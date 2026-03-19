Scumpirile la carburanți aduc controale în lanț: ANAF verifică importatorii și benzinăriile pentru posibile specule

În contextul scumpirilor recente, ANAF a demarat acțiuni de control care vizează toți actorii implicați în piața combustibililor. Inspectorii vor analiza traseul complet al carburanților, de la importatori și depozitari până la comercianții finali, pentru a vedea dacă, în perioadele în care prețurile cresc pe fondul cotațiilor la petrol, apar situații în care tarifele sunt majorate mai mult decât este necesar.

Potrivit instituției, scopul acestor controale este identificarea operatorilor economici care încearcă să își creeze avantaje fiscale prin majorarea artificială a costurilor de achiziție/producție. În același timp, sunt verificate și situațiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot distorsiona piața.

ANAF subliniază că vrea să se asigure că benzinăriile nu afectează concurența loială și nici interesele consumatorilor. „În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurența loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituțiile abilitate ale statului”, precizează Fiscul.

Instituția mai arată că obiectivul principal este „asigurarea conformării fiscale și a unui mediu concurențial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieței carburanților în această perioadă”.

Controale și din partea altor instituții

ANAF nu este singura instituție care monitorizează evoluția prețurilor. Consiliul Concurenței urmărește la rândul său piața pentru a identifica eventuale practici anticoncurențiale, însă până în prezent nu au fost publicate date care să indice existența unei specule.

De asemenea, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) efectuează verificări pentru a preveni eventuale abateri care ar putea afecta consumatorii.

ANAF anunță că va continua monitorizarea și că va lua „măsuri ferme împotriva celor care încalcă legislația”, în încercarea de a menține echilibrul pe piața carburanților.