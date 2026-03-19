Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Theodor Stolojan, la ora 13.00, la „Interviurile Adevărul” - Cum poate Guvernul să stăvilească șocul scumpirii carburanților

Ucrainean găsit mort în Munții Maramureșului: era îmbrăcat sumar și fără șosete într-o zonă cu zăpadă. Cine-l însoțea

Cetăţeanul ucrainean, aflat în stare critică pe munte şi care era căutat de salvatorii montani, a fost găsit decedat de echipele de salvare, a informat miercuri noaptea directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Salvamont Maramureș FOTO: Facebook
"Salvatorii montani au ajuns împreună cu Poliţia de Frontiera la tânărul ucrainean. Din păcate, băiatul de 28 ani este decedat. Îmbrăcat sumar într-un costum sport subţire, fără ciorapi, cu gleznele goale şi încălţat în pantofi sport", a declarat Dan Benga.

Salvamontiştii au fost anunţaţi miercuri de faptul că tânărul ucrainean a rămas pe munte şi are probleme de sănătate, scrie Agerpres.

Cel care i-a alertat pe salvatori a fost un alt ucrainean găsit pe munte, cu care tânărul trecuse graniţa prin Munţii Maramureşului.

"În jurul orei 17:00, un cetăţean ucrainean a fost reţinut de Poliţia de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte, la baza muntelui. Acesta a raportat o situaţie critică. (...) Victima (tânărul rămas pe munte - n.r.) se află la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului românesc, în apropierea bornei de frontieră. Conform declaraţiilor însoţitorului, bărbatul a acuzat o stare de slăbiciune extremă şi o umflare a piciorului, după o scurtă pauză devenind complet imobilizat. Acesta a fost lăsat pe un pat improvizat din cetină pentru a fi protejat de contactul direct cu zăpada şi de hipotermie", explica miercuri Dan Benga.

Un echipaj mixt format din salvamontişti şi poliţişti de frontieră a urcat în Munţii Maramureşului pentru a-l recupera pe tânăr, însă acesta a fost găsit fără viaţă.

"Au fost anunţaţi şi cei de la Criminalistică care vor demara procedurile care se impun în astfel de cazuri, urmând ca (...) să se procedeze ulterior îndeplinirii procedurilor legale la evacuarea lui şi coborârea la bază", a precizat Dan Benga.

