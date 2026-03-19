Iancu Guda, taxat de Răzvan Pascu pentru postările despre Orientul Mijlociu: „Varză în capul lui! Păcăliciul experților, dat afară și de la Antena!”

Consultantul în marketing turistic Răzvan Pascu lansează un atac la adresa economistului Iancu Guda, pe care îl acuză de răspândirea unor știri false despre țările din Orientul Mijlociu. Mai mult, Pascu susține că Guda ar fi fost pus pe liber și de Antena 1, după experiența de la Digi 24, din cauza declarațiilor sale controversate

Răzvan Pascu, unul dintre cei mai cunoscuți consultanți români în marketing turistic, îl acuză pe omul de televiziune și economistul Iancu Guda că răspândește în spațiul public informații false. Într-o postare pe Facebook, Pascu îl atacă dur pe Guda, numindu-l ”păcăliciul experților economiști” și susține că economistul ar fi rămas fără emisiunea de la Antena 1 din cauza informațiilor eronate propagate pe post.

”În ura lui viscerala pentru imobiliare (şi acum mai nou şi pentru Orientul Mijlociu, ca orice xenofob care se respectă), păcăliciul "experţilor" economişti din România, Iancu Guda, ajunge să dea share chiar şi la un fake news. Acelaşi fake news despre Emiratele Arabe Unite care era postat şi acum vreo 15 ani, şi acum vreo 10 ani. Apropo, m-am luat cu treaba zilele astea şi am uitat să vă dau un Breaking News pe care l-am aflat de vreo săptămână: după Digi 24, şi Antena 1 îl dă afară pe Guda. Da, Iancu Guda a fost scos de pe postul TV cu emisiunea lui pentru că a spus prea multe tâmpenii. Şi iată că acum nu mai are emisiune ca să mai spună tâmpenii pe post, în schimb spune tâmpenii pe online. Fake news-uri”, scrie Răzvan Pascu.

Mărul discordiei îl reprezintă o postare recentă a lui Iancu Guda, în care acesta avertiza investitorii români că Dubaiul și Qatarul ar fi introdus legi stricte care blochează repatrierea capitalului, transformând investițiile imobiliare într-un „castel de nisip”.

”Dacă te uiţi prin comentarii, şi nu doar la această postare, oamenii îi spun în proporţie de 75% că promovează fake news, că a luat-o razna, că tot ce anticipează se întâmplă fix invers, e show prin comentarii la el. Mie mi-a dat Block şi nu îi pot comenta, că altfel m-aş distra şi eu puţin. Trecem peste faptul că el nu ştie că Dubai nu este o ţară, încurcă Qatar cu Emirate şi arată varza din capul lui. Aceeaşi varză care anunţa în 2018 şi 2019 în articole alarmiste ca neapărat trebuie să ne vindem casele şi să ne mutăm cu chirie pentru că preţurile vor scădea cu 50%. Acum şi-a găsit un alt "duşman", Dubaiul, că aşa faci ca să ajungi la hateri şi frustraţi, bună strategie, într-adevăr! Şi cum sunt mulţi de-ăștia, îi place ideea că o să adune mai mulţi followers, nici nu mai contează pentru el calitatea acestora. Iancu Brânză, ia spune prietene, faci afaceri în continuare tot pe ONG? ANAF-ule, ne sesizam şi noi cu o verificare? Nu vă fie teamă, că nici măcar nu e prieten cu Bolojan, doar se gudură pe lângă el pentru poze. Iancule, eu ştiu că e greu de când nu mai e director la Bursa de Valori Bucureşti Adrian Tanase că nu mai ai contract de promovare cu bursă şi e greu să trăieşti din muncă. Iar Remus Vulpescu e smart, îşi dă seama că tu mai rău faci BVB decât bine, de-aia nu ţi-a prelungit contractul. Acum trebuie să denigrezi imobiliarele pe gratis, nu te mai plăteşte nimeni pentru asta. Ghinion! Eu am mai zis-o, Iancu Guda se comportă ca un copil ofticat de 10 ani în corp de adult. Omul gândeşte extrem, dar extrem de mic. Se pricepe la cifre şi e ca un şoarece de bibliotecă, dar fiind anti-social nu are cum să înţeleagă că viaţa nu este doar matematica”, scrie Răzvan Pascu.

Reacția acestuia vine după ce Iancu Guda a scris miercuri pe Facebook că mai multe țări din Orientul Mijlociu introduc legi stricte pentru blocarea repatrierii capitalului.

”Mno … UAE (Dubai, Qatar, Abu Dhabi şi “cele mai sigure țări din lume) introduc legi stricte pentru blocarea repatrierii capitalului: vezi că vinzi apartamentul (“cea mai sigură investiţie pe termen lung”) să retragi banii … NU MAI POŢI ‼ Ai un deces în familie, ajung copiii la majorat şi ai nevoie de bani pentru educaţie …. Nu contează! Banii tăi şi ai familiei tale, CAPTIVI. Se prăbuşeşte castelul de nisip … mare greşeală au făcut! Mereu explic (aproape zilnic) ce spun de peste 10 ani, cele 4 principii esenţiale pentru un plan financiar solid pe termen lung, dar flexibil pe termen scurt: (1) DIVERSIFICARE + (2) GRANULARITATE + (3) LICHIDITATE + (4) RETURN / RISK (ALPHA). Imobiliarele din Dubai nu respecta niciunul din aceste principii. Lăsaţi agenţii imobiliari (sau de turism reprofilaţi oportunist): vor doar să încaseze nişte comisioane. După efectuarea tranzacţiei, ei şi-au luat comisionul, voi sunteţi pe cont propriu. THINK. Se limitează deja retragerile cash şi trebuie să justifici sursa banilor la retragere Logic, NU? Când vii cu banii în Dubai nu te întreabă “De unde?” … dar când vrei să retragi aplica AML (proceduri împotriva spălării banilor)”, a scris Iancu Guda pe Facebook.