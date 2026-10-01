Miliarde pentru Rheinmetall. Cine răspunde când armele întârzie?

România angajează miliarde pentru înzestrare, dar întârzierile furnizorilor și concentrarea deciziei în MApN ridică întrebarea cine verifică alegerile și cine răspunde când contractele nu se transformă la timp în capacitate de apărare.

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România cumpără echipamente pentru a acoperi vulnerabilități militare urgente. Întârzierile și neconformitățile constatate la sistemele Oerlikon, alături de problemele reclamate în Germania, ridică o întrebare care depășește relația cu un furnizor: cine evaluează riscurile achizițiilor și cine răspunde pentru rezultatele lor?

Rheinmetall a devenit unul dintre simbolurile reînarmării europene. După invazia rusă din Ucraina, concernul german a primit comenzi importante, a deschis noi capacități de producție și și-a consolidat relația cu guvernele europene. Pentru statele de pe flancul estic, oferta sa răspunde unor nevoi reale: vehicule blindate moderne, apărare antiaeriană, muniție și cooperare industrială.

Dar comenzile și capacitatea de a le onora sunt două lucruri diferite. În septembrie 2026, problemele semnalate în România și Germania au pus sub semnul întrebării predictibilitatea unor livrări. Cazurile nu sunt identice și nu demonstrează, prin ele însele, o criză a întregului grup. Ele justifică însă o examinare atentă a termenelor, a performanțelor promise și a riscurilor asumate de cumpărători.

Pentru România, această examinare este cu atât mai necesară cu cât relația cu Rheinmetall a ajuns la contracte de miliarde de euro. Când o parte importantă a modernizării militare depinde de același grup industrial, întârzierile unui program devin relevante și pentru evaluarea celorlalte.

Recepția a funcționat. Echipamentele încă lipsesc

Dosarul românesc privește modernizarea sistemelor antiaeriene Oerlikon GDF-103 de 35 mm aflate în dotarea armatei. Contractele semnate în decembrie 2023 vizează patru sisteme, cu 24 de tunuri, pentru aproximativ 328 de milioane de euro fără TVA. Modernizarea urmărește integrarea unor radare și sisteme de conducere a focului moderne, precum și creșterea capacității de angajare a țintelor aeriene, inclusiv a dronelor.

Echipamentele au fost predate companiei în mai–iunie 2024. Primele două sisteme trebuiau livrate până la 15 aprilie 2026, iar celelalte două până la 20 decembrie.

Potrivit documentelor MApN prezentate de G4Media, primele două sisteme nu au trecut testele de recepție, fiind constatate neconformități la mai multe subsisteme. Ministerul recunoscuse problema și într-un răspuns transmis în august Camerei Deputaților. Rheinmetall a invocat dificultăți tehnice și de aprovizionare și s-a angajat să înlocuiască elementele neconforme.

Refuzul recepției este partea sănătoasă a acestui episod. Armata nu trebuie să accepte echipamente care nu îndeplinesc cerințele contractuale, indiferent de prestigiul producătorului sau de presiunea calendarului. Verificarea tehnică își dovedește utilitatea tocmai atunci când oprește acceptarea unei livrări necorespunzătoare.

Radu Miruță a declarat că sunt aplicate penalități zilnice, calculate separat pentru fiecare sistem. Este o măsură necesară, dar cu efect limitat asupra problemei militare. Penalitățile pot compensa o parte din prejudiciul financiar; nu pot apăra un obiectiv și nu pot intercepta o dronă.

Întârzierea unei arme se măsoară și în perioada în care unitatea rămâne fără capacitatea de care avea nevoie.

Contracte distincte, un risc care trebuie evaluat

La 29 mai 2026, Direcția generală pentru armamente a semnat contracte cu firme din grupul Rheinmetall, evaluate de companie la aproximativ 5,7 miliarde de euro. Pachetul cuprinde vehicule de luptă Lynx KF41, sisteme de apărare aeriană, muniție și nave. România își leagă astfel o parte importantă a înzestrării de capacitatea industrială și de angajamentele acestui furnizor.

Modernizarea Oerlikon și achizițiile SAFE implică entități contractuale și configurații tehnice diferite. Deficiențele unui sistem nu pot fi transferate automat asupra tuturor produselor din aceeași familie. Nici calibrul comun de 35 mm nu este suficient pentru a demonstra existența aceleiași probleme.

Dar experiența unui contract trebuie să conteze în evaluarea următorului. Ce subsisteme au fost neconforme? Sunt utilizate și în echipamentele nou contractate? Problemele au fost de integrare, de fabricație sau de aprovizionare? Ce măsuri au fost introduse pentru a evita repetarea lor?

Documentele prezentate în spațiul public indică faptul că ministerul cunoștea rezultatul negativ al testelor înaintea semnării noilor contracte. Acest lucru nu dovedește că achizițiile următoare trebuiau abandonate. Impunea însă o evaluare explicită a riscului și garanții contractuale adecvate.

Continuarea cooperării cu un furnizor care a întârziat poate fi justificată. Justificarea trebuie să arate și ce a învățat cumpărătorul din întârziere, ce condiții a cerut și cum se protejează împotriva repetării ei.

Problemele apar și la clientul german

Documentele agenției de achiziții a Bundeswehr-ului, consultate de revista economică Capital, descriu întârzieri și probleme de maturitate tehnică la două programe importante.

Primul este Skyranger 30, sistemul antiaerian mobil pe șasiu Boxer, destinat inclusiv combaterii dronelor. Potrivit relatărilor, livrările sunt așteptate de la mijlocul anului 2027, față de mijlocul lui 2026 în calendarul inițial.

Al doilea este Schwerer Waffenträger Infanterie, programul pentru 123 de vehicule grele purtătoare de armament, produse într-o fabrică Rheinmetall din Australia. Documentele consemnează o întârziere de cel puțin 11 luni și invocă probleme de maturitate și calitate.

Rheinmetall contestă amploarea întârzierilor. Pentru Skyranger 30, compania susține că decalajul producției de serie este de cinci luni și îl leagă de modificarea modulului de propulsie al Boxer, solicitată de client. Explicația trebuie luată în considerare: schimbările cerute după contractare pot modifica un calendar de livrare, iar responsabilitatea nu aparține întotdeauna exclusiv producătorului.

Tocmai de aceea, fiecare dosar trebuie analizat separat. Unde a întârziat furnizorul, unde s-au schimbat cerințele și unde termenele au fost prea optimiste de la început? Eticheta generală de „problemă de aprovizionare” nu poate înlocui această examinare.

Există și precedentul Puma. În decembrie 2022, 18 vehicule ale unei companii germane au devenit indisponibile în timpul unui exercițiu, înaintea asumării unei misiuni NATO. Puma este produs de societatea mixtă PSM, formată de Rheinmetall și KNDS. Vehiculele au fost reparate, iar programul a continuat. Episodul rămâne însă o lecție despre distanța care poate apărea între performanța promisă și disponibilitatea efectivă în unitate.

O armată cumpără capacitatea de a folosi echipamentul atunci când are nevoie de el. Aceasta trebuie să fie măsura succesului.

Ciucă a concentrat decizia. Cine mai verifică alegerea?

Discuția despre furnizor conduce inevitabil la o discuție despre cumpărător. România are nevoie de achiziții rapide, dar și de instituții capabile să le fundamenteze, să negocieze și să urmărească executarea lor.

În mai 2020, în mandatul lui Nicolae Ciucă la conducerea MApN, OUG nr. 71 a transformat Departamentul pentru Armamente în Direcția generală pentru armamente. Funcția de secretar de stat a fost eliminată, iar noua structură a fost subordonată nemijlocit ministrului.

Consider că această schimbare a fost o greșeală de organizare instituțională. Înzestrarea armatei presupune decizii strategice, industriale și financiare, cu efecte pentru decenii. Ea justifică o conducere distinctă, cu răspundere politică explicită și capacitatea de a susține prioritățile înzestrării în relația cu celelalte instituții ale statului.

Eliminarea secretarului de stat a redus această reprezentare și a apropiat decizia de ministru. Justificarea era reducerea birocrației. Dar un circuit mai scurt al documentelor nu garantează o alegere mai bună, un contract mai solid sau o livrare la termen. Eficiența promisă trebuie demonstrată prin rezultate.

Eșecurile ulterioare nu pot fi atribuite toate reorganizării din 2020. Totuși, anularea procedurii corvetelor în 2023 arată că schimbarea organigramei nu a rezolvat, prin ea însăși, blocajele înzestrării.

La cercetare, Ordinul nr. M.207 din 11 noiembrie 2025, semnat de Ionuț Moșteanu, a abrogat actul prin care fusese înființat Consiliul Cercetării Științifice pentru Tehnică și Tehnologii Militare. MApN mi-a comunicat că inițiativa a aparținut structurii de specialitate a DGArm și că ordinul nu desemnează un organism unic drept succesor direct al Consiliului.

Problema este pierderea unui cadru colegial în care instituțiile militare și naționale de învățământ și cercetare puteau confrunta argumentele, identifica deficiențele și contesta un program prost conceput înainte ca acesta să consume resurse. Un asemenea filtru poate fundamenta cererea de revizuire sau abandonare a unei soluții necorespunzătoare, chiar fără a avea ultimul cuvânt asupra deciziei.

Cine îndeplinește astăzi acest rol? Cine examinează critic propunerile DGArm și prin ce mecanism poate cere reconsiderarea lor? Absența unui succesor direct nu dovedește dispariția tuturor verificărilor, dar obligă ministerul să explice unde au fost transferate și ce autoritate au.

S-au redus două contraponderi instituționale: conducerea distinctă a înzestrării și deliberarea comună asupra cercetării. În timp ce atribuțiile se concentrează la DGArm, trebuie să fie limpede cine poate contesta o alegere greșită înainte de semnarea contractului. La recepție, greșeala poate fi descoperită; timpul pierdut este deja plătit de armată.

Aprobarea Parlamentului nu validează contractul final

Programul SAFE are un mecanism special de decizie, reglementat prin OUG nr. 62/2025, cu modificările ulterioare. Grupul de lucru propune operatorul economic, valoarea estimată și cerințele de cooperare; documentul de analiză este avizat de prim-ministru și aprobat de CSAT. Pentru achizițiile supuse aprobării parlamentare, comisiile reunite de apărare se pronunță asupra inițierii procedurii.

Aceste etape trebuie prezentate cu precizie. Aprobarea prealabilă a Parlamentului nu echivalează cu aprobarea clauzelor contractului final și nu transferă asupra parlamentarilor răspunderea autorității contractante pentru negociere, atribuire și executare.

Nici descrierea DGArm drept simplu executant nu este suficientă. Direcția are atribuții în pregătirea și derularea achizițiilor. Existența aprobărilor politice și strategice nu înlătură obligația de a verifica oferta și de a proteja interesul cumpărătorului.

Rămâne de clarificat rolul conducerii militare în aceste decizii. OUG nr. 62/2025 prevede reprezentanți ai MApN în Grupul interinstituțional SAFE, fără să rezerve explicit locuri, prin funcție, șefului Statului Major al Apărării și șefilor categoriilor de forțe. În schimb, Consiliul de achiziții include locțiitorul șefului Statului Major al Apărării ca vicepreședinte. Prin urmare, problema nu poate fi redusă la presupusa absență a militarilor: trebuie explicat cine a reprezentat beneficiarii operaționali, ce cerințe și obiecții au formulat și cum au influențat acestea alegerea echipamentelor. Participarea trebuie demonstrată prin contribuția la decizie, nu doar prin prezența într-o structură.

La fel, utilizarea negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț, permisă în cadrul legal SAFE, nu înseamnă absența oricărei proceduri. Tocmai limitarea concurenței deschise face mai importante fundamentarea selecției și justificarea condițiilor acceptate.

Cancelaria Prim-Ministrului a comunicat că nu a existat un clasament pentru niciunul dintre cele 15 proiecte. Informația cere explicații, dar nu demonstrează singură încălcarea ordonanței: clasamentul este prevăzut pentru situația în care mai mulți destinatari răspund și îndeplinesc cerințele.

Întrebările sunt concrete: câți operatori au fost consultați pentru fiecare proiect, câți au răspuns, câți au fost considerați eligibili și de ce? Cum s-a verificat caracterul rezonabil al prețului atunci când a rămas o singură ofertă?

Aceste răspunsuri pot fi oferite Parlamentului în condițiile impuse de protejarea informațiilor sensibile. Confidențialitatea unor specificații militare trebuie gestionată astfel încât controlul instituțional să poată funcționa.

Lynx trebuie cumpărat împreună cu mobilitatea lui

Achiziția Lynx KF41 ilustrează o altă obligație a cumpărătorului: evaluarea întregului sistem de utilizare. Față de MLI-84, platforma germană oferă posibilitatea unei protecții și a unei puteri de foc mult superioare, în funcție de configurația contractată. Protejarea militarilor transportați este un argument esențial pentru înlocuirea vehiculelor vechi.

Dar România trece de la o platformă ușoară la una mult mai grea. MLI-84, în configurația inițială, avea capacitate amfibie; Lynx KF41 nu este amfibiu. Capacitatea de traversare prin vad trebuie deosebită de traversarea înot, iar caracteristicile MLI-84 inițial nu trebuie atribuite automat tuturor variantelor modernizate.

Pentru o țară cu Dunărea și numeroase cursuri de apă, diferența are consecințe operative. Ce poduri pot suporta vehiculele? Ce mijloace mobile de trecere sunt disponibile? Cât durează realizarea unei treceri și cum este protejată? Ce se întâmplă dacă podurile existente sunt distruse?

Pentru traversările care depășesc posibilitățile vehiculului, unitățile mecanizate au nevoie de sprijin de geniu și de mijloace de trecere adecvate masei platformei. Acest sprijin trebuie să fie disponibil la ritmul manevrei, pregătit și exersat împreună cu trupele pe care le deservește.

Aceste cerințe nu fac din Lynx o alegere greșită. Ele stabilesc condițiile în care alegerea poate fi valorificată. Vehiculele trebuie însoțite de capacități de recuperare, transport, mentenanță și instruire corespunzătoare masei și complexității lor.

Vehiculele amfibii AAV-7 achiziționate din SUA pentru Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea” răspund unor misiuni specifice. Ele nu rezolvă automat necesarul de traversare a cursurilor de apă pentru unitățile mecanizate dotate cu Lynx.

Nici modernizarea MLI-84 nu poate fi prezentată drept o alternativă suficientă doar pentru că ar costa mai puțin și ar folosi capacități industriale existente. Trebuie demonstrat ce nivel de protecție, fiabilitate și dezvoltare ulterioară mai permite platforma. Industria românească trebuie implicată în soluții militare viabile, susținute de evaluări tehnice și economice.

Mangalia: constructorul există, relansarea trebuie garantată

Cazul Șantierului Naval Mangalia readuce în discuție criza înzestrării navale. După anularea programului celor patru corvete în 2023, România a contractat prin SAFE două nave de patrulare maritimă și două vedete de intervenție pentru scafandri, pentru 920 de milioane de euro fără TVA. Acest pachet nu poate fi prezentat automat drept înlocuitorul programului abandonat: trebuie explicat ce misiuni vor îndeplini noile nave și ce capabilități rămân neacoperite.

Contractantul este NVL B.V. & Co. KG — Naval Vessels Lürssen —, compania de construcții navale militare preluată de Rheinmetall, cu transferul anunțat pentru 1 martie 2026. NVL proiectează și construiește nave militare și pentru paza de coastă și asigură reparații, modernizări și sprijin pe durata exploatării. Grupul cuprinde patru șantiere în nordul Germaniei: Peene-Werft, Blohm+Voss, Norderwerft și Neue Jadewerft. Prin această preluare, Rheinmetall a dobândit o capacitate navală industrială cu experiență; afirmația că grupul nu are competență în construcția navelor militare ar fi, prin urmare, greșită.

Problema României este însă transformarea acestei competențe în producție locală. La 5 mai 2026, Rheinmetall anunța că analizează preluarea șantierului Mangalia împreună cu MSC, pentru dezvoltarea unor activități navale militare și civile. Compania nu a participat însă la primele trei licitații pentru vânzarea activelor, organizate în iunie, iulie și august, la un preț de pornire de aproximativ 184 de milioane de euro. Declarația de interes nu reprezenta o obligație fermă de cumpărare, dar nici nu poate fi tratată drept o investiție deja realizată.

Guvernul trebuie să precizeze ce obligații contractuale leagă programul naval SAFE de șantierul Mangalia: ce lucrări se vor executa acolo, ce investiții sunt garantate, cine le finanțează și ce termene trebuie respectate. La fel de important este ce se întâmplă dacă preluarea nu se concretizează: unde vor fi construite navele, cum va fi păstrată participarea industriei românești și cine va asigura mentenanța?

Experiența NVL poate susține construcția navelor. Salvarea șantierului Mangalia depinde de angajamente distincte, verificabile. După eșecul corvetelor, România are nevoie de un program naval care să livreze atât capabilitatea militară promisă, cât și contribuția industrială anunțată.

Penalitățile nu închid golul de apărare

Problemele de livrare ale Rheinmetall și modul în care România își organizează achizițiile se întâlnesc într-un punct: timpul pierdut până la obținerea unei capacități operative.

Sistemele Oerlikon modernizate trebuiau să întărească apărarea antiaeriană într-un moment în care amenințarea dronelor este evidentă. Echipamentele contractate pentru anii următori nu acoperă automat intervalul rămas până la livrare, recepție și instruirea personalului.

Bucureștiul trebuie să urmărească remedierea neconformităților și să mențină rigoarea recepției. În paralel, are nevoie de calendare realiste, plăți legate de rezultate verificabile, soluții pentru întârzieri și o evaluare a dependenței de fiecare furnizor.

Cooperarea industrială locală este parte a acestei obligații. Producția, mentenanța, accesul la piese și pregătirea specialiștilor trebuie urmărite prin termene și responsabilități concrete. O fabrică anunțată devine relevantă pentru apărare atunci când poate produce sau repara la ritmul necesar armatei.

Rheinmetall rămâne un furnizor important pentru România și pentru Europa. Amploarea relației cere exigență, verificări ferme și aplicarea contractului. În același timp, concentrarea deciziei în MApN trebuie însoțită de o răspundere clară și de mecanisme capabile să corecteze o alegere înainte ca aceasta să devină o cheltuială greu de întors.

România plătește pentru arme disponibile la timp și pentru unități capabile să le folosească. Cine aprobă achiziția, cine negociază contractul și cine urmărește executarea lui trebuie să răspundă pentru partea sa de decizie. Militarii nu pot merge în misiune cu o penalitate în locul echipamentului promis.