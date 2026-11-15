Cum și cine apără fabricile care apără NATO? Războiul vitezei

Cine apără fabricile care apără NATO? Războiul se schimbă în săptămâni, industria reacționează în ani. Sabotajul, birocrația și lipsa cooperării amenință Flancul Estic NATO. Șapte propuneri pentru inovare, securitate și reziliență. În războiul vitezei, supraviețuiește cine se adaptează!

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Opinii pe marginea alocuțiunilor susținute la Conferința XXVII a Societății Române de Pirotehnie și Detonică, Cugir, 13 noiembrie 2026

La Cugir, Societatea Română de Pirotehnie și Detonică ne-a oferit un veritabil regal prin intervenția venerabilului General Constantin BODIN, fondator al societății. La cei 98 de ani ai săi, intrând în dialog direct cu specialiștii din domeniu, a vorbit despre factorul uman, despre viitorul profesiei și despre realitățile războiului de azi.

Am fost martori ai unui arc peste timp: o punte între a doua jumătate a secolului trecut și prima jumătate a acestui secol, care leagă istoria de viitor prin reperele ce rămân neschimbate — respectul, pasiunea, natura umană și formulele chimice.

Remarcabilă a fost și prezența primarului orașului Cugir, Adrian TEBAN, care a participat activ la întregul program — spre deosebire de majoritatea demnitarilor care se limitează la discursul de deschidere și pleacă fără să asculte sau să înțeleagă esența unor dezbateri aplicate, capabile să deschidă noi perspective pentru comunitate.

Peste acest fundament am așezat o temă care le traversează pe toate: viteza schimbării privită holistic. În timp ce amenințările evoluează în săptămâni, noi încă proiectăm răspunsuri în ani.

Pentru a ține pasul, ecosistemul de apărare de pe Flancul Estic al NATO are nevoie de trei piloni interdependenți: o viziune integrată care privește uzina ca pe un tot unitar, comunicare activă între toți actorii și resurse suplimentare - tehnologice, financiare și umane.

Niciunul nu este suficient de unul singur, mai ales acum, când linia frontului s-a mutat până la porțile industriei.

Fabricile au devenit ținte

Războiul de azi nu mai rămâne pe linia frontului, ci ajunge până la poarta fabricii. În 2026 au avut loc incendii și explozii la unități de apărare din Cehia, Polonia, Estonia, Bulgaria, Italia și Germania, într-un ritm estimat la aproximativ 15 incidente pe lună începând din aprilie.

În martie, la Pardubice, a luat foc o fabrică de drone și optică destinată Ucrainei, iar patru suspecți au fost reținuți. În august, la Skarżysko-Kamienna, camerele de supraveghere de la WB Electronics au surprins o persoană mascată escaladând gardul. La Tallinn, o incendiere la Milrem Robotics a dus la reținerea a trei suspecți în Letonia.

Tiparul este recurent: executanți de ocazie, recrutați adesea pe rețelele de mesagerie și plătiți pentru o singură acțiune de sabotaj, astfel încât incidentul să rămână sub pragul invocării Articolului 5 și să permită negarea plauzibilă. Implicarea Rusiei este confirmată doar în anumite dosare; în altele, precum cele din Bulgaria sau Italia, anchetele nu au stabilit oficial o legătură, iar onestitatea intelectuală ne obligă să nu tragem concluzii pripite. Indiferent de autor, întrebarea critică rămâne valabilă pentru fiecare dintre noi: cât durează, în propriile noastre uzine, drumul de la gard până la secția de pulberi și cine observă această breșă în timp real?

Un ritm pe care procedurile noastre nu îl pot urma

În conflictul din Ucraina, ciclul de inovare pentru drone și contramăsuri s-a comprimat drastic: de la cinci-șase luni în 2023, la trei-patru luni în 2024, ajungând la doar patru-șase săptămâni la începutul lui 2025. Nu mai câștigă cine deține produsul perfect, ci cine îl adaptează cel mai repede; o soluție care funcționează luni poate fi deja bruiată vineri.

În timp ce în Ucraina certificarea se măsoară în săptămâni, în Uniunea Europeană aceasta durează ani. Dovada proximității acestui fenomen a venit chiar la noi, în iunie 2026: drona navală care a explodat în Portul Constanța era ucraineană, dar scăpase de sub control sub efectul războiului electronic rusesc. Contramăsurile evoluează mai rapid decât platformele însele.

Concluzia nu este că trebuie să renunțăm la rigoare. În pirotehnie și detonică, siguranța rămâne nenegociabilă la fiecare pas, iar viteza nu înseamnă să sărim peste omologare, ci să eliminăm balastul birocratic din jurul ei.

Pentru a comprima timpii de testare și certificare fără a compromite siguranța, estimez că în viitorul apropiat rolul cercetării aplicate, al laboratoarelor moderne și, mai ales, al simulatoarelor va cunoaște o amploare fără precedent.

O viziune holistică: siguranța și securitatea gândite împreună

Aici se întâlnește tema vitezei cu cea a factorului uman. Tot ce construim pentru siguranța pirotehnică — proceduri, zonare, instruire — ne apără de accident, în timp ce securitatea ne apără de intenție. Atacatorul exploatează însă aceleași puncte slabe ca accidentul, doar că o face deliberat. Le putem citi în patru straturi, exact în ordinea în care le parcurge un intrus:

· Perimetrul: incinte vaste, moștenite, cu dispozitive de pază dimensionate pentru alte vremuri.

· Oamenii: angajați sau contractori racolați, care pot furniza detalii despre ture și stocuri — amenințarea din interior rămânând cea mai dificilă de detectat.

· Secțiile pirotehnice: într-o astfel de unitate, un incendiu banal are cu totul alte consecințe decât într-o fabrică obișnuită, pentru că o scânteie provocată intenționat devine explozie.

· Sistemele: linii automatizate, rețele IT și OT, camere IP lăsate cu parola din fabrică.

Pe măsură ce retehnologizăm și automatizăm, crește proporțional și suprafața de atac cibernetic. Retehnologizarea fără securitate cibernetică înseamnă vulnerabilitate cumpărată cu bani europeni. Asimetria este net în favoarea atacatorului: câteva sute de euro plătite unui executant pot paraliza o linie de producție de milioane.

O viziune holistică înseamnă să nu mai tratăm izolat paza, instruirea, siguranța în secții și rețeaua informatică. Ele formează un singur sistem, iar un lanț este la fel de rezistent ca veriga sa cea mai slabă. Același principiu guvernează întregul Flanc Estic NATO: un lanț industrial regional este la fel de sigur ca cea mai expusă fabrică din el.

Reziliența operațională: viteza cu care răspundem contează la fel de mult ca viteza cu care inovăm.

Viteza inovării și viteza recuperării sunt două fețe ale aceleiași capacități strategice. Nu este suficient să producem mai repede dacă nu putem continua să producem atunci când suntem loviți. O uzină de apărare nu este rezilientă doar pentru că are garduri, pază și echipamente moderne, ci pentru că poate anticipa o perturbare, identifica rapid un incident, limita consecințele și relua activitățile critice în deplină siguranță.

În acest sens, Societatea Română de Pirotehnie și Detonică ar putea iniția, alături de uzine, institute, universități și autorități, un grup de lucru pentru un cadru comun de reziliență operațională, adaptat specificului industriei noastre. Propun o arhitectură pe trei niveluri:

1. Continuitatea activității, ghidată de standardul ISO 22301;

2. Managementul integrat al incidentelor, orientat de ISO 22320:2018 — care stabilește repere clare pentru coordonarea deciziilor, gestionarea informațiilor și cooperarea interinstituțională, fără a înlocui reglementările obligatorii de siguranță pirotehnică, ci consolidând aplicarea lor;

3. Reziliența ecosistemului, construită prin exerciții comune, interoperabilitate și sprijin reciproc.

Un incendiu, un accident tehnologic, un atac cibernetic sau un act de sabotaj pot lovi simultan personalul, producția, informațiile și contractele strategice. Viteza reacției nu trebuie însă confundată cu graba: o decizie rapidă produce efecte doar dacă se sprijină pe informații verificate, responsabilități clare și proceduri exersate.

De aceea, reziliența trebuie măsurată concret prin timpii de identificare și escaladare a incidentului, mobilizarea resurselor, protecția personalului și recuperarea funcțiilor critice. La scara Flancului Estic NATO, unde blocajul unei singure uzine afectează furnizori și beneficiari din mai multe state, avem nevoie de o imagine operațională comună și de canale securizate de cooperare, cu respectarea atribuțiilor și a structurilor de comandă ale fiecărei organizații.

Comunicarea activă: cine învață împreună, câștigă împreună

Industria de apărare a fost obișnuită să tacă. Discreția este justificată atunci când protejează tehnologia, dar devine o vulnerabilitate majoră atunci când blochează lecțiile învățate. Un incident petrecut în Polonia ar trebui să actualizeze, în aceeași săptămână, procedurile unei uzine din România — iar acest transfer nu se produce de la sine. Nu pledez pentru transparență cu orice preț, ci pentru canale securizate prin care informația critică să circule rapid, în dublu sens: tiparele de recrutare ale sabotajelor, breșele descoperite și contramăsurile care au dat rezultate.

Societatea Română de Pirotehnie și Detonică deține un avantaj rar: îi aduce la aceeași masă pe specialiștii din toate uzinele. Ea poate deveni platforma pe care se încheagă consorții, clustere, se compară bune practici și se construiesc proiecte comune. Această comunicare activă trebuie extinsă către institute și universități, către firmele private agile și către partenerii ucraineni — cei care învață cel mai repede din întreaga Europă, sub presiunea directă a războiului.

Ciclul de adaptare rapidă pornește de la o întrebare simplă: ce nu mai funcționează? Observăm incidentele, evoluția frontului și feedbackul utilizatorilor. Proiectăm în echipe mici și mixte — uzină, institut, companie privată.

Testăm în poligonul propriu, transformând uzina în primul client: soluțiile anti-dronă sau sistemele de detecție a incendiilor le validăm mai întâi la noi acasă. Producem o serie mică, livrată rapid, nu perfectă, apoi evaluăm și reluăm ciclul.

Ținta noastră trebuie să fie iterația măsurată în săptămâni, nu programul întins pe ani — pentru că „suficient de bun acum” învinge întotdeauna „perfect peste trei ani”.

Resurse suplimentare: tehnologie, finanțe, oameni

Tehnologie. Cercetarea în detonică se mută de la putere brută la inteligență. După discuțiile din conferință — și aici vreau să subliniez viziunea și pasiunea colegilor noștri mai tineri Răzvan MARA, Alexandru TUDORA, Georgian MIHAI și Ionela BUMB — văd patru direcții:

1. Materiale energetice „inteligente”: TNT, RDX și HMX rămân referințe, dar noua generație, cu derivați de furazan și furoxan, săruri ionice energetice și rețele metal-organice energetice, promite aceeași putere cu sensibilitate mult mai mică la impact și frecare.

2. Explozivi „verzi”: peroxidul de hidrogen în locul azotatului de amoniu reduce emisiile de NOx, iar micro-explozivii permit fragmentarea controlată în minerit și construcții, tot mai des cerută în licitații.

3. Detonarea de precizie, digitală: proiectare asistată de calculator, sincronizare fină, foraj robotizat pe baterii.

4. Siguranța și securitatea: explozivi insensibili, detecția și evaluarea riscului în atmosfere periculoase, adică exact legătura cu protecția uzinei.

Viitorul detonicii nu stă în explozii mai puternice, ci în explozii mai deștepte, mai curate și mai bine controlate. Întrebarea nu mai este doar cât de puternică e explozia, ci cât de previzibilă, de stabilă și de controlabilă este energia eliberată.

Finanțare. Niciodată nu au existat atâtea resurse financiare disponibile. România beneficiază de 16,68 miliarde de euro prin instrumentul SAFE — fiind al doilea beneficiar din Uniunea Europeană, cu aproximativ jumătate din sumă condiționată de implicarea industriei naționale. La rândul său, Fondul European de Apărare (EDF) a pus un miliard de euro pe masă în 2026, iar cei 612 aplicanți demonstrează cât de acerbă a devenit competiția.

România participă deja la toate cele cinci proiecte EDIP de interes comun, care vizează dronele și sistemele anti-dronă, Flancul Estic și apărarea aeriană. Există însă și instrumente agile, pe măsura noastră: programul UNITE–Brave NATO oferă până la 500.000 de euro companiilor românești care dezvoltă tehnologii anti-dronă alături de un partener ucrainean.

Avem deja proiecte de anvergură în derulare: fabrica de pulberi Rheinmetall de la Victoria, o investiție de aproximativ 535 de milioane de euro, drona aeriană de la Carfil, platforma terestră Vlah by Blue Space de la Automecanica Moreni și sistemele anti-dronă dezvoltate în parteneriat cu mediul privat.

Totuși, o privire atentă asupra celor 12 proiecte EDF din 2025 cu participare românească — însumând circa 330 de milioane de euro — arată un dezechilibru: actorii implicați sunt preponderent institutele de cercetare și firmele private, nu uzinele de stat.

Totodată, nu ne mai permitem să fim luați prin surprindere de viitoarele cicluri de finanțare, precum PNRR 2 sau SAFE 2. A fi pregătiți din timp înseamnă parteneriate deja sudate, planificare, proiectare tehnică, bugete cofinanțate și specialiști pregătiți — pe scurt, proiecte mature, gata să absoarbă banii din prima zi.

Oameni. Nicio investiție nu este mai greu de recuperat decât specialistul. Pirotehnia și detonica nu se deprind din manuale, ci în ani de ucenicie lângă oameni care știu meserie — iar golul lăsat de o generație pierdută nu se acoperă cu niciun buget.

Cheia este deschiderea reală către mediul academic: să aducem studenții și doctoranzii pe problemele reale din uzine, legându-i de industrie înainte să plece spre alte sectoare sau alte țări. Totodată, tehnologiile de simulare, realitatea virtuală și cea augmentată, discutate la Cugir, ne oferă șansa de a pregăti oamenii pentru riscuri extreme, imposibil de replicat în condiții reale. Însă formarea este inutilă fără retenție: specialiștii trebuie păstrați prin salarii pe măsura riscului, perspective profesionale și respect.

Șapte propuneri pentru o industrie în mișcare

Celule de inovare rapidă în fiecare uzină: echipe restrânse, cu autonomie și buget propriu, create pentru a testa prototipuri în săptămâni, nu în ani. Finanțare predictibilă pentru cercetare: un buget multianual garantat ca procent fix din cifra de afaceri, ferit de tăierile sau negocierile anuale. Echipe comune uzină–universitate: o punte directă prin care formăm și păstrăm noua generație de ingineri și cercetători. Consorții strategice prin intermediul Societății: participări anuale coordonate la programele europene și aliate (EDF, EDIP, UNITE–Brave NATO, BraveTech EU), cu condiția unui transfer autentic de tehnologie în cadrul SAFE. Un standard unitar de securitate fizică și cibernetică: aplicat în toate uzinele, pentru că inovarea fără protecție este un cadou făcut adversarului. Un sistem comun de reziliență operațională (ISO 22320 și ISO 22301): bazat pe proceduri integrate de gestionare a incidentelor, exerciții comune, alertare securizată și metrici clare de recuperare. Infrastructură modernă de simulare și proceduri accelerate de omologare: dotarea industriei cu laboratoare avansate, simulatoare și tehnologii VR/AR pentru testare și antrenament în condiții de risc zero, care să permită pregătirea specialiștilor pentru scenarii de risc extrem, imposibil de replicat în condiții reale, dublată de eliminarea balastului birocratic din jurul certificării.

Ce ne rămâne de făcut

Securitatea și inovarea nu sunt capitole bugetare concurente, ci aceeași investiție strategică. O fabrică agilă care nu își apără secretele lucrează pentru inamic; o fabrică blindată care nu inovează devine un muzeu bine păzit.

Forța Flancului Estic NATO nu va sta în recorduri bugetare sau în ziduri izolate, ci în viteza cu care partenerii comunică, își acordă încredere și învață unii de la alții. Într-un război al adaptării continue, avantajul tehnologic nu mai este garantat pe durata unui contract — el supraviețuiește doar până la următoarea mișcare a adversarului.

Reziliența autentică nu rezultă din simpla însumare a capacităților individuale, ci din calitatea relațiilor dintre ele. O uzină, un institut, un furnizor sau o autoritate pot funcționa impecabil separat și pot eșua împreună dacă nu comunică, nu decid și nu acționează coordonat. Vulnerabilitatea unei singure verigi poate compromite continuitatea întregului lanț industrial.

De aceea, reziliența trebuie proiectată, exersată și evaluată la nivelul ecosistemului, nu doar al organizațiilor componente.

Viteza contează. Dar nu doar viteza cu care inovăm sau producem. Contează viteza cu care înțelegem amenințarea, luăm decizia corectă, acționăm împreună și ne recuperăm capacitatea de a continua.

În războiul industrial al secolului XXI, avantajul nu aparține neapărat celui care nu este niciodată lovit, ci celui care poate absorbi lovitura, se poate adapta și își poate continua misiunea.