Coridorul Vertical: gazul ca armă politică americană

SUA ar vrea să preia alimentarea Europei de Est cu gaz adus de peste ocean, iar strategia implică și presiuni politice. Coridorul Vertical este doar unul dintre instrumentele investitorilor americani.

Americanii vor să acopere golul lăsat de ruși în Europa Foto: Fotolia

Veniturile din Coridorul Vertical pot consolida statutul de centru energetic fizic și comercial pentru România, în fond ideea a fost lansată acum zece ani de directorul Transgaz, Ion Sterian, aflat în această funcție din 2013.

Se numește vertical fiindcă e vorba despre transportarea gazelor de la Sud la Nord, adică dinspre Azerbaidjan, dar și gaze naturale lichefiate (GNL) americane de la terminalele din Grecia și Turcia. Ideea acestui Coridor Vertical a stat în adormire până în 2022 când a început invazia rusă în Ucraina, iar Moscova a oprit livrările către Bulgaria, după ce Sofia a refuzat să plătească în ruble. Apoi, în 2024, Grecia a pus în funcțiune terminalul plutitor de la Alexandroupolis. Operatorii de transport din Grecia (DESFA), Bulgaria (Bulgartransgaz), România (Transgaz) și Ungaria (FGSZ) au relansat Coridorul Vertical în decembrie 2022, doi ani mai târziu s-au asociat ideii Slovacia, R. Moldova și Ucraina, iar în 2026 au venit Serbia și Macedonia.

Gazul rusesc continuă să alimenteze UE

Infrastructura de bază este conducta Transbalcanică folosită până nu demult pentru aducerea gazului rusesc în Europa de Est și care trece prin Ucraina-Moldova-România-Bulgaria-Turcia/Grecia. În 2021 au trecut prin această conductă circa 20 de miliarde de metri cubi de gaz, în 2023 cantitatea s-a redus drastic la 0,8 miliarde mc, după ce Gazprom a mutat cea mai mare cantitate de gaz în gazoductul TurkStream, care are două brațe: (i) segmentul submarin care pleacă din Anapa în Krasnodar traversează 930 de kilometri pe fundul Mării Negre până în Vestul Turciei la Kıyıköy; (ii) segmentul terestru care pleacă din Kıyıköy și merge spre Bulgaria unde se conectează la Balkan Stream și traversează Bulgaria, Serbia, Ungaria (punctul principal de destinație).

După oprirea tranzitului rusesc prin Ucraina, TurkStream a rămas singura rută activă prin conducte pentru exportul de gaze rusești direct către Uniunea Europeană. În schimb, a crescut cantitatea de gaz rusesc lichefiat transportat pe mare de la terminalele din Arctica ale Rusiei. Spre exemplu, în primele luni ale acestui an, cantitatea gazelor lichefiate rusești aduse în Europa a crescut cu aproape 20% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (The Moscow Times, 13 iulie 2026). Principalii importatori sunt Franța, Belgia și Spania. Totuși, UE interzice din ianuarie 2027 importurile de gaze lichefiate din Rusia, iar din septembrie 2027 și importul de gaze terestre.

Americanii în locul rușilor?

Golul lăsat de ruși în Europa va fi acoperit de americani. Pentru Statele Unite continentul e piață de export, instrument de negociere comercială și politică. UE mizează în acest caz pe diversificarea pieței, dar după cum avertizează Financial Times există riscul „de a schimba o dependență cu alta” (FT, 22 februarie 2026). Contraargumentul oamenilor de afaceri americani e simplu: exporturile americane sunt dispersate între multe companii și nu au legătură cu tradiția Kremlinului de a folosi gazul ca armă politică. Așa credeau și europeni până la publicarea anchetei din The Wall Street Journal care scoate la iveală atât interesele politice, cât și politica de export, care la nivel de ambasadă poate duce la promovarea unei singure companii.

Acum un an, la summit-ul pentru energie organizat la Atena, secretarul american de stat pentru afaceri interne Doug Burgum, susținut de secretarul de stat pentru Energie, Chris Wright au insistat că „SUA ar putea înlocui singure tot gazul rusesc” folosit de Europa (Associated Press, 6 noiembrie 2025).

Ambasadoarea Statelor Unite la Atena, Kimberly Guilfoyle, fostă procuroare, fostă jurnalistă la canalul conservator Fox News, implicată în strângerea fondurilor pentru campania din 2020 a lui Donald Trump a devenit în ultimii doi ani promotoarea Coridorului Vertical cu scopul preluării gazului american adus din Louisiana și Texas în formă lichidă și gazificat la Alexadroupolis în Grecia prin acest sistem de conducte. Fostul ministru PSD al Energiei din România, Bogdan Ivan a încercat de mai multe ori să-l convingă pe premierul Ilie Bolojan să cumpere gaz american venit prin Coridorul Vertical, chiar dacă e mai scump. Argumentele geopolitice avansate de PSD nu au ținut însă în fața președintelui Nicușor Dan și a premierului Ilie Bolojan.

Căderea premierului Bolojan la începutul lunii mai 2026 ar fi fost o manevră a PSD+AUR determinată de refuzul premierului de a intra în combinațiile de pe Coridorul Vertical. The Wall Street Journal a ajuns la aceste detalii într-o investigație în care demonstra că ambasadoarea americană din Grecia promova o singură companie din SUA (Ventrue Global, aflată într-un consorțiu cu grecii de la Aktor și DEPA, compania de stat) în detrimentul altor firme americane. Kimberly Guilfoyle s-ar fi lăudat, potrivit surselor citate de cotidianul The Wall Street Journal, că Washingtonul poate schimba orice guvern își dorește, oriunde.

Ambasadoarea americană s-ar fi întâlnit de mai multe ori cu șeful PSD, Sorin Grindeanu, cu fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, când acesta era în funcție, dar și cu liderul AUR, George Simion pentru a-i convinge de importanța geostrategică a gazului american care poate umple Coridorul Vertical și a faptului că cele două partide PSD și AUR pot pune în aplicare acest deziderat dorit de Trump.

Din acest episod, care poate fi documentat serios nu doar de jurnaliști, ci și de parchete, dar mai ales de serviciile de informații, se poate înțelege, că gazul este pentru americani, la fel cum e și pentru ruși, o pârghie politică, deocamdată ceva mai scumpă.

Sabina Fati - DW