Geran 4/Geran 5 și arhitectura înfrângerii

Rușii schimbă tipul dronelor. Geran-4 și Geran-5 războiul dronelor se schimbă și el și obligă România să construiască o apărare integrată, capabilă să combine senzorii, războiul electronic și interceptarea

Foto: ChatGPT

Apariția dronelor de atac unidirecțional Geran-4 și Geran-5 nu anulează principiile apărării antiaeriene, dar schimbă costul și timpul în care aceasta trebuie să reacționeze. Viteza mai mare, utilizarea posibilă a unor profiluri de zbor la altitudine și evoluția spre configurații care pot include telemetrie, camere și legături de date obligă apărarea să combine radarul, supravegherea electro-optică, monitorizarea spectrului, atacul electronic și interceptarea cinetică. Miza nu este înlocuirea rachetei cu bruiajul. Un Geran care transmite poate fi detectat și localizat prin emisiile sale; unul care urmează în tăcere o rută preprogramată trebuie urmărit prin radar și alți senzori.

O ecuație rescrisă de motorul cu reacție

Shahed‑136, intrat în arsenalul rus în 2022 și produs ulterior în Rusia sub denumirea Geran‑2, a schimbat pentru o vreme geometria războiului aerian. Acordul ruso-iranian pentru producția locală a fost evaluat în surse publice la aproximativ 1,75 miliarde de dolari. Cu o viteză uzual raportată de aproximativ 180–190 km/h, Geran‑2 era suficient de lent pentru a putea fi angajat, în anumite condiții, cu mijloace mai ieftine decât rachetele clasice de apărare antiaeriană.

Ucraina a transformat tocmai această vulnerabilitatea de viteză într-un răspuns industrial. Dronele-interceptor, produse la costuri de ordinul miilor de dolari, au devenit o soluție asimetrică împotriva unei arme concepute ea însăși în logica economiei de război: relativ simplă, suficient de ieftină pentru producția de masă și utilizată în salve menite să satureze apărarea.

Timp de aproape doi ani, ecuația a părut relativ stabilă: motor termic și producție de masă de partea atacatorului, interceptoare electrice ieftine și grupuri mobile de foc de partea apărării.

Rusia a rupt acest echilibru echilibru nu adăugând blindaj dronei, ci prin cumpărarea unui avantaj de viteză și altitudine.

Geran‑3, prima variantă rusească din familie propulsată cu turboreactor, a păstrat în mare parte configurația de tip aripă delta a Geran‑2. Potrivit informațiilor publice, structura sa limita manevrele la viteze și încărcări G ridicate. Geran‑4 răspunde acestei limitări printr-un fuzelaj nou, o aerodinamică adaptată zborului rapid și un turboreactor chinezesc Telefly mai puternic. Sursele publice îi atribuie viteze de aproximativ 300–500 km/h și o încărcătură de luptă de cel puțin 50 kg, valorile variind în funcție de configurație și regimul de zbor.

Diferența nu este doar una de performanță. Creșterea vitezei reduce timpul de descoperire, clasificare, decizie și angajare, iar zborul la altitudine poate scoate ținta din anvelopa practică a mitralierelor, a unor drone-interceptor și chiar a anumitor sisteme portabile de apărare antiaeriană.

La asemenea performanțe, la asemenea viteze începe să se modifice economia apărării ucrainene. Interceptorul ieftin, eficient împotriva unui Geran‑2 lent, își pierde avantajul pe o parte a anvelopei de angajare. Desfășurarea operațională a Geran-4, începută în mai 2026, poate fi citită tocmai în această logică: Kievul ieftinise interceptarea, Moscova a răspuns făcând ținta mai rapidă și, implicit, mai dificil și mai scump de interceptat.

Geran‑5 împinge evoluția mai departe. Renunță la silueta triunghiulară asociată familiei Shahed/Geran și adoptă o configurație aerodinamică mai convențională, cu o anvergură de peste cinci metri, o rază de acțiune apropiată de o mie de kilometri și o arhitectură de navigație care îl apropie mai degrabă de o rachetă de croazieră decât de imaginea clasică a unei muniții rătăcitoare low-cost. Estimările inițiale atribuite serviciilor ucrainene indică o încărcătură de luptă de aproximativ 90 kg, viteze de aproximativ 450–600 km/h și o rază de acțiune apropiată de 950–1.000 km.

Arhitectura de navigație raportată combină navigația inerțială cu actualizări GNSS și antene multielement cu diagramă de recepție controlată, de tip CRPA, proiectate să reducă efectele bruiajului. În anumite configurații ale familiei Geran au fost identificate și modemuri 3G/4G, utilizabile pentru telemetrie, raportarea poziției, transmiterea imaginilor sau, posibil, primirea unor comenzi. Modemul celular nu este însă indispensabil zborului autonom către o coordonată preprogramată. Au fost raportate și posibilități de lansare aeriană, inclusiv de pe Su‑25, precum și experimente sau configurații înarmate cu rachete aer-aer. Aceste informații indică diversificarea misiunilor, dar nu trebuie extrapolate asupra tuturor exemplarelor Geran‑4 și Geran‑5 în absența unei confirmări operaționale independente.

Rusia încearcă să construiască nu o singură dronă „perfectă”, ci o familie de amenințări cu viteze, profiluri de zbor, semnături electromagnetice, autonomii și grade de conectivitate diferite. Efectul urmărit este complicarea procesului defensiv, forțarea utilizării apărării bazată pe mai multe tipuri de senzori și interceptori: aceeași rețea trebuie să distingă între momeli, platforme lente, ținte cu reacție și sisteme care se apropie funcțional de rachetele de croazieră.

Aici se schimbă războiul.

Când apărarea ieftină începe să devină scumpă

Cifrele din vara și începutul toamnei lui 2026 arată cât de repede s-a deplasat centrul de greutate al producției ruse.

Estimările publice indicau o pondere de aproximativ 15–20% pentru platformele cu reacție în primăvara anului 2026, urmată de o creștere accelerată în lunile următoare. Unele relatări au estimat circa 180 de lansări cu reacție pe parcursul anului 2025 și aproximativ 1.400 până la începutul lunii iunie 2026.

În atacul din noaptea de 2 spre 3 septembrie 2026, autoritățile ucrainene au raportat 163 de ținte aeriene lansate simultan din patru direcții, între care Millerovo, Oriol, Donețkul ocupat și Hvardiiske, în Crimeea. Relatările secundare au indicat că aproximativ jumătate dintre ținte ar fi fost platforme cu reacție, într-o compunere care ar fi inclus și muniții S8000 Banderol, momeli Gerbera și alte ținte aeriene.

Rata de interceptare, de 83%, a fost obținută însă prin mobilizarea unor mijloace mult mai costisitoare decât drona FPV de câteva mii de dolari. Cu o noapte înainte, când proporția dronelor rapide într-o singură salvă depășise pentru prima dată jumătate, rata de interceptare scăzuse la 65%.

Nu mai este vorba despre o anomalie, ci despre conturarea unui nou prag operațional: creșterea ponderii platformelor rapide obligă apărarea să transfere o parte mai mare a angajărilor către sisteme cu performanțe și costuri superioare.

Și tocmai aici apare întrebarea care interesează și România: dacă drona devine prea rapidă pentru a fi urmărită economic cu o altă dronă, trebuie neapărat să construim un interceptor și mai rapid? Sau putem ataca altceva decât corpul dronei?

De la distrugerea dronei la atacarea sistemului ei nervos

Aici intră în scenă războiul electromagnetic — nu ca înlocuitor al radarului sau al interceptorului, ci ca un strat suplimentar al apărării. Dacă performanța cinematică reduce timpul de reacție, vulnerabilitățile pot fi căutate în legăturile de date, telemetrie, comunicațiile celulare, rețelele radio sau recepția GNSS.

Este exact domeniul în care lucrează sisteme precum BEAM 3.0, dezvoltat de compania americană CACI International Inc..

BEAM 3.0 nu este o rachetă și nu încearcă să câștige o cursă de viteză cu drona. Este un sistem modular de atac electronic, cu dimensiuni, greutate și consum energetic reduse, proiectat să detecteze, identifice, localizeze și să facă radiogoniometrie asupra dronelor și a dispozitivelor de comunicații asociate acestora. Poate lucra inclusiv asupra extensoarelor de rază, comunicațiilor celulare, radiourilor push-to-talk, Wi-Fi, Mode-S/ADS-B, Bluetooth și fluxurilor video digitale sau analogice.

Asta schimbă perspectiva.

Nu mai urmărești doar obiectul care zboară.

Încerci să vezi ecosistemul electronic care îl face să funcționeze.

Nu un jammer, ci o rețea

Ceea ce diferențiază această abordare de simpla bruiere masivă este granularitatea.

Mai multe unități BEAM 3.0 pot funcționa în proximitate într-o rețea mobilă ad-hoc, autoformată și rezilientă la conectivitate degradată sau intermitentă. Arhitectura deschisă permite integrarea cu alți senzori și construirea unei apărări C-UAS etajate. Capacitatea de radiogoniometrie adaugă localizarea sursei la simpla constatare că „există ceva în aer”.

În locul unei apărări punctuale — radarul vede, operatorul decide, interceptorul pleacă — apare treptat o pânză electromagnetică întinsă peste zona protejată.

Iar aceasta este importantă tocmai împotriva unei familii de amenințări precum Geran.

Viteza poate scurta timpul disponibil pentru interceptare.

Dar viteza, singură, nu face invizibilă o emisie radio.

Aici se află ironia tehnologică a cursei actuale: Rusia cumpără viteză pentru a ieși din raza interceptorului ucrainean ieftin, însă viteza nu scoate automat drona din spectrul electromagnetic.

Legătura românească: STARC4SYS și CACI

Pentru România, această tehnologie nu mai aparține doar unei broșuri americane.

În mai 2026, la expoziția BSDA de la București, compania românească STARC4SYS și CACI International au semnat un acord strategic de tip teaming, destinat participării comune la viitoarele programe românești de război electronic. Parteneriatul pune împreună portofoliul american de Electronic Warfare și experiența locală de integrare a STARC4SYS, cu obiectivul declarat al unor soluții interoperabile NATO pentru modernizarea apărării României.

Este o legătură care merită urmărită.

STARC4SYS este o companie românească specializată tocmai în integrarea sistemelor C2/C4ISR, SIGINT, război electronic, monitorizarea spectrului și soluții UAS/C-UAS. Compania îl listează oficial pe CACI printre partenerii săi atât în zona Electronic Warfare, COMINT/ELINT și monitorizarea spectrului, cât și în domeniul UAS/C-UAS și securitate cibernetică

Asta înseamnă că discuția despre BEAM 3.0 și alte tehnologii americane de neutralizare electronică trebuie privită și din perspectiva unei posibile integrări locale.

Nu doar ce cumpără România, ci cât din arhitectura sistemului poate fi integrată, susținută și adaptată în România.

Iar aceasta este o diferență importantă pentru un domeniu în care biblioteca de amenințări se poate modifica mai repede decât ciclul clasic de achiziție militară.

De la BSDA la terenul de la Cincu

Mai există un element care face această discuție foarte actuală.

În perioada 5–6 septembrie 2026, Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” de la Cincu a fost programat să găzduiască o etapă de experimentare practică a unor tehnologii cu aplicabilitate militară, organizată de Statul Major al Forțelor Terestre și deschisă operatorilor economici.

Domeniile anunțate — UGV, UAS, drone FPV, avertizare timpurie, software pentru analiza datelor provenite de la senzori, război electronic și sisteme de contracarare cinetică — reflectă direct problemele observate în Ucraina. Un element relevant a fost intenția MApN de testare a tehnologiilor într-un cadru operațional complex, inclusiv în medii contestate electromagnetic.

Aici trebuie însă făcută o precizare importantă: comunicatul public al Forțelor Terestre confirmă exercițiul de experimentare de la Cincu și domeniile tehnologice testate, dar nu publică lista companiilor participante. Din sursele publice pe care le-am putut verifica nu rezultă, deocamdată, o confirmare oficială că BEAM 3.0 sau echipa comună STARC4SYS–CACI au fost efectiv testate în secvența din 5–6 septembrie. Dar legătura conceptuală este evidentă: exact tipul de război electronic și C-UAS pentru care STARC4SYS și CACI au încheiat parteneriatul este acum testat de Armata Română ca arhitectură, nu doar ca echipament individual.

Importanța Cincu nu constă în demonstrarea alegerii unui produs, ci în testarea întrebării corecte: cum funcționează împreună senzorul, războiul electronic, drona, software-ul, sistemul de comandă-control și efectorul atunci când spectrul este contestat, comunicațiile se degradează și timpul de decizie se măsoară în secunde?

Lecția de la Cincu: sistemul trebuie testat înaintea războiului

Această schimbare este mai importantă decât numele unui singur produs. Experimentarea trebuie să verifice nu numai performanța nominală a fiecărui echipament, ci și interoperabilitatea, latența schimbului de date, reziliența rețelei, riscul de interferență asupra sistemelor proprii și capacitatea operatorilor de a selecta efectul potrivit.

În august, tot la Cincu, exercițiul NATO EAGLE SPEARHEAD a reunit aproximativ o mie de militari din șapte state aliate și a integrat tancuri Leclerc și Ariete, artilerie CAESAR, drone de supraveghere și drone FPV.

Cu câteva luni înainte, Dynamic Front 26 folosise centrul de simulare de la Cincu pentru a testa integrarea multinațională a focurilor într-un câmp de luptă distribuit, în logica multi-domain kill webs.

Aceste exerciții NATO din 2026 au urmărit integrarea multinațională a manevrei, focurilor, dronelor și sistemelor de comandă-control.

Puse cap la cap, aceste activități de instruire spun ceva despre transformarea poligonului românesc.

Cincu nu mai este doar locul unde tancul trage și infanteria manevrează.

Devine treptat un laborator în care trebuie verificată legătura dintre senzor, spectru electromagnetic, dronă, comandă-control și efector.

Exact aici se va decide următoarea etapă a apărării anti-dronă.

Geometria flancului estic

Pentru România, deplasarea centrului de greutate dinspre interceptarea pur cinetică spre supravegherea și neutralizare electronică nu este o dezbatere doctrinară abstractă.

Fragmentele de drone căzute în zona Tulcea și pe cursul inferior al Dunării sunt urma fizică a unui război desfășurat la numai câteva zeci de kilometri de teritoriul românesc. Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre și asupra infrastructurii din regiunea Odesa au transformat frontiera României într-un spațiu în care distanța dintre război și NATO se măsoară uneori în minute de zbor.

De aceea, întrebarea pe care sisteme de tip BEAM 3.0 o pun României nu este, în primul rând, dacă trebuie cumpărat un anumit echipament.

Este o întrebare despre arhitectură.

Ne construim apărarea C-UAS exclusiv în jurul interceptării de ultimă instanță — rachetă contra dronă, tun contra dronă sau dronă contra dronă — atunci când amenințarea se află deja la câteva secunde sau minute de obiectiv?

Sau construim înaintea acestui ultim strat o rețea de senzori capabilă să supravegheze permanent spectrul, să identifice și să geolocalizeze semnătura electronică și să ofere suficient timp celorlalte sisteme pentru a reacționa?

Diferența este enormă.

O rețea de senzori RF nu elimină nevoia interceptorului cinetic și nici nu înlocuiește sistemul radar. Ea poate însă furniza o pistă suplimentară, poate identifica o legătură activă, poate localiza un emițător și poate contribui la selectarea unui efector mai potrivit și mai economic.

Îl face însă mai inteligent și mai economic, pentru că interceptorul nu mai trebuie să caute singur amenințarea.

Geran nu trebuie neapărat urmărit. Poate fi făcut să-și trădeze prezența

Aici ajungem la lecția mai mare a Geran-4 și Geran-5.

Rusia încearcă să schimbe simultan ecuația cinematică și cea economică a apărării. Dacă o muniție de atac produsă la un cost semnificativ mai mic decât interceptorul obligă apărarea să consume o rachetă de sute de mii sau milioane de dolari, Moscova obține un avantaj economic chiar și atunci când platforma este distrusă.

Motorul cu reacție amplifică problema deoarece reduce fereastra de angajare și scoate treptat o parte dintre mijloacele ieftine din anvelopa eficientă. Profilul de zbor la altitudine poate accentua același efect, obligând apărarea să recurgă la sisteme cu plafon și performanțe superioare.

Răspunsul occidental nu poate fi pur și simplu construirea unei rachete și mai rapide pentru fiecare dronă mai rapidă.

Trebuie atacată întreaga ecologie a sistemului: navigația, comunicațiile, spectrul, senzorii, legăturile de date și, abia la final, platforma fizică.

În acest context, relația dintre STARC4SYS și CACI este relevantă nu pentru că un singur produs ar rezolva amenințarea Geran, ci pentru că poate contribui la componenta de monitorizare și atac electronic a unei arhitecturi naționale C‑UAS și de război electronic interoperabile NATO, cu integrare și suport local. Valoarea operațională a acestei componente va depinde de integrarea cu radarele, senzorii EO/IR, sistemele C2 și apărarea antiaeriană existente sau viitoare. Informația RF trebuie corelată cu celelalte surse înainte ca sistemul să poată clasifica amenințarea și recomanda efectul adecvat.

Iar exercițiile și experimentările de la Cincu arată de ce asemenea tehnologii trebuie scoase din prezentări PowerPoint și testate în teren: dronele zboară cu profiluri diferite, comunicațiile se degradează, spectrul electromagnetic este contestat, sistemele proprii trebuie protejate de interferențe, iar operatorul trebuie să decidă în câteva secunde.

Cursa dintre platformele rusești cu reacție și răspunsul occidental nu se va încheia curând. Fiecare etapă mută costul de-a lungul lanțului — de la dronă la interceptor, de la interceptor la senzor, de la senzor la războiul electronic și, în cele din urmă, la rețeaua care le interconectează pe toate.

Geran‑4 și Geran‑5 nu demonstrează că războiul electronic poate înlocui apărarea cinetică. Demonstrează că niciun strat nu mai este suficient singur. O platformă rapidă, capabilă să zboare la altitudine și să alterneze între autonomie și conectivitate, trebuie descoperită prin mai multe categorii de senzori și angajată cu efectorul adecvat configurației și misiunii sale. Atunci când drona emite, spectrul poate dezvălui poziția, rețeaua sau modul său de operare. Atunci când rămâne tăcută, radarul și senzorii electro-optici trebuie să păstreze continuitatea urmăririi. Dacă atacul electronic întrerupe comunicațiile, navigația inerțială poate menține zborul, ceea ce păstrează necesitatea unui ultim strat cinetic.

Pentru noi, provocarea nu este alegerea între radar, război electronic și interceptor. Este integrarea lor într-o arhitectură capabilă să selecteze rapid combinația potrivită, să funcționeze într-un mediu electromagnetic contestat și să se adapteze odată cu amenințarea.

Pentru România, aflată exact acolo unde experimentul rusesc de saturare a apărării ucrainene lasă deja urme fizice dincolo de frontier, întrebarea nu mai este dacă această arhitectură va deveni necesară, ci dacă va fi construită, testată și integrată înainte ca Geran‑4, Geran‑5 și succesorii lor să transforme Marea Neagră și gurile Dunării într-un laborator permanent al confruntării dintre viteză, autonomie și spectru.