
O companie aeriană anulează zboruri în Europa din cauza scumpirii combustibilului. „Un șoc direct pentru industria aviatică”
stirileprotv.ro
image
PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget. Bolojan a cedat și acceptă parțial pachetul social propus de PSD. Când urmează votul final
gandul.ro
image
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii în această dimineață
mediafax.ro
image
Cum s-a descurcat, de fapt, Radu Drăgușin în Tottenham – Atletico Madrid. Raportul Wyscout nu minte: la ce ar trebui să fie atent Mircea Lucescu
fanatik.ro
image
Asaltul românilor asupra benzinăriilor din Bulgaria. „O să fim din ce în ce mai mulţi pe aici, dacă mai cresc puţin preţurile”
libertatea.ro
image
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
gsp.ro
image
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Postul Paștelui, tot mai scump. Verdețurile se vând la preț de lux în piețe
observatornews.ro
image
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Bolojan ar fi bătut palma cu Grindeanu. 2.800.000 pensionari iau 1.000 lei în plus la pensie. Când vin banii?
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
prosport.ro
image
Când poţi monta panouri solare pe balcon: explicaţii oficiale de la ANRE
playtech.ro
image
Războiul din Iran loveşte în plin tehnologia. Un gaz invizibil e pe cale să declanşeze o criză globală, din România până în Japonia
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Un român și-a invitat socrii bogați la restaurant și a trimis hoțul acasă. Apoi, a început să plângă. Ce pedeapsă a primit
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
Ziua 20 de conflict în Orientul Mijlociu: Iranul atacă cea mai mare stație GNL din lume. Prețul petrolului atinge cote istorice
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan a SEMNAT cel mai DUR decret! UE impune reguli stricte pentru banii românilor
romaniatv.net
image
Acord în coaliția de guvernare privind bugetul pe 2026! Bolojan anunță că pachetul social al PSD intră în buget. Se reiau dezbaterile
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu dezvăluie cea mai „inteligentă” tactică de furt. Așa i-au luat ceasul de 2 milioane de euro chiar de la mână: „S-a întâmplat în câteva secunde” VIDEO
actualitate.net
image
Toată lumea o știe pe Monica Tatoiu, dar iată ce face fiul femeii de afaceri. Incredibila meserie care îi aduce bani cu nemiluita. A picat BAC-ul
actualitate.net
image
Șefa unui supermarket, concediată după ce s-a plâns de frigul din magazin. La cât ajungea temperatura
click.ro
image
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat în Italia și în Marea Britanie: „E deștept, doar e crescut de mă-sa!”
click.ro
image
Moment jenant pentru Kim Kardashian! A căzut spectaculos de pe tocuri și a apucat o femeie în vârstă ca să nu se prăbușească
click.ro
WhatsApp Image 2026 03 17 at 13 41 22 (3) jpeg
S-a decis moștenirea! Ce surpriză a pregătit Andra împreună cu cei doi copii ai săi, Eva și David?
okmagazine.ro
Chiftelute picante din linte Sursa foto shutterstock 2111659610 jpg
Chifteluțe picante din linte. Rețeta pe care o vor toți!
clickpentrufemei.ro
Slab 28 scaled e1773528854579 jpg
Ar putea un relief asirian distrus să arate cea mai veche imagine a Ierusalimului?
historia.ro
Click!

image
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
image
Șefa unui supermarket, concediată după ce s-a plâns de frigul din magazin. La cât ajungea temperatura

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a ales din nou VERDELE la dineul de stat ce a avut loc miercuri seară. A strălucit cu o tiară impresionantă

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Când este durerea de spate semn de cancer