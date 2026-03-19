A murit indonezianul care deține clubul de fotbal Como. Averea fraților Hartono, ridicată din afaceri cu țigări

Indonezianul Michael Hartono, proprietarul clubului italian de fotbal Como (pe care îl deține împreună cu fratele său, Robert), a decedat la vârsta de 86 de ani, a anunțat presa peninsulară, care a preluat surse asiatice.

Frații Hartono sunt doi miliardari indonezieni, printre cei mai bogați oameni din lume, cunoscuți pentru construirea unui imperiu al tutunului (Djarum) și diversificarea în domeniul bancar (BCA), electronică (Polytron) și imobiliar. Din 2019, dețin clubul italian de fotbal Como 1907, pe care l-au readus în Serie A și acum este la un pas de locurile de Liga Campionilor.

Cu o avere netă combinată de 43,8 miliarde de dolari, frații Hartono sunt cei mai bogați din Indonezia. Michael Bambang Hartono a fost unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Indonezia. Este foarte activ în filantropie, conducând Fundația Djarum, care sprijină educația, sportul și mediul înconjurător. Jucător profesionist de bridge, a militat mult timp pentru includerea bridge-ului în Jocurile Asiatice. Echipa sa a câștigat medalia de bronz la Jocurile Asiatice din 2018.

Imperiul Hartono s-a născut când tatăl lor, Oei Wie Gwan, a cumpărat o companie de țigări falimentară în 1950 și a redenumit-o Djarum, care înseamnă „ac de fonograf”. De atunci, compania a devenit un mare producător de țigări cu cuișoare din Indonezia. Familia Hartono deține o participație semnificativă la Bank Central Asia, cel mai mare creditor din țară după capitalizarea de piață, precum și proprietăți imobiliare premium în Jakarta și cunoscutul brand de electronice Polytron, care a intrat în sectorul vehiculelor electrice din Indonezia în 2025. Familia Hartono deține, de asemenea, o participație la Razer, un producător de dispozitive de jocuri cu sediul în Singapore.