Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Theodor Stolojan, la ora 13.00, la „Interviurile Adevărul” - Cum poate Guvernul să stăvilească șocul scumpirii carburanților

CSM salută concluziile pozitive din Raportul OCDE privind sistemul judiciar

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a prezentat astăzi concluziile raportului OCD care plasează sistemul judiciar românesc pe o direcție ascendentă, demontând criticile privind ineficiența luptei anticorupție. Potrivit CSM, Raportul identifică mai multe domenii în care România a realizat progrese importante, precum domeniul justiției și integrității publice.

Consiliul Superior al magistraturii FOTO: Inquam Photos
Consiliul Superior al Magistraturii spune că a luat act de concluziile formulate în cadrul Raportului OECD - Economic Surveys: Romania (martie 2026), care evidențiază o serie de evoluții favorabile în ceea ce privește progresele economice și instituționale ale României, inclusiv aspecte referitoare la sistemul judiciar și cadrul anti-corupție.

Deși raportul subliniază provocări persistente, identifică mai multe domenii în care România a realizat progrese importante, precum domeniul justiției și integrității publice.

Iar din acest punct de vedere, CSM punctează aceste progrese, mai ales în lupta împotriva corupției

1. Eficiența instituțiilor anticorupție

Conform raportului, 51% dintre români consideră că există suficiente condamnări eficiente pentru a descuraja corupția, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare rată din toate țările UE.

2. Durata relativ rezonabilă a proceselor în dosarele de corupție, acestea având o durată sensibil apropiată de media europeană

Durata medie a cazurilor penale de corupție în România rămâne doar ușor deasupra mediei UE, indicând că instanțele sunt, în general, capabile să asigure pedepsirea faptelor de corupție în limite rezonabile de timp, aspect crucial pentru aplicarea efectivă a legii.

3. Percepție favorabilă asupra luptei anti-corupție

Raportul reţine că România a făcut pași importanți pentru combaterea corupției în ultimii ani, 39% dintre cetățeni considerând aceste eforturi ca fiind eficiente, procent care se situează peste media europeană şi care reflectă progresele semnificative realizate de România în ultimii ani în consolidarea cadrului anti-corupție.

”Consiliul reaminteşte că aderarea la OCDE reprezintă obiectiv de ţară şi are în vedere inclusiv evaluarea de ansamblu a sistemului judiciar. Concluziile reflectate în raport nu susţin narativul public propagat de o parte a mass media şi a mediului politic, conform căruia justiţia este afectată de corupţie sistemică, astfel de afirmaţii fiind lipsite de suport factual şi deosebit de nocive pentru imaginea justiţiei şi încrederea cetăţenilor în capacitatea puterii judecătoreşti de a îndeplini un act de justiţie corect şi de calitate, în beneficiul cetăţenilor.

De altfel, acest narativ fals a condus în ultimul an la scăderea bruscă a încrederii populaţiei în justiţie, evoluţia indicatorului în sondaje fiind în discrepanţă cu graficul evolutiv al procentului din anii anteriori, referitor la încrederea societăţii în sistemul judiciar din România”, arartă CSM.

Progrese în consolidarea integrităţii şi independenţei în sistemul judiciar

1. Reforma legislativă din anul 2022

Raportul reţine că România a adoptat trei legi revizuite ale justiției în 2022, cu scopul de a aduce sistemul judiciar mai aproape de standardele internaționale, promovând prin intermediul legislaţiei adoptate integritatea şi independenţa magistraţilor. Concluziile consemnează că eforturile României de a promova integritatea magistraților sunt solide, comparativ cu media OCDE, iar aceste reforme reflectă angajamentul României de a consolida separația puterilor și independența judiciară.

CSM cere măsuri urgente privind situația personalului din Justiție şi avertizează Guvernul: „Cetăţeanul suportă consecinţele!”

”Consiliul Superior al Magistraturii a avut o contribuţie majoră în adoptarea acestui cadru normativ, care a condus la atingerea obiectivului de ţară stabilit de OCDE, acela de a crea cadrul legislativ necesar organizării sistemului de justiţie la standarde cât mai apropiate de cele internaţionale. În acest sens, Consiliul a depus eforturi constante, formulând propuneri şi observaţii în procedura de adoptare a legislaţiei, inclusiv cu ocazia emiterii avizelor prevăzute de lege”, susține CSM.

2. Cadru normativ solid pentru prevenirea și combaterea conflictelor de interese

Indicatorii de Integritate Publică ai OCDE (OECD Public Integrity Indicators - PIIs) arată că lupta anti-corupție și sistemul de integritate din România sunt în mare parte aliniate la standardele OCDE, existând reguli clare privind conflictul de interese.

În mai multe domenii, România performează peste media OCDE, acestea incluzând gestionarea conflictelor de interese, reglementarea finanțării partidelor politice și cadrul de protecție a avertizorilor de integritate.

3. Protecția avertizorilor de integritate (whistleblowers)

Concluziile din Raportul OCDE consemnează faptul că România are o legislație puternică pentru protecția avertizorilor de integritate, conform normelor UE, rezultat din transpunerea Directivei UE2019/1937, deși în practică rămân şi provocări de gestionat în acest domeniu.

O modificare recentă a Legii nr. 319/2024 a întărit protecția avertizorilor care raportează cazuri de mită internațională, ceea ce demonstrează intenţia de a consolida mecanismele de combatere a corupției externe.

”Deşi sunt evidenţiate şi puncte ce necesită analiză şi măsuri în continuare, fiind formulate recomandări în acest sens, Consiliul consideră că aceste concluzii confirmă direcția corectă a reformelor realizate în sistemul judiciar și reflectă angajamentul constant al autorităților judiciare pentru consolidarea statului de drept, a independenței justiției și a încrederii publice. Consiliul va coopera, în continuare, cu toate instituțiile relevante, în vederea realizării demersurilor necesare pentru menținerea și consolidarea acestor standarde, în beneficiul cetățenilor și al unei justiții eficiente, credibile și predictibile”, concluzionează Consiliul Suprem al Magistraturii.

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert în contraterorism: Asasinarea liderului suprem al Iranului a fost „ultimul lucru” pe care SUA ar fi trebuit să-l facă
digi24.ro
image
O companie aeriană anulează zboruri în Europa din cauza scumpirii combustibilului. „Un șoc direct pentru industria aviatică”
stirileprotv.ro
image
PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget. Bolojan a cedat și acceptă parțial pachetul social propus de PSD. Când urmează votul final
gandul.ro
image
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii în această dimineață
mediafax.ro
image
Războiul din Iran loveşte în plin tehnologia. Un gaz invizibil e pe cale să declanşeze o criză globală, din România până în Japonia
fanatik.ro
image
Asaltul românilor asupra benzinăriilor din Bulgaria. „O să fim din ce în ce mai mulţi pe aici, dacă mai cresc puţin preţurile”
libertatea.ro
image
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
gsp.ro
image
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Postul Paștelui, tot mai scump. Verdețurile se vând la preț de lux în piețe
observatornews.ro
image
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Bolojan ar fi bătut palma cu Grindeanu. 2.800.000 pensionari iau 1.000 lei în plus la pensie. Când vin banii?
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
prosport.ro
image
Ce riști dacă nu porți centura pe bancheta din spate. Ce prevede Codul Rutier 2026
playtech.ro
image
Cine este Ioana Stan, soția lui Radu Drăgușin. Cei doi s-au căsătorit în zi de UEFA Champions League
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Un român și-a invitat socrii bogați la restaurant și a trimis hoțul acasă. Apoi, a început să plângă. Ce pedeapsă a primit
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
Ziua 20 de conflict în Orientul Mijlociu: Iranul atacă cea mai mare stație GNL din lume. Prețul petrolului atinge cote istorice
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan a SEMNAT cel mai DUR decret! UE impune reguli stricte pentru banii românilor
romaniatv.net
image
Acord în coaliția de guvernare privind bugetul pe 2026! Bolojan anunță că pachetul social al PSD intră în buget. Se reiau dezbaterile
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu dezvăluie cea mai „inteligentă” tactică de furt. Așa i-au luat ceasul de 2 milioane de euro chiar de la mână: „S-a întâmplat în câteva secunde” VIDEO
actualitate.net
image
Toată lumea o știe pe Monica Tatoiu, dar iată ce face fiul femeii de afaceri. Incredibila meserie care îi aduce bani cu nemiluita. A picat BAC-ul
actualitate.net
image
Șefa unui supermarket, concediată după ce s-a plâns de frigul din magazin. La cât ajungea temperatura
click.ro
image
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat în Italia și în Marea Britanie: „E deștept, doar e crescut de mă-sa!”
click.ro
image
Moment jenant pentru Kim Kardashian! A căzut spectaculos de pe tocuri și a apucat o femeie în vârstă ca să nu se prăbușească
click.ro
WhatsApp Image 2026 03 17 at 13 41 22 (3) jpeg
S-a decis moștenirea! Ce surpriză a pregătit Andra împreună cu cei doi copii ai săi, Eva și David?
okmagazine.ro
Chiftelute picante din linte Sursa foto shutterstock 2111659610 jpg
Chifteluțe picante din linte. Rețeta pe care o vor toți!
clickpentrufemei.ro
Deschiderea mormântului din Lepoglava, în care se află osemintele lui Ioan Corvin, fiul regelui Matia Corvin, împreună cu cele ale fiului acestuia, Cristofor (© captură video Magyarságkutató Intézet)
Decesul lui Cristofor Corvin, ultimul descendent pe linie masculină al familiei Corvinilor
historia.ro
Click!

image
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
image
Șefa unui supermarket, concediată după ce s-a plâns de frigul din magazin. La cât ajungea temperatura

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a ales din nou VERDELE la dineul de stat ce a avut loc miercuri seară. A strălucit cu o tiară impresionantă

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Câți litri de sânge conține corpul uman?