Senatorul PSD Daniel Zamfir a fost ironizat de deputatul USR Emanuel Ungureanu după ce social-democratul a ajuns miercuri la lucrările comisiilor reunite din Parlament cu o trotinetă medicinală, în urma unei intervenții la picior.

„S-a găsit trotinetă progresistă la pesedeu! (Atenție, video care v-ar putea afecta emoțional) Astăzi, între momentele în care AUR și PSD se șantajează reciproc pentru dimensiunea mitei din banii publici, am filmat un moment inedit. Domnul Zamfir, de la PSD, în dorința de a capta atenția, a venit la Parlament cu trotineta medicinală. Îl știți pe Zamfir, e cel care îi înjură pe useriști pe unde apucă și nu îi scoate din apelative, gen, «trotinetiști progresiști»”, a scris Emanuel Ungureanu, miercuri, pe pagina sa de socializare, într-un mesaj care însoțește imaginile cu Daniel Zamfir.

„Ziceai că useriștii sunt tăcaniți!”

În înregistrare se aude „dialogul spumos cu domnul Zamfir, de la PSD, pe trotinetă, nu pe stradă, ci în Parlamentul României”:

Emanuel Ungureanu îi amintește lui Zamfir că, în trecut, îi numise pe useriști „țăcăniți”, continuând apoi cu o ironie la adresa dispozitivului medical folosit de senator.

Daniel Zamfir spune că „țicăniți” sunt cei din USR, adăugând că trotineta „e pe patru roți, e medicinală".

Ungureanu continuă gluma, afirmând că Zamfir i se pare „mai simpatic” în această postură decât „în două picioare”.

„Nimeni nu a râs de problema de sănătate a domnului Zamfir”

În postarea sa de pe Facebook, Emanuel Ungureanu a reluat ironia din Parlament, precizând că nu a intenționat să facă glume pe seama unei eventuale probleme medicale a senatorului.

„Îi dorim sănătate și mult mai multă înțelepciune! #trotinetiștipesedișticububalacapPS: înțeleg că unele site-uri pesediste speculează acest moment amuzant... Nimeni nu a râs de problema de sănătate a domnului Zamfir, era plin de presă lângă noi, care se amuza. Îi doresc multă sănătate, cum am scris și mai sus. Și sustin ce am scris, mi se pare mai amuzant pe trotinetă domnul Zamfir, decât în două picioare”, a scris Ungureanu pe pagina sa de socializare.