Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Atac ucrainean cu drone în Sevastopol. Autoritățile ruse au raportat un mort şi doi răniţi

Un bărbat a murit, iar alte două persoane au fost rănite după un atac ucrainean la Sevastopol, în noaptea de miercuri spre joi, au anunţat autorităţile ruse, adăugând că au doborât 27 de drone.

În 2023, forțele ucrainene au lovit sediul Flotei Mării Negre din Sevastopol. FOTO Profimedia
„Un bărbat care se afla într-o casă dintr-un cartier rezidenţial (...) a murit în urma atacului efectuat de forţele armate ucrainene", a scris pe Telegram Mihail Razvojaiev, guvernatorul Sevastopolului, un important port din Peninsula Crimeea anexată în 2014, potrivit AFP; citată de Agerpres.

„Au fost doborâte 27 de drone”

Potrivit acestuia, alte două persoane au fost rănite, a adăugat el.

„Forţele de apărare aeriană şi flota noastră de la Marea Neagră au respins atacul forţelor armate ucrainene. În total, au fost doborâte 27 de drone", a adăugat el.

Vladimir Vladimirov, guvernatorul regiunii ruse Stravropol (sud), a anunţat pe Telegram că apărarea aeriană rusă a „doborât mai multe drone" în timp ce "respingeau un atac al dronelor inamice care vizau zona industrială din Nevinnomîssk".

Oficialii ucraineni au raportat, de asemenea, trei persoane rănite la Odesa (sud) după un atac rus asupra unei zone rezidenţiale a oraşului-port de la Marea Neagră.

În urmă cu câteva zile, autoritățile ruse au trimis o comisie specială de inspecție în Crimeea ocupată după o serie de atacuri ucrainene care au avariat grav sisteme valoroase de apărare aeriană din peninsulă, relatează presa ucraineană.

Amintim că, în septembrie 2025, Forțele Navale ale Ucrainei au anunțat că au lovit un nod de comunicații al Flotei ruse din Marea Neagră, amplasat pe teritoriul bazei experimentale de cercetare nr. 184 din Sevastopol.


