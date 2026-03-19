Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Schimbări radicale în Codul Rutier: amenzi mai mari și toleranță zero pentru neplată. Când intră în vigoare noile reguli

Amenzile rutiere aplicate pentru nerespectarea regulilor în trafic vor crește începând cu data de 1 iulie, punctul de amendă fiind corelat cu salariul minim pe economie, pe care autoritățile au stabilit să îl majoreze începând cu această dată la nivelul de 4.325 lei.

O polițistă dă o amendă de circulație
La 1 iulie cresc amenzile rutiere. Foto Dan Claudiu Buzdugan

Potrivit Codului rutier, un punct-amendă reprezintă 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, ceea ce înseamnă că, după majorarea salariului minim pe economie la 4.325 lei, un punct de amendă va ajunge la 216,25 lei.

Amenzile contravenționale se calculează în funcție de numărul punctelor-amendă aplicate de către polițist. Contravențiile rutiere sunt organizate în clase de sancțiuni, cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, în funcție de gravitatea faptelor și de pericolul social pe care acestea îl prezintă.

Art. 98 alin (3) din Codul Rutier stabilește contravențiile pe clase de sancţiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, în funcţie de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă.

Clasele de sancţiuni sunt următoarele:

a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă;

b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă;

c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă;d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă;

e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amendă.

Contravenţiile prevăzute la clasa a V-a de sancţiuni se aplică persoanelor juridice.  

Suspendarea permisului pentru neplata amenzilor, în vigoare din august

Șoferii care nu își achită amenzile contravenționale/rutiere în termen de 90 de zile de la scadență riscă suspendarea permisului auto până la plata datoriei. 

Măsura, inclusă de guvern în pachetul pentru administrație, prevede că șoferilor care nu își vor plăti amenzile în termen de 90 de zile li se va suspenda permisul. Fiecare 50 de lei neplătiți se vor transforma în câte o zi fără permis.

OUG 7/2026, apărută recent, stabilește că șoferii români nu vor mai avea dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie pe drumurile publice în cazul în care nu își plătesc, în termen de 90 de zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, amenzile contravenționale care le-au fost aplicate pentru încălcarea Codului rutier.

Perioada în care nu vor mai avea dreptul să conducă vehicule depinde de valoarea amenzilor neplătite. Mai exact, se va stabili o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați. Fracțiile de zile de suspendare nu se iau în calcul.

De asemenea, perioada efectivă de suspendare a dreptului de a conduce începe la ora 0:00 a celei de a treia zi lucrătoare următoare împlinirii termenului de 90 de zile amintit și încetează la ora 24:00 a ultimei zile de suspendare.

Din august 2026 se va aplica suspendarea permisului pentru neplata amenzilor.

