Atac la inima sistemului - un stat dezbinat va fi învins indiferent câți aliați are

Există o tăcere pe care o purtăm cu toții atunci când citim un tratat de mineralogie, de botanică sau de anatomie - o tăcere care nu vine din respect pentru rigoarea științei, ci din intuiția că ceva esențial lipsește. Cercetătorul ne spune că piatra are o structură cristalină, că planta are clorofilă, că omul are un creier capabil de abstractizare.

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Totul este adevărat. Dar acest adevăr seamănă cu o hartă fără teritoriu: corect în detalii, sărac în esență. Lucrurile nu există izolate. Ele există ca părți ale unui întreg viu, legate prin fire invizibile de viața din care se nasc și în care se întorc.

Mărul ilustrează limpede această idee. Putem să-l cântărim, să-i măsurăm conținutul de glucide, să-i analizăm coaja la microscop - toate aceste date sunt reale, dar mărul nu este un obiect autonom. El este punctul de întâlnire a tuturor energiilor care circulă în jurul lui: soarele, ploaia, solul, sevele copacului, albinele care au polenizat floarea, timpul care a curs prin ramuri.

Dacă rupem mărul din copac ca să-l studiem izolat, obținem un adevăr incomplet, un adevăr mutilat. Mărul este copacul însuși, condensat într-o formă efemeră, iar copacul este pădurea, iar pădurea este, la rândul ei, parte dintr-un întreg și mai vast.

Această perspectivă organicistă nu este o noutate - ea străbate întreaga istorie a gândirii, de la presocratici[1] la Goethe[2], de la Spinoza[3] la Berdiaev[4]. Realitatea nu este o colecție de obiecte separate, ci o țesătură de relații. Adevărata problemă nu este că știința greșește atunci când descrie corect părțile, ci că mintea cercetătorului se oprește prea devreme, nu leagă partea de întreg. Adevărul complet nu este suma adevărurilor parțiale, el este relația dintre ele.

Armata ca inimă a unui ecosistem

Acest mod de a privi lumea nu se limitează la natură. El se aplică, cu o forță tulburătoare, sistemului național de apărare. Toate categoriile de forțe - terestre, aeriene, navale, cibernetice, forțele speciale, rezerva, industria de apărare, serviciile de informații - par, la prima vedere, independente: fiecare are propriile doctrine, propriile bugete, propriile culturi organizaționale. Dar această independență este o iluzie de perspectivă. În realitate, ele formează un ecosistem viu, în care armata, în ansamblul ei, este inima.

Inima nu este doar un organ care pompează sânge, este centrul ritmic al întregului organism, punctul în care toate organele își sincronizează funcțiile. La fel, armata nu este doar o instituție care execută decizii politice, ci nodul în care se întâlnesc toate energiile sistemului de apărare. Fără inimă, organismul moare. Fără armată, sistemul de apărare se destramă în componente disparate, incapabile să acționeze coordonat.

Dar ce înseamnă, concret, că armata este inima acestui ecosistem? Înseamnă că ea este legată organic de industria de apărare, care îi furnizează echipamentele; de cercetare, care îi oferă tehnologiile; de serviciile de informații, care îi alimentează deciziile; de societatea civilă, care îi dă recrutul, legitimitatea și sprijinul moral; de economia națională, care îi susține logistic efortul; de diplomație, care îi creează contextul strategic; de educație, care îi formează viitorii lideri.

Niciuna dintre aceste legături nu este opțională. Tocmai de aceea, principiul NATO „No defence without industry” nu este un slogan, ci o descriere exactă a poziției organice pe care industria de apărare o ocupă în acest ecosistem: nu o furnizoare externă de echipament, ci un organ fără de care inima însăși nu poate bate.

Când una dintre aceste legături se rupe, întregul sistem se îmbolnăvește. Dacă industria de apărare nu este finanțată corespunzător, armata nu are echipamente. Dacă cercetarea e neglijată, armata rămâne în urmă tehnologic. Dacă societatea civilă e indiferentă, armata își pierde legitimitatea. Dacă educația nu formează o cultură a apărării, recrutarea devine o problemă cronică. Dacă diplomația nu construiește alianțe solide, armata luptă singură. A vorbi despre „sistemul național de apărare” înseamnă a vorbi despre o rețea de interdependențe, nu despre o ierarhie de instituții separate.

Atât timp cât privim acest sistem ca pe o colecție de părți izolate, ceea ce numim „strategie” va rămâne mereu incompletă. Vom avea strategii pentru armată, pentru industrie, pentru educație, pentru cercetare – dar nu vom avea o strategie a întregului.

Vom cumpăra echipamente performante fără personal instruit să le folosească. Vom construi fabrici de armament fără o piață internă care să le susțină. Vom crește bugetul apărării fără să creștem cultura apărării. Vom vorbi despre interoperabilitate cu NATO, dar nu vom avea interoperabilitate între propriile noastre componente.

Soluția cere o schimbare de paradigmă. Trebuie să privim sistemul național de apărare așa cum ar trebui privit un copac: nu un trunchi cu ramuri atașate, ci un organism în care seva circulă prin toate vasele, de la rădăcină la frunză.

Armata, ca inimă, nu este mai presus de celelalte organe – este doar centrul care le sincronizează, punctul de convergență al eforturilor comune. Nu este o viziune romantică, ci una realistă, pentru că realitatea însăși este organică: natura nu cunoaște compartimente etanșe, ci doar relații și fluxuri.

Istoria ne arată că marile imperii nu au căzut doar din cauza dușmanilor externi, ci din dezintegrarea internă, din ruperea legăturilor dintre părțile lor.

Organismul național într-un organism mai mare

Dar niciun organism național de apărare nu respiră izolat. El există, la rândul lui, într-un întreg mai cuprinzător - iar aici intervine a doua idee pe care deviza „Together we are stronger" o exprimă cel mai exact. NATO însăși trebuie privită nu ca o sumă de armate naționale aliate prin tratat, ci ca un singur organism viu, în care slăbiciunea oricărui membru devine, prin aceleași fire invizibile despre care vorbeam la măr și la copac, o slăbiciune a întregului.

Ce lăsăm după noi? Moștenirea în management și asumarea schimbării

Lumea contemporană traversează o perioadă de tectonică geopolitică profundă. Vechile certitudini ale ordinii globale bazate pe reguli se dizolvă într-un peisaj al fragmentării, al multipolarității și al unei viteze de schimbare fără precedent.

Reașezările transatlantice, războiul hibrid și presiunile asimetrice de la granițele NATO, regândirea rolului industriei și al rezilienței instituționale - toate acestea compun noul climat global. Iar România se află exact la linia de falie dintre stabilitatea euro-atlantică și incertitudinea din Est, la granița directă a războiului din Ucraina și la Marea Neagră.

Câteva idei strategice se impun în acest context.

Prima ține de reorientarea transatlantică. Parteneriatul Strategic cu Statele Unite rămâne pilonul de neînlocuit al garanțiilor de securitate pe Flancul Estic, dar volatilitatea politică de la Washington obligă România să sprijine activ consolidarea Pilonului European de Apărare. România nu își permite luxul de a alege între Washington și Bruxelles. România trebuie să devină o punte, construindu-și o reziliență prin diversificare - prin parteneriate regionale precum Formatul București 9 și cooperarea în Bazinul Mării Negre.

A doua idee privește războiul hibrid și viteza schimbării. Atacurile asupra infrastructurii critice, incidentele din spațiul aerian, dezinformarea și atacurile cibernetice sunt componente ale aceluiași război psihologic, menit să erodeze încrederea cetățenilor în stat și în aliați. Natura războiului din Ucraina arată că tactica militară și tehnologia se schimbă azi în săptămâni, nu în decenii - iar deciziile de achiziție nu mai pot dura ani de zile când războiul dronelor evoluează de la o lună la alta. Răspunsul trebuie să fie un „Schengen tehnologic" - capacitatea de a mișca rapid resurse, tehnologie și inovație peste granițe, scurtcircuitând birocrația.

A treia idee este de natură civică. Fragilitatea internă a democrațiilor, ascensiunea populismului și amnezia istorică sunt vulnerabilități pe care actorii iliberali le exploatează pentru a slăbi coeziunea națională. Maturizarea civică a României depinde de capacitatea de a privi politica și securitatea cu luciditate, și de a construi sisteme publice durabile - școli, spitale, industrie de apărare, infrastructură - care să supraviețuiască ciclurilor politice.

O singură concluzie, trei niveluri

Mărul nu poate fi înțeles în afara copacului. Armata nu poate fi înțeleasă în afara sistemului național de apărare. Iar sistemul național de apărare al unei singure țări, oricât de coerent ar fi organizat intern, nu poate fi înțeles în afara alianței care îl cuprinde - pentru că, așa cum spune chiar deviza fondatoare a NATO, together we are stronger, puterea Alianței nu este suma aritmetică a 32 de armate naționale, ci rezultatul relațiilor organice dintre ele, exact cum puterea unui organism nu este suma organelor sale, ci relația vie dintre ele.

România nu își poate alege geografia, nici ritmul în care se schimbă lumea din jur. Își poate alege însă modul în care răspunde: printr-o agilitate diplomatică ce echilibrează parteneriatul transatlantic cu integrarea europeană, printr-o modernizare tehnologică și industrială rapidă care înlocuiește birocrația cu flexibilitatea de pe teren, și printr-o reziliență civică bazată pe fapte, nu pe iluzii de etapă.

Cum mi-au făcut bine cei care mi-au făcut rău

De la Machiavelli încoace, puterea nu a fost niciodată un domeniu al intențiilor bune, ci al rezultatelor, al calculului și al adaptării - iar cel care refuză să vadă această realitate riscă să fie zdrobit de ea.

Dacă trăim iluzia securității, tratatele de pe hârtie nu vor opri niciun glonț, în timp ce birocrația apărării va ucide mai sigur decât inamicul. Dacă industria de apărare nu este finanțată corespunzător, armata nu are echipamente. Dacă cercetarea este neglijată, armata rămâne în urmă tehnologic. Dacă societatea civilă este indiferentă, armata își pierde legitimitatea. Dacă educația nu formează o cultură a apărării, recrutarea devine o problemă cronică. Dacă diplomația nu construiește alianțe solide, armata luptă singură. NATO nu este doar suma armatelor sale.

Putem cumpăra arme dar nu putem cumpăra securitate. Adevărul complet nu este niciodată al unei părți, ci al relației dintre părți. Iar această relație, la toate cele trei niveluri - fruct, organism național, alianță - este, în ultimă instanță, însăși viața.

Nu e nevoie să porți armă ca să-ți aperi țara!

#WeAreNATO #NoDefenceWithoutIndustry #SecurityCulture #TogetherWeAreStronger

[1] John Burnet, Early Greek Philosophy (1908) ‚ (Doctrinele presocraticilor - Thales, Anaximandru, Heraclit, Parmenide ș.a.), text integral: https://www.gutenberg.org/ebooks/67097

[2] Johann Wolfgang von Goethe, Der Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären (1790), text integral: https://www.projekt-gutenberg.org/goethe/metamorp/metamorp.html

[3] Benedictus de Spinoza, ETICA (Ethica Ordine Geometrico Demonstrata), trad. R.H.M. Elwes, text integral: https://www.gutenberg.org/ebooks/3800

[4] Nicolas Berdyaev, Freedom and the Spirit (1928), ediție digitalizată: https://archive.org/details/freedomspirit0000berd