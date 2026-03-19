Mark Rutte, la finalul întrevederii cu Nicușor Dan: „România este în siguranță, vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”

România este în siguranță și vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO, a dat asigurări secretarul general al NATO, Mark Rutte, la finalul întrevederii avute miercuri cu președintele Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a avut, joi, o întrevedere cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, la sediul NATO de la Bruxelles. Șeful statului ia parte la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins.

Mark Rutte și Nicușor Dan au fost întrebați dacă, în contextul amenințării directe primite de la Iran, au discutat despre garanțiile suplimentare pe care le poate primi România

„Vom apăra ca alianță fiecare centimetru de teritoriu NATO. (...) Conlucrăm îndeaproape cu ucrainenii pentru că prietenii noștri din Ucraina, din cauza războiului căruia trebuie să-i facă față, știu mult mai multe despre tehnologie și avem acest centru în care lucrăm cu ucrainenii pentru a dezvolta aceste capabilități. Am discutat astăzi cum putem să accelerăm aceste eforturi ca aliați, conlucrând pentru a apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO, cu România jucând un rol cheie”, a afirmat secretarul general al NATO.

Rutte a menționat că, de la anunțul programului Eastern Sentry, numărul trupelor NATO în regiune a crescut.

„România a fost un puternic susținător al Ucrainei și vă felicit pentru semnarea săptămâna trecută a unor acorduri bilaterale. (...) Noi contăm pe România, România poate oricând conta pe NATO”, a declarat Mark Rutte.

De asemenea, secretarul general al NATO a apreciat faptul România și majorat la 2,5% din PIB alocările pentru Apărare.