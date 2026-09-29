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De la CIA la Kiev: Palantir, Pentagonul și iluzia unui deal românesc

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Palantir transformă datele de pe câmpul de luptă în decizii militare, iar pentru România întrebarea este dacă poate contribui la acest sistem fără să piardă controlul asupra propriilor informații

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Foto: ChatGPT

Palantir nu vinde drone și nu vinde rachete. Vinde o platformă integrată de gestionare și valorificare operațională a datelor sau platformă de date și suport decizionalCa sa nu discutam de sistem de comanda si control, mai greu de inteles pentru public, dar sa evitam si confuzia cu sistemele de operare tip Windows, Linux…): ia sute de surse care nu vorbesc între ele — sateliți, radare, interceptări radio, drone, rapoarte umane, logistica — și le pune pe o singură hartă pe care un comandant poate decide în minute, nu în ore. Compania a fost înființată în 2003 de Peter Thiel, Alex Karp și alții, cu bani timpurii de la In-Q-Tel, fondul CIA. De atunci, jumătate din venituri vin din contracte cu guvernul american. Restul articolului e despre ce înseamnă asta concret: pentru Pentagon, pentru Mykhailo Fedorov și Ucraina, pentru România — și dacă StarC4Sys (nu „SATRC4sys”) are, realist, ce să le vândă.

Ce vinde, de fapt

Trei platforme merită ținute minte.

Gotham e produsul de intelligence și război. Agregă sateliți, senzori, radar, interceptări, tranzacții, rețele sociale și produce o imagine operațională. Karp l-a numit public un „kill chain” alimentat de AI: identifică ținta, o prioritizează, propune mijlocul de lovire. Nu trage el. Scurtează lanțul până la cel care trage.

Foundry e varianta civilă și de reconstrucție: lanțuri de aprovizionare, sănătate, reconstrucție, deminare. AIP(Artificial Intelligence Platform) e stratul de modele generative lipit de datele operaționale — operatorul pune o întrebare, sistemul propune cursuri de acțiune. MetaConstellation taskează o constelație virtuală de sateliți comerciali: cine trece peste un punct, cine vede prin nori cu radar cu apertură sintetică, ce imagine merită cerută acum. Maven Smart System e varianta Pentagonului: același principiu, clasificat, pe rețele militare.

Pentagonul: de la experiment la program de stat

Maven a început controversat. Google a ieșit în 2018 după protestele angajaților. Palantir a preluat integrarea. În mai 2024, un contract IDIQ pe cinci ani, plafon 480 de milioane de dolari, a extins Maven Smart System de la sute la mii de utilizatori, pe cinci comenzi combatante. Un an mai târziu plafonul a urcat la aproape 1,3 miliarde până în 2029. În martie 2026, un memorandum al adjunctului secretarului Apărării, Steve Feinberg, a ridicat Maven la program of record: finanțare multi-anuală, contractele trec la Armată, supravegherea de la NGA la Chief Digital and AI Office. Bugetul FY2027 cere peste 1,5 miliarde doar pentru extinderea Maven.

Separat, pe 31 iulie 2025 Armata a pus 75 de contracte existente (15 ca prim, 60 ca subcontractant) sub un singur Enterprise Agreement: plafon 10 miliarde de dolari pe 10 ani. Nu e o comandă de 10 miliarde. E un catalog cu discount de volum, ca Pentagonul să nu mai piardă luni pe câte un task order. TITAN — noduri mobile care fuzionează date spațiale, aeriene și terestre pentru targeting — a trecut în producție inițială în august 2026: 127 de milioane Palantir plus 65 de milioane Anduril pentru opt sisteme.

Pe scurt: Palantir a devenit infrastructură, nu vendor. Asta e relația cu Pentagonul. Restul — ICE, DHS, IRS, State Department — e extensia aceluiași model în interiorul statului american.

Fedorov și laboratorul ucrainean

Mykhailo Fedorov a fost mai întâi ministrul Transformării Digitale, apoi ministrul Apărării. Karp a fost, după invazie, printre primii CEO occidentali la Kiev, în iunie 2022. Fedorov era în sală. Președinția a anunțat cooperare pe apărare, securitate și digitalizare. În mai 2023, un memorandum pe apărare și reconstrucție. Software-ul a fost livrat la început gratuit, finanțat de parteneri, nu de bugetul ucrainean. Șase oameni Palantir au stat permanent în țară. Peste o mie de militari ucraineni, la nivel de brigadă, au folosit platforma.

Exemple concrete, nu slogan:

Targeting și HIMARS. Gotham a fuzionat imagini satelitare comerciale, interceptări și rapoarte umane. Comandanții vedeau pe Gaia — masa de război digitală — unde e o coloană, unde merită o baterie, unde e gol de muniție. Un artilerist din Donbas primea coordonate fără să știe că în spate e un algoritm. Louis Mosley, de la Palantir UK, a spus formula care contează: ucrainenii au mai multe ținte decât obuze, deci prioritatea e totul. Karp a afirmat public că Palantir e „responsabil pentru cea mai mare parte a targeting-ului din Ucraina”. Afirmația e a vânzătorului. Faptul că Gotham stă în lanțul HIMARS e confirmat independent. Delta, sistemul ucrainean, rămâne mai bun la colectare offline; Palantir e mai bun la fuziune în centre cu internet. Coexistă.

MetaConstellation pe Marea Neagră și stepă. Sistemul alege dintre sute de sateliți comerciali care poză merită. Radarul SAR vede prin nori. Asta a fost folosit pentru mișcări de trupe, fortificații, nave. În 2022, un exemplu public de la Kherson: Palantir estima ~40 de sateliți comerciali pe 24 de ore deasupra zonei.

Analiza atacurilor aeriene și deep strike. În mai 2026, Fedorov, după o întâlnire cu Karp, a spus explicit: sistem detaliat de analiză a atacurilor aeriene rusești, AI pe volume mari de date de informații, tehnologii integrate în planificarea loviturilor în adâncime.

Brave1 Dataroom. Aici e piesa cea mai relevantă pentru o firmă românească. Palantir a construit infrastructura pe care dezvoltatorii ucraineni antrenează modele. Peste 100 de companii, peste 80 de modele, baze vizuale și termice de ținte aeriene — inclusiv Shahed. Scopul declarat: interceptorul să detecteze, clasifice și neutralizeze singur, pentru că apărarea manuală nu ține ritmul cu mii de drone. Datele sunt ale războiului. Software-ul de curățare, normalizare și servire a datelor e Palantir. Asta e tranzacția reală: Ucraina are datasetul pe care nimeni altcineva nu-l are; Palantir are conducta.

Pe 1 septembrie 2026, Fedorov — demis în iulie — a anunțat o companie de defence-tech. Primul investitor major: Alex Karp. S-au întâlnit la biroul Palantir din Washington. Karp a zis că lucrează împreună de cinci ani. Compania vrea să transforme experiența de război — roboți, interceptori, rachete ieftine cu AI — în produse pentru aliați. Separat, Fedorov vorbește de un fond de venture la Kiev, ridicat și prin rețeaua Palantir. Cercul s-a închis: de la memorandum de stat la capital privat pe același om.

România: relație inexistentă sub forma unui contract, existentă ca vecinătate

Nu există, în surse publice, un contract Palantir cu MApN, SRI, STS sau un minister românesc. Harta europeană a implementărilor Palantir (UK, Germania, Olanda, Ucraina, Polonia ca scrisoare de intenție, NATO Maven Smart System) nu pune Bucureștiul pe listă. Polonia a semnat în octombrie 2025 o scrisoare de intenție pe date, AI și cyber; Karp i-a spus ministrului că vrea să angajeze ingineri polonezi. În septembrie 2026, la New York, Karp s-a întâlnit cu președinții Poloniei și Lituaniei; a vorbit de un centru regional la Varșovia pentru flancul estic. România e lângă, nu în cameră.

Ce există în România e altceva. Zetta Critical AI (Cluj) e prezentată local drept „Palantir-ul românesc”: contracte mici cu SRI, SPP, MApN, teză de „AI suveran” pe servere locale. Digi a luat 196 de milioane de euro din SAFE pentru un data center și o platformă LLM de cybersecurity cu SRI. Palantir a atins totuși date românești din afară: poliția din Bedfordshire a rulat Nectar pe 100.000 de mesaje în română dintr-o rețea de fraude cu ramificații în Bacău. Eficient. Fără dezbatere la București.

Franța e contrapunctul: DGSI renunță la Palantir după un deceniu, în favoarea ChapsVision, pe argument de suveranitate. Spania a blocat Palantir de la contracte publice. Cine vrea Palantir în România trebuie să răspundă la aceeași întrebare, nu doar la cea de interoperabilitate NATO.

StarC4Sys și Palantir: unde se pot atinge, unde nu

StarC4Sys SRL e integrator 100% românesc, pe piață din 2013, ~50 de oameni, mulți foști militari. Membru AmCham, PATROMIL, ROMDEF. Cifră de afaceri 107,7 milioane lei în 2023. Linii: C2/C4ISR, COMINT și monitorizare de spectru, EW, UAS/C-UAS, comunicații NATO, software la comandă. Reprezintă în România TCI International (Blackbird — detecție, clasificare, geolocalizare RF, folosit în NATO) și a semnat în 2026 cu CACI (EW, în prezența ambasadorului american Darryl Nirenberg) și cu cehii de la URC Systems. Pe C-UAS lucrează cu israelienii de la Sentrycs (demonstrație la Clinceni, cu MApN, STS, SRI în sală). A donat laboratoare TCI Blackbird la Politehnica București și la Școala de Comunicații a MApN din Sibiu, protocol cu ministerul din iulie 2024. A livrat Forțelor Navale primul sistem integrat de comunicații navale la standard NATO (RoNSeaCom).

Asta nu e Palantir. E stratul de senzor. Palantir e stratul de fuziune. Complementaritatea e reală, simetria nu.

Unde o afacere ar avea sens:

  1. Feed COMINT/EW/C-UAS în Gotham sau Foundry. Blackbird și Sentrycs produc piste: semnătură RF a dronei, direcție, operator. Palantir le-ar pune pe aceeași hartă cu satelitul și cu radarul. Fără integrator local care cunoaște rețelele MApN/STS, Palantir stă pe PowerPoint.
  2. Date de antrenament, model Brave1. Ucraina a arătat formula: dataset real + conductă Palantir + 100 de firme care antrenează detectoare de Shahed. România are poligoane, laborator Sibiu, demonstrații C-UAS. Nu are război. Are însă spectru, GPS spoofing, drone deasupra frontierelor. Un dataroom românesc pe infrastructură Palantir, cu date StarC4Sys, e scenariul serios — nu un logo comun la BSDA.
  3. Calea de introducere e deja americană. TCI e în grupul SPX. CACI e contractor clasic Pentagon. Ambasada a stat la semnare. Palantir nu are nevoie de o firmă românească ca să intre la MApN; are nevoie de una ca să rămână, să integreze, să întrețină și să treacă avizul de securitate.
  4. Offset și „componentă locală”.  Orice achiziție mare de software american pe flancul estic va fi presată politic să aibă integrator autohton. StarC4Sys își construiește exact CV-ul ăsta.

Unde nu are sens:

Palantir nu-și împarte Gotham-ul cu un integrator de 50 de oameni. Primele contracte, dacă vin, vor fi guvern-la-guvern sau Palantir-la-MApN, cu StarC4Sys pe integrare, date și mentenanță — nu pe IP-ul platformei. Suveranitatea datelor e obstacol, nu detaliu: cine pune interceptări românești într-o stivă Palantir trebuie să explice ce iese din țară, ce rămâne on-prem, cine are cheile. Zetta argumentează exact invers: tehnologie fără accesul vendorului la date. Cele două teze nu pot fi adevărate simultan în același contract.

Concluzia fără broșură

Palantir e astăzi sistemul nervos software al Pentagonului pe targeting și una dintre conductele prin care războiul din Ucraina a fost transformat în date de antrenament pentru AI. Relația Karp–Fedorov a trecut de la vizită de solidaritate la capital pe o firmă privată. În România, Palantir nu e instalat; Polonia e capul de pod. StarC4Sys are exact piesa pe care o platformă de fuziune o cere — RF, C-UAS, EW, acces instituțional — și deja parteneri americani în aceeași familie de programe.

O afacere e posibilă ca integrator și sursă de date, nu ca co-autor al Gotham. Cine vrea mai mult decât atât ori nu a înțeles Palantir, ori nu a înțeles dimensiunea StarC4Sys. Ucraina a plătit laboratorul cu război. România, dacă intră, va plăti cu contracte, avize și o decizie politică pe care Franța tocmai a luat-o invers.

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