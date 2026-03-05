Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Mâncatul pe pilot automat: de ce nu mai simțim când ne-am săturat

0
0
Publicat:

Mulți oameni mănâncă în timp ce lucrează, își verifică telefonul sau se uită la televizor, fără să simtă cu adevărat gustul mâncării și fără să își dea seama când s-au săturat. Specialiștii numesc acest obicei „a mânca pe pilot automat” și spun că poate afecta atât digestia, cât și relația pe care o avem cu mâncarea.

mâncare la film
Sursă foto: Pixabay

Alimentația conștientă înseamnă opusul acestui tip de comportament: să fii atent la masă. Cercetările arată că oamenii care mănâncă astfel se opresc când s-au săturat, recunosc mai ușor foamea reală și ajung mai rar să deschidă frigiderul din plictiseală sau stres. Nu e vorba de voință, ci de atenție.

Ce este alimentația conștientă

„Alimentația conștientă îi ajută pe oameni să se reconecteze cu propriul corp și să învețe ce alimente îi fac să se simtă bine", spune Jenna Werner, nutriționist și fondatoarea Happy Strong Healthy, citată de Women's Health.

În timp, oamenii încep să observe cum consumul anumitor alimente le influențează starea de spirit, digestia și nivelul de energie și devin mai atenți la senzația de foame și sațietate.

În esență, alimentația conștientă înseamnă să își asculte corpul, să mănânce mai încet și să fie atenți la masă, fără să se judece dacă nu reușesc mereu.

„Alimentația conștientă ține mai mult de cum gândești decât de ce faci", spune nutriționistul Carlie Saint-Laurent Beaucejour, citată de Women's Health. „Ca să mănânci mai conștient, trebuie să trăiești mai conștient."

Mindfulness-ul nu se aplică însă doar alimentației. Poate fi practicat oriunde - la sală, într-o conversație, chiar și în timp ce respiri. Principiul e același: să fii prezent la ce faci și să observi ce simți, fără să te judeci pentru asta.

Beneficii

Potrivit Lenei Bakovic, nutriționist la Top Nutrition Coaching, citată de Women's Health, oamenii care mănâncă conștient ajung mai ușor la o greutate sănătoasă - nu prin restricții alimentare, ci pentru că recunosc mai ușor când le este foame și când s-au săturat.

Cercetările susțin această idee. O analiză publicată în Current Obesity Reports arată că alimentația conștientă poate juca un rol important în controlul greutății și în tratamentul obezității.

În același timp, această abordare nu impune restricții alimentare. Nu există alimente „interzise”, ceea ce o face mai ușor de menținut pe termen lung. Deserturile preferate nu dispar din meniu, diferența constă în modul în care sunt consumate.

Citește și: „Termină tot din farfurie!” și alte obiceiuri care pot face mai mult rău decât bine celor mici

Mâncatul conștient poate reduce și stresul. „Mâncatul a devenit o sursă de stres pentru mulți oameni", spune Bakovic, citată de Women's Health. „Alimentația conștientă poate schimba asta."

Exercițiile de mindfulness pot ajuta și în cazul unor probleme cronice, inclusiv când vine vorba de tulburările digestive. De exemplu, practici precum respirația profundă, meditația sau exercițiile de relaxare a corpului pot fi utile pentru persoanele care suferă de sindromul colonului iritabil (IBS), arată unele studii.

Potențialele riscuri ale alimentației conștiente

Alimentația conștientă implică, în general, puține riscuri pentru persoanele sănătoase, spune Lena Bakovic, mai ales pentru că nu se bazează pe restricții sau reguli alimentare stricte.

Totuși, în unele situații, atenția acordată alimentației poate fi dusă prea departe. Dacă ideea de a mânca conștient la fiecare masă sau gustare ajunge să pară o obligație și începe să provoace stres, efectele pot deveni negative pentru sănătatea mentală. „Atunci când devenim obsedați de schimbările legate de sănătate, putem trece rapid de la un comportament sănătos la unul dezordonat”, explică Jenna Werner.

Un semn că lucrurile scapă de sub control este când mesele în oraș sau în familie devin o sursă de anxietate, sau când apar tot mai multe reguli despre ce, când și cât se mănâncă.

Cum să începi să practici alimentația conștientă

La început, e nevoie de puțină practică. Specialiștii recomandă câteva lucruri simple pentru cei care vor să înceapă să practice acest tip de alimentație:

Primul e curiozitatea. „Abordează mâncarea cu curiozitate, intenție și deschidere", spune Saint-Laurent Beaucejour. De pildă, cafeaua de dimineață băută fără telefon în mână e un început bun.

Al doilea e să lași judecata deoparte. „Alimentația conștientă are foarte puțin de-a face cu nutriția în sens strict", completează ea. „E vorba despre experiența de a mânca."

Al treilea e să închizi ecranele la masă. Studiile arată că atunci când mintea e în altă parte, corpul nu mai simte când s-a săturat.

Unii specialiști recomandă și un jurnal - nu pentru a nota caloriile, ci stările. Cum te simți când mănânci? Ce declanșează, de fapt, foamea?

Dacă relația cu mâncarea a devenit problematică, merită discutat cu un specialist. „Alimentația conștientă nu este o dietă, ci o schimbare de comportament și stil de viață", conchide Werner.

Mindfulness

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu a fugit din conferința de presă, asaltată de întrebări în „scandalul fiicei lui Ponta”. Momentul video
gandul.ro
image
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
mediafax.ro
image
Carlos Mora şi Raul Florucz, propuşi la FCSB: “Nici nu i-a interesat!”. Pe ce sumă poate pleca jucătorul Universităţii Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum reușesc serviciile secrete israeliene să adune informații atât de precise din Iran. „Nu cred că există sursă pe care Mossadul să nu știe s-o folosească”
libertatea.ro
image
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Lagăre de exterminare pe bani publici. O femeie şi-a recuperat căţelul "traumatizat", înainte de eutanasiere
observatornews.ro
image
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
cancan.ro
image
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Câţi bani primeşte un consilier local în 2026. Sumele obţinute pentru participarea la şedinţe
playtech.ro
image
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
digisport.ro
image
Alertă în Europa: Israelul dezvăluie orașele care pot fi lovite de rachetele Iranului / Poziția României
stiripesurse.ro
image
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia! Acesta este acuzat de culegere de informații secrete în favoarea Ucrainei
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Când se dau bani în plus pentru pensionari și mame. Discuția finală dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Interviu Verginia Vedinaș, deputat SOS: „În cariera politică, deciziile grele sunt frecvente”
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Calvarul unor ieșeni care nu mai pot scăpa de chiriașa grecoaică. Se chinuie să o dea afară de mai bine de un an!
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Cum ajungi la concentrarea maximă fără efort
nivel de concentrare, foto shutterstock jpg
Mindset
Critica închide uși, Gândirea Critică deschide minți: Cum îl transformăm pe „Ai greșit!” în „Ce putem înțelege din asta?”
copil mic trist cu creion la scoala shutterstock 1172327539 jpg
Mindset
Cele mai bune 9 fructe pentru persoanele cu diabet
Fructe de padure shutterstock 537546088 jpg
Sport și Nutriție
„Termină tot din farfurie!” și alte obiceiuri care pot face mai mult rău decât bine celor mici
pixabay jpg
Relații
Mindfulness pentru oamenii cărora nu le place meditația: 3 strategii rapide care chiar funcționează
pixabay jpg
Mindfulness
Nu sunt cărți de dezvoltare personală: ce citesc seara adepții mindfulness-ului
71nUtsFE3sL SL1500 jpg
Spiritualitate

Știrile adevarul.ro

Video Restaurare istorică la Castelul Corvinilor. Pardoseala Sălii Cavalerilor, refăcută după 130 de ani la aceeași fabrică din Ungaria
Castelul Corvinilor în restaurare, martie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) jpg
Hunedoara 01:41
Video „Ce, noi suntem de containere?!” Revoltă la Slatina: sinistrații refuză ajutorul Primăriei și cer bani de case și materiale de construcții
sinistrati alunecare de teren slatina, 5 martie 2026 video ionelia nuca (3) mp4 thumbnail png
Slatina 01:00
Foto Sinucidere şocantă în Argeş. Un consilier local PSD a fost descoperit împuşcat în cap. Mesajul de adio din telefon
constantin bălăşoiu foto Facebook jpg
Piteşti 00:55
Scăderi pe linie la Bursă după atacurile asupra Iranului. Analistul Radu Puiu explică dacă economiile românilor sunt în pericol
Bursa de Valori București Inquam Photos jpg
Economie 00:16
Foto Maşină de poliţie, implicată într-un grav accident rutier în Giurgiu. Doi poliţişti au ajuns la spital, iar autospeciala - în şanţ
accident masina politie foto VoxxTV jpg
Giurgiu 00:08
6 martie, ziua când comuniștii au ajuns la putere în România. A fost instalat guvernul Petru Groza
Instaurarea guvernului Petru Groza, la 6 martie 1945. În fotografie: Gheorghe Gheorghiu Dej, Petru Groza, Gheorghe Tătărescu, Petre Constantinescu Iaşi, Lucreţiu Pătrăşcanu (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 89/1945)
Istoria zilei 00:01
Video Un consilier local AUR acuză că a fost bătut crunt de doi colegi de la PSD şi PNL. „Au dat cu ură, să mă omoare. Loveau cu un sadism feroce”
consilier AUR batut captura video Facebook jpg
Evenimente 05 mart. 2026
China stabilește cea mai scăzută țintă de creștere economică din ultimele decenii, pe fondul încetinirii economiei
china Adunarea Nationala jpg
China 05 mart. 2026
Video Focar de gândaci la o școală din Sectorul 4. Părinte: „Oriunde sunam eram dirijați către alte instituții”
gandaci scoala gimnaziala 108 bucuresti foto captura video jpeg
București 05 mart. 2026
Ce nu a spus Nicușor Dan la Varșovia despre umbrela nucleară: avantaje, riscuri și cine ar trebui să decidă pentru România
original paris macron elisee 9 dec 2025 2 jpg
Evenimente 05 mart. 2026
Zelenski dezvăluie că SUA i-au cerut ajutorul pentru a combate dronele iraniene
Volodimir Zelenski FOTO Telegram jpeg
Europa 05 mart. 2026