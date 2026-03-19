Eroul zilei în Formula 1, Kimi Antonelli, a avut probleme în obținerea permisului de conducere

Inginera Sara Giusti a vorbit despre cum și-a obținut pilotul italian de Formula 1 a echipei Mercedes, Kimi Antonelli (19 ani), permisul de conducere.

Al doilea cel mai tânăr pilot care a câștigat vreodată un Mare Premiu de Formula 1 nu a avut permis de conducere până anul trecut. Andrea Kimi Antonelli și-a făcut debutul în Formula 1 pe circuitul din Melbourne în martie 2025, la doar câteva săptămâni după ce a promovat testul practic într-un Volkswagen Golf cu transmisie manuală, pedale duble și un autocolant imens „școală de șoferi” pe ușa din față.

„Când s-a prezentat la Oficiul de Vehicule Motorizate din San Marino, era extrem de nervos. Studiase regulile din cărți, dar examenul este un obstacol pentru toată lumea. Înainte de a începe testul rutier, a trebuit să treacă testul teoretic. A greșit o singură întrebare despre luminile de poziție. La urma urmei, pe pistă, participi la curse; nu trebuie să te oprești”, spune Sara Giusti, care l-a examinat.

„Kimi se antrenase cu mașina mătușii sale și cu duba tatălui său, Marco. Nu este obișnuit să conducă mașini cu transmisie manuală. Era sfârșitul lunii ianuarie 2025, foarte aproape de debutul său oficial în Australia.

L-am întrebat cât de lungă este pista din Melbourne. El a răspuns încrezător: «Cinci kilometri». Și i-am spus: «Atunci vom parcurge aceeași distanță aici, în San Marino». A fost cam ca repetiția generală înainte de debutul său în F1. Kimi este un băiat timid, politicos și calm.

În timpul examenului de conducere, nu a ezitat deloc. Traseul a fost simplu: urcare, coborâre și un loc de parcare cu spatele. Nu a apăsat accelerația, dimpotrivă. A fost puțin stângaci cu schimbătorul de viteze și pedalele, dar foarte atent să respecte limitele de viteză.

Trebuie să recunosc că, în timpul câtorva manevre de depășire, a uitat să semnalizeze. I-am atras atenția imediat: «Știu că treaba ta este să-i depășești pe ceilalți șoferi, dar ține minte că trebuie să semnalizezi pe drum.» S-a corectat imediat”, povestește Sara.